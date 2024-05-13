Genetiği değiştirilmiş domuz böbreğinin bir insana başarılı bir şekilde nakledilmesi, tıp alanında büyük bir dönüm noktası olarak kabul ediliyordu. Ta ki bugüne kadar. Maalesef domuz böbreği nakli olan Richard Rick Slayman hayatını kaybetti.

Massachusetts Genel Hastanesi (MGH) tarafından yapılan açıklamada, 62 yaşındaki Slayman’ın ameliyatı sonrası ölümünün böbrek yetmezliğinden kaynaklanmadığı belirtildi.

Ameliyat, 16 Mart tarihinde gerçekleştirilmişti ve hastane yetkilileri, Slayman’ın sağlık durumu ve ameliyatın başarısı hakkında memnuniyetle haber vermişti. Slayman, yeni böbreğini aldıktan sadece birkaç gün sonra yürüyebilmiş ve haftada üç kez zayıflatıcı diyaliz tedavisini bırakabilmişti. Ancak, son dönem böbrek hastalığı ve konjestif kalp yetmezliği gibi ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden Slayman’ın ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

Slayman’ın ailesi, yaptıkları açıklamada, ameliyatın ksenotransplantasyon alanında olumlu bir gelişme olduğunu vurguladı. Bilim insanları, genetiği değiştirilmiş hayvan organlarının, mevcut insan organlarındaki kritik eksikliği giderebileceği umudunu taşıyor.

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Aile, Slayman’ın nakil sonrası umut sağlamak için bu ameliyatı yaptırdığını belirtti ve “Rick bu hedefe ulaştı ve umudu ve iyimserliği sonsuza kadar sürecek. Onun mirası, dünyanın her yerindeki hastalara, araştırmacılara ve sağlık profesyonellerine ilham verecek.” dedi.

Ameliyatı gerçekleştiren eGenesis adlı Boston biyoteknoloji şirketi de Slayman’a saygı duruşunda bulundu. Şirket, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Rick gerçek bir öncüydü. Onun cesareti, böbrek yetmezliği çeken mevcut ve gelecekteki hastalar için ileriye doğru bir yol çizmeye yardımcı oldu.” dedi.

Slayman’ın ameliyatı, sadece bir hafta sonra hem kalp hem de böbrek yetmezliği çeken Lisa Pisano’nun genetiği değiştirilmiş bir domuz böbreğinin başarılı ikinci alıcısı olmasıyla takip edildi. Pisano’ya yapılan ameliyat da önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Slayman’ın ailesi, onun ölümünün, ksenotransplantasyon alanındaki ilerlemeye katkıda bulunan bir hediye olduğunu söyledi ve “Umutsuzca nakil bekleyen hastalara sağladığı iyimserlik bizi rahatlattı ve hâlâ da öyle hissediyoruz.” dedi. Aile, Slayman’ın insanlığı ileriye taşıyan çabalarını hatırlamaya devam edeceklerini ve onun anısının her zaman canlı kalacağını vurguladı.