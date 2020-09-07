Karşınızda dünyanın ilk çerçevesiz akıllı saati: Rollme Hero

Rollme’yi son zamanlarda akıllı saat endüstrisinde yeni yeni görmeye başlıyoruz. Rakipleri kadar pek ilgi çekici olmasa da firmanın yeni duyurduğu Rollme Hero modeli, alışılmışın dışında bir akıllı saat tasarımıyla geliyor.

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Ekran – kasa oranları iyileştikçe akıllı telefonların ekranında çerçeve görmemeye başladık. Ancak ne yazık ki akıllı saatler için böyle bir durum söz konusu değil. O kadar rahatsız edici olmasa da akıllı saatlerin de artık tasarımsal anlamda ciddi bir revizyona ihtiyacı olduğu aşikar, bu devrim niteliğindeki revizyon ise Rollme’den gelecek. Zira firma, gerçekten çerçevesiz ekranlı bir akıllı saat için kolları sıvamış durumda.

“Akıllı saat” tasarımının yeniden yorumlandığı akıllı saat: Rollme Hero

Rollme’ye göre bir akıllı saatte tam ekran deneyimi sunmak için muazzam bir çaba ve ileri seviye mühendislik gerekiyor. İşte şirket, uzun süren mühendislik çalışmaları neticesinde Rollme Hero modelinde çerçeveden arındırılmış bir ekran tasarımıyla sınırları aşmayı başardıklarını söyledi.

Rollme Hero ile alakalı teknik ve tasarımsal diğer bilgiler oldukça sınırlı, çünkü Rollme bu cihazı tam anlamıyla hazırlamamış. Ancak saatin ortaya çıkan görüntülerine baktığımız zaman epey sade ve şık bir görünüme sahip olduğunu anlayabiliyoruz. Ayrıca diğer ikonların ve saat verilerinin de sıkışık olmaması, cihazın şıklığını daha şık hale getiriyor. Saatin hem analog hem de dijital olarak aynı anda kullanılabilir olması da çerçevesiz ekranın bir başka nimeti.

Rollme Hero akıllı saatin resmi web sitesinde, MediaTek MT6739 yonga setine ve 3 GB RAM + 32 GB dahili hafızaya sahip olduğu belirtiliyor. Bu işlemcinin özelliklerinden yola çıkarak, Rollme Hero’da büyük olasılıkla LTE ve Bluetooth 4.2 desteği olacağını öngörebiliriz. Saat formunda olduğundan dolayı cihazın suya ve toza dayanıklılık sertifikasına da sahip olması bekleniyor.

Öte yandan Hero aslında tek bir model değil, ek olarak Rollme Hero Pro adlı bir üst model daha bulunuyor. Rollme’nin bu modelde de bir ilki; Qualcomm’un giyilebilir cihazlar için ürettiği Snapdragon Wear 4100+ yonga setini kullanan ilk akıllı saati üretmeyi başardığını ekleyelim. 12 nm üretim sürecinden geçen bu yonga seti, kardeşlerine göre %85′e kadar daha yüksek hızlı çalışabiliyor. Ayrıca yonga setinde, akıllı saatin grafiklerinden sorumlu olacak bir adet de Adreno A504 GPU yer alıyor.

Her iki modelin de akıbetinin ne olacağı ve ne zaman son kullanıcıyla buluşacağı belli değil. Ancak şüphesiz akıllı saat dünyasında yeni bir rekabet ortamı yaratacaklar.