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Dünyanın en küçük 4K mini bilgisayarı GMK NucBox ortaya çıktı!
Dünyanın en küçük 4K destekli mini bilgisayarı olma özelliğini taşıyan GMK NucBox adlı mini bilgisayar, Indiegogo’da görücüye çıktı.
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Bilgisayar teknolojisi geliştikçe, bilgisayarlar küçülerek kompakt ve taşınabilir bir forma kavuşuyor; akabinde kelime haznemize yeni sözcükler ekleniyor, o sözcüklerden birisi ise mini bilgisayar. Mini bilgisayarlar yalnızca işlemci, RAM, disk, GPU gibi temel bilgisayar bileşenlerini bünyesinde barındırdığı için cebimizde bile kolayca taşıyabiliyoruz. İşte bu teknolojinin son meyvesi olan GMK NucBox, GMK Team tarafından uluslararası kitlesel fonlama sitesi Indiegogo’da piyasaya sürülmeye başlandı.
Indiegogo’da tamı tamına 1 milyon 530 bin dolardan fazla destek gören ve hala görmeye de devam eden GMK NucBox, cazip fiyata beraberinde 4K desteği başta olmak üzere destelerce güzel özellik sunuyor. Peki bu özellikler neler? Şimdi yazımıza bu ‘bilgisayarcık’ın özellikleriyle devam edelim.
GMK NucBox: Avuç içine sığan en güçlü 4K PC
NucBox, kendisini üretkenlik ve 4K için tasarlanmış ultra küçük, yüksek performanslı bir mini bilgisayar olarak tanımlıyor. Haksız olduğunu da söyleyemeyiz. Zira 2,4 x 2,4 boyutundaki bu bilgisayarda, Intel’in dahili UHD 600 grafik birimiyle desteklediği Celeron J4125 işlemci yer alıyