Aksesuar
Karşınızda dünyanın ilk çerçevesiz akıllı saati: Rollme Hero
Rollme’yi son zamanlarda akıllı saat endüstrisinde yeni yeni görmeye başlıyoruz. Rakipleri kadar pek ilgi çekici olmasa da firmanın yeni duyurduğu Rollme Hero modeli, alışılmışın dışında bir akıllı saat tasarımıyla geliyor.
İlginizi çekebilir: Dünyanın en küçük 4K mini bilgisayarı GMK NucBox ortaya çıktı!
Ekran – kasa oranları iyileştikçe akıllı telefonların ekranında çerçeve görmemeye başladık. Ancak ne yazık ki akıllı saatler için böyle bir durum söz konusu değil. O kadar rahatsız edici olmasa da akıllı saatlerin de artık tasarımsal anlamda ciddi bir revizyona ihtiyacı olduğu aşikar, bu devrim niteliğindeki revizyon ise Rollme’den gelecek. Zira firma, gerçekten çerçevesiz ekranlı bir akıllı saat için kolları sıvamış durumda.
“Akıllı saat” tasarımının yeniden yorumlandığı akıllı saat: Rollme Hero
Rollme’ye göre bir akıllı saatte tam ekran deneyimi sunmak için muazzam bir çaba ve ileri seviye mühendislik gerekiyor. İşte şirket, uzun süren mühendislik çalışmaları neticesinde Rollme Hero modelinde çerçeveden arındırılmış bir ekran tasarımıyla sınırları aşmayı başardıklarını söyledi.
Rollme Hero ile alakalı teknik ve tasarımsal diğer bilgiler oldukça sınırlı, çünkü Rollme bu cihazı tam anlamıyla hazırlamamış. Ancak saatin ortaya çıkan görüntülerine baktığımız zaman epey sade ve şık bir görünüme sahip olduğunu anlayabiliyoruz. Ayrıca diğer ikonların ve saat verilerinin de sıkışık olmaması, cihazın şıklığını daha şık hale getiriyor. Saatin hem analog hem de dijital olarak aynı anda kullanılabilir olması da çerçevesiz ekranın bir başka nimeti.
Rollme Hero akıllı saatin resmi web sitesinde, MediaTek MT6739 yonga setine ve 3 GB RAM + 32 GB dahili hafızaya sahip olduğu belirtiliyor. Bu işlemcinin özelliklerinden yola çıkarak, Rollme Hero’da büyük olasılıkla LTE ve Bluetooth 4.2 desteği olacağını öngörebiliriz. Saat formunda olduğundan dolayı cihazın suya ve toza dayanıklılık sertifikasına da sahip olması bekleniyor.
Öte yandan Hero aslında tek bir model değil, ek olarak Rollme Hero Pro adlı bir üst model daha bulunuyor. Rollme’nin bu modelde de bir ilki; Qualcomm’un giyilebilir cihazlar için ürettiği Snapdragon Wear 4100+ yonga setini kullanan ilk akıllı saati üretmeyi başardığını ekleyelim. 12 nm üretim sürecinden geçen bu yonga seti, kardeşlerine göre %85′e kadar daha yüksek hızlı çalışabiliyor. Ayrıca yonga setinde, akıllı saatin grafiklerinden sorumlu olacak bir adet de Adreno A504 GPU yer alıyor.
Her iki modelin de akıbetinin ne olacağı ve ne zaman son kullanıcıyla buluşacağı belli değil. Ancak şüphesiz akıllı saat dünyasında yeni bir rekabet ortamı yaratacaklar.
Aksesuar
Huawei FreeBuds Pro, tasarımı ve özellikleriyle sızdırıldı!
Huawei, FreeBuds Pro olarak adlandırdığı yeni tam kablosuz kulaklığını içinde bulunduğumuz eylül ayında tanıtacak. Bugün ise kulaklıkla alakalı yeni detaylar ve render görüntüleri ortaya çıktı.
İlginizi çekebilir: LG VELVET ofiste! | Kutu açılışı ve ilk bakış
Huawei, en yeni TWS kulaklığı olan FreeBuds Pro modelini Huawei Geliştirici Konferansı 2020′de (HDC 2020) resmi olarak tanıtacak. 10-12 Eylül arasında yapılacak tanıtım etkinliği öncesi, kulaklık çiftiyle alakalı bazı ayrıntılar ortaya çıktı.
Huawei FreeBuds Pro görüntüleri sızdırıldı
Görüntülere bakıldığında ilk olarak Huawei FreeBuds Pro’nun, üzerinde büyük bir Huawei logosunun işlendiği dikdörtgen bir gövdeye sahip olduğu anlaşılıyor. Bu gövdeyle birlikte genel olarak FreeBuds Pro modelinin, FreeBuds 3 serisine göre dış tasarımının daha farklı olduğunu anlayabiliyoruz. Elbette ki Huawei, FreeBuds Pro’nun adındaki “Pro”luk iddiasını teknik özelliklerde de göstermiş; bu bağlamda kulaklığın kalbinde, şirketin kendi üretimi olan Kirin A1 yonga seti olduğunu ekleyelim.
Kirin A1, FreeBuds Pro’nun Aktif Gürültü Engelleme (ANC) başta olmak suretiyle diğer tüm özellikleri bakımından, sahibine Bluetooth 5.2 aracılığıyla müthiş bir ses deneyimi yaşatmaktan sorumlu. FreeBuds Pro, bu ses deneyimini yaşatırken güç ihtiyacını ise her iki tarafında da ayrı ayrı yer almakta olan 52.5 mAh büyüklüğündeki bataryası sayesinde karşılıyor; bu bataryanın şarjı bittiğinde de kulaklıkları kutusuna yerleştirerek şarj edebilmek mümkün olacak.
Ek olarak Huawei FreeBuds Pro’nun gümüş, siyah ve beyaz olmak üzere üç renk seçeneğiyle geleceğini de belirtelim. Avrupa’da 150 Euro – 1.320.00 TL + vergiler – fiyat etiketiyle satışa sunulması beklenen kulaklıkla alakalı bilmediğimiz diğer detaylar ise HDC 2020′de tam anlamıyla karşımızda olacak.
Aksesuar
Huawei, 10 Eylül’de altı yeni ürün tanıtacak
Huawei, bazı kaynaklara göre 10 Eylül’de altı yeni ürün tanıtacak. Bu ürünler arasında Freebuds, Watch ve Matebook serileri alıyor.
İlginizi çekebilir: Huawei, Mate markasına yeni ürünler getiriyor.
Freebuds ve Freelace serisi yenileniyor
Huawei’in ses getiren tam kablosuz kulaklık serisi Freebuds’a yeni bir ürün daha ekleniyor. Freebuds Pro ismi ile piyasaya çıkacak modelin en önemli özelliğinin, önceki modellere göre çok daha iyi bir ANC (Aktif Gürültü Engelleme)’ye sahip olması bekleniyor.
Şirketin boyun bantlı kablosuz kulaklık serisi Freelace için de yeni bir model geleceği belirtiliyor. Huawei Freelace Pro olarak piyasaya çıkacak modelin çift ANC’ye sahip olacağı ve UBS-C üzerinden hızlı şarj destekleyeceği söylenen diğer bilgiler arasında.
İki yeni akıllı saat tanıtılacak
Şirketin paylaştığı görsellerde akıllı saatlerine de iki yeni ürün ekleyeceği görülüyor. Bunlardan birinin Watch Gt2 tasarımına çok benzediği görülüyor. İkinci saatin ise bir akıllı band olacağını gözlemleyebiliriz.
Huawei, dizüstü bilgisayarlara da yeni iki ürün geliyor.
Huawei’in sevilen dizüstü bilgisayar modellerine iki yeni model daha ekleniyor. Şirketin paylaştığı görsellerde ”Tam ekrandan daha fazlası” ve ”Hafif, sanatsal” sloganları yer alıyor. Yeni modeller hakkında başka bir bilgi şu anlık bulunmuyor.
Aksesuar
Honor, IFA’da yeni akıllı saatlerini ve dizüstü bilgisayarını duyurdu!
Honor, Berlin IFA 2020’de düzenlenen etkinlikte yeni akıllı saatleri, dizüstü bilgisayarlarını ve eko sistem ürünlerini tanıttı. Firma, dünyanın her yerindeki gençler için akıllı yaşam stratejisini güçlendirmeye devam ediyor.
İlginizi çekebilir: MSI, Summit adını verdiği iş dünyası odaklı laptop serisini duyurdu
Honor, Avrupa’nın en önemli teknoloji etkinliklerinden IFA 2020 kapsamında yeni akıllı yaşam ürün ve teknolojilerini tanıttı. “Akıllı yaşamı genişlet” temasıyla düzenlenen basın konferansında markanın en yeni ürünleri tanıtıldı. Honor Watch GS Pro ve Honor Watch ES akıllı saatler, Honor MagicBook Pro dizüstü bilgisayar, Honor Pad 6 tablet ile üç yeni eko sistem ürünü, etkinlikte kullanıcıların karşısına ilk defa çıktı. Bu ürünlerle birlikte Honor, 1+8+N IoT stratejisini güçlendirmeyi hedefliyor.
Honor Watch GS Pro: Macera severler için tasarlandı!
Honor Watch GS Pro, maceracıların performanslarını artırmaya ve doğayı keşfetmeyi sevenlere yardımcı olan, güçlendirilmiş bir akıllı saat. Tam 25 günlük bir pil ömrüne sahip olan akıllı saat, mevcut pazardaki en uzun pil ömrüne sahip akıllı saatlerden biri. Askeri standartlardaki MIL-STD-810G testlerini geçen Watch GS Pro, zorlu koşullara dayanması için üretildi.
