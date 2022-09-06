SK hynix, Ekim ayında Güney Kore’nin Cheongju şehrinde yeni bir çip fabrikasının inşaatına başlayacak. Yeni fabrika, şirketi mevcut bir fabrikanın uzantısı olarak görüyor. M15X fabrikası 60.000 metrekarelik bir alan üzerinde iki katlı bir bina olacak.

Yeni fabrikanın adı M15X olup, SK hynix, yeni fabrikanın mevcut M15 yonga fabrikasının bir uzantısı olduğunu belirti. O fabrika 2018’de tamamlanmıştı. Şirket, SK hynix’in daha önce genişletmek için satın aldığı 60.000 metrekarelik bir alanda M15X’i kurmayı planladığını söyledi.

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Şirket, “farklı piyasa koşulları göz önüne alındığında” M15X için planlarını hızlandırdığını söylüyor. M15X için orijinal zaman çizelgesinin ne olduğu hemen belli değil. Şirket, mevcut ekonomik koşullar ve “tedarik zinciri istikrarsızlığı” nedeniyle bellek yongalarına olan talebin artık “hızlı bir şekilde” düştüğünü söyledi.

SK hynix’e göre uzmanlar, bellek yongalarına olan talebin 2024’ten itibaren toparlanacağını ve bir yıl sonra tekrar artacağını tahmin ediyor. Bu beklenen yükselişin talebini karşılamak için SK hynix M15X daha hızlı inşa etmek istiyor. Şirket ayrıca daha sonra karar vermek istediği bir sonraki M17 fabrikasına da bakıyor.

SK hynix, yeni fabrikada ne tür bellek yongaları üreteceğini ve beklenen kapasitenin ne olacağını söylemedi. Önümüzdeki beş yıl içinde şirket, M15X’e 10,95 milyar avro olan 15 trilyon won yatırım yapacak.