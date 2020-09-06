Dünyanın en küçük 4K mini bilgisayarı GMK NucBox ortaya çıktı!

Dünyanın en küçük 4K destekli mini bilgisayarı olma özelliğini taşıyan GMK NucBox adlı mini bilgisayar, Indiegogo’da görücüye çıktı.

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Bilgisayar teknolojisi geliştikçe, bilgisayarlar küçülerek kompakt ve taşınabilir bir forma kavuşuyor; akabinde kelime haznemize yeni sözcükler ekleniyor, o sözcüklerden birisi ise mini bilgisayar. Mini bilgisayarlar yalnızca işlemci, RAM, disk, GPU gibi temel bilgisayar bileşenlerini bünyesinde barındırdığı için cebimizde bile kolayca taşıyabiliyoruz. İşte bu teknolojinin son meyvesi olan GMK NucBox, GMK Team tarafından uluslararası kitlesel fonlama sitesi Indiegogo’da piyasaya sürülmeye başlandı.

Indiegogo’da tamı tamına 1 milyon 530 bin dolardan fazla destek gören ve hala görmeye de devam eden GMK NucBox, cazip fiyata beraberinde 4K desteği başta olmak üzere destelerce güzel özellik sunuyor. Peki bu özellikler neler? Şimdi yazımıza bu ‘bilgisayarcık’ın özellikleriyle devam edelim.

GMK NucBox: Avuç içine sığan en güçlü 4K PC

NucBox, kendisini üretkenlik ve 4K için tasarlanmış ultra küçük, yüksek performanslı bir mini bilgisayar olarak tanımlıyor. Haksız olduğunu da söyleyemeyiz. Zira 2,4 x 2,4 boyutundaki bu bilgisayarda, Intel’in dahili UHD 600 grafik birimiyle desteklediği Celeron J4125 işlemci yer alıyor. Bu işlemci, dört çekirdekli ve dört iş parçacıklı olmakla birlikte temel olarak 2 GHz saat hızıyla çalışabiliyor.

Ayrıca GMK NucBox’ın, 128 / 256 / 512 GB SSD depolama seçenekleri ve 8 GB LPDDR4 RAM’i de avuç içi boyutunda bir gövdeye toplamayı başardığını ekleyelim. Eğer isterseniz bilgisayarın iki adet USB 3.0, bir adet USB-C ve bir adet 4K@60Hz’e kadar destekleyen HDMI portundan faydalanabilirsiniz. Bunun yanı sıra kulaklık girişi ve microSD kart desteğiyle de keyfinize keyif katabilirsiniz.

GMK NucBox mini PC’nin içinde varsayılan olarak Windows 10 yüklü geliyor, ancak isteğinize göre farklı işletim sistemleri kurarak cihazı özelleştirebilirsiniz. İşletim sistemiyle beraber internette yüksek hızlarla sörf yapabilmeniz için 867 Mbps’a kadar bağlantı desteği sunan Wi-Fi kartı da bilgisayarda bulunuyor. Ek olarak Bluetooth 4.2 desteği sayesinde de bu bilgisayarı, diğer cihazlarınız ile kablosuz olarak konuşturabilirsiniz.

Kutu ise 62 x 62 x 42 mm boyutlarında ve 125 gram ağırlığında olan tamamı metal bir kasadan oluşuyor. Isıyı eşit bir şekilde dağıtarak içindeki donanımların üzerinden önemli bir yük kaldıran GMK NucBox’ın, hava akışını korumak için özelleştirilmiş 90 mm soğutma fanı ile 10W düşük güç tüketimine sahip olduğunu da belirtmemizde fayda var.

GMK NucBox teknik özellikleri

Boyutlar: 62 x 62 x 42 mm (2.4 x 2.4 x 1.6 inç)

Ağırlık: 125 gram

İşlemci: Intel Celeron J4125 (2 GHz temel, 2.7 GHz maks. frekans hızı; 4 çekirdek, 4 iş parçacığı)

Önbellek: 4 MB

GPU: Intel UHD 600 grafik birimi

Disk: 128 – 256 – 512 GB SSD (128 GB’a kadar hafıza kart desteği)

RAM: 8 GB LPDDR4

TDP: 10W

Bağlantı: 2 x USB 3.0, 1 x HDMI (4K@60Hz), 1 x USB-C, 1 x 3.5 mm kulaklık girişi, 1 x microSD 3.0

Wi-Fi: Intel AC7265 (çift kanal), 867 Mb/s

Bluetooth: 4.2

GMK NucBox işletim sistemi: Windows 10 (Linux desteği var)

NucBox 4K mini PC – tanıtım videosu