Yüksek hassasiyete sahip, yerleşik çift uydu konumlandırma sistemine sahip olan akıllı saat, rotadan dönüş ve rotadan sapma uyarısı gibi özellikleriyle de doğayı endişe etmeye gerek kalmadan keşfetmenize yardımcı oluyor. Buna ek olarak Watch GS Pro, dağ tırmanışı, doğa yürüyüşü, kayak, açık ve kapalı alanda koşu ve genel antrenman gibi 100’den fazla antrenman modunu ve antrenman veri kaydını destekliyor. Akıllı saat tüm bu özelliklerin yanında, pek çok tıbbi takip özellikleriyle de sağlıklı bir yaşam sürdürmenize yardımcı olacak.
Honor Watch ES: Kişisel antrenörünüz hep yanınızda
Watch ES, sağlıklı bir yaşam hedefleyenler için şık bir seçenek olarak öne çıkıyor. 1.64 inç’lik AMOLED ekranı, 95 antrenman modu, yağ yakma ve karın kası antrenmanı gibi 12 adet animasyonlu antrenman kursu bulunuyor. Bir grup sağlık/fitness takibi özellikleriyle de Watch ES, aktif yaşam tarzını destekliyor
Honor MagicBook Pro: Yaratıcılığınızı açığa çıkarmak için güç kaynağınız
Microsoft Windows 10 yüklü halde sunulan MagicBook Pro, profesyonellerin üretkenliklerini artırmaya ve yaratıcılıklarını geliştirmeye yardımcı olan bir dizüstü bilgisayar. Radeon Grafikli AMD Ryzen 5 4600H işlemciye sahip olan MagicBook Pro, akıcı performans gösterebiliyor.
MagicBook Pro, hızlı 512GB PCIe NVMe SSD sürücüye ve 16GB DDR4 çift kanal bellekle donatıldı. Dosya okuma ve aktarımında yüksek hız sağlıyor. Bununla birlikte 16.1 inç FullView ekranı da %100 sRGB renk gamıyla birlikte fotoğraf, film ve web’de gezinme dışında daha yüksek renk doğruluğu sunuyor. Tutarlı görsel parlaklık gerektiren profesyonel uygulamalar için de yeterli performans sunuyor. 369 mm x 234 mm x 16.9 mm’lik küçük boyutlarıyla kompakt ve hafif bir tasarıma sahip. Kullanıcıların rahat bir şekilde oyun oynamalarına, film izlemelerine ve çalışmalarına da imkân tanıyor.
AMD işlemcilerle yenilenen MagicBook 14 ve 15, minimal tasarım ve FullView ekranla birlikte kullanıcıların bilgisayar deneyimini Ryzen 5 4500U işlemcilerle geliştiriyor. MagicBook serisine eklenen bu yeni ürünler, markanın en yüksek kalite ve ürünlerinde en iyi ustalığı sunma hedefini temsil ediyor.
Honor Pad 6 ve yeni Honor Choice ekosistem ürünleri
Düzenlenen etkinlikte Honor, Pad 6 tablet ve içinde Percussion Massage Gun EVO masaj aleti, usmile Sonic Elektrikli Diş Fırçası P1001 ve Antibakteriyel Kablosuz Elektrikli Süpürge’nin bulunduğu üç yeni Choice ekosistem ürününü tanıttı.
10.1 inç’lik Full HD ekran ve simetrik 1620 güçlü çift hoparlör barındıran Pad 6, kullanıcılara gerçek anlamda büyüleyici bir sesli-görsel deneyim sunuyor. Sadece 460 gram ağırlığındaki ve 7.55mm’lik kalınlığındaki HONOR Pad 6, Wi-Fi ve LTE seçenekleriyle gelişmiş bağlantılar sunarken, kullanıcılar için mükemmel bir günlük yardımcı görevi görecek.
Yeni ürünlere IFA’dan ödül geldi!
Honor bu yeni ürünleri, 2020 IFA Ürün Teknik İnovasyon Ödülü’nü kazandı. Bu ödül, tüketici elektroniği endüstrisindeki öncü ürünlere veriliyor. Watch GS Pro, Dış Mekan İnovasyon – Giyilebilir Altın Ödülü’nü kazanırken, MagicBook Pro ise Yüksek Performanslı Yenilikçi Dizüstü Bilgisayar Altın Ödülü’nü aldı.
Etkinlik ve ödüllerle ilgili konuşan Honor Global Başkanı George Zhao şunları söyledi “Honor, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılara rakipsiz ürünleri, rakipsiz fiyatlarla sunmakta kararlı. Bunun bir sonucu olarak kullanıcılardan aldığımız geri dönüşleri görmekten dolayı mutluyuz.
Router 3, Tech Advisor tarafından en iyi bütçe dostu router’lardan biri olarak öneriliyor. Bununla birlikte Honor, PC ve giyilebilir teknolojiler pazarında bir önceki yıla göre 2020’nin ilk yarısında sırasıyla %287.9 ve %235’lik bir büyüme gösterdi. Gençler yaşamanın, çalışmanın ve oynamanın yeni yollarına alışırken, Honor da kendini yenilikçi teknoloji ve ilham veren ürünlerle genç insanları güçlendirmek ve akıllı yaşamlarını genişletmeye adamış durumda.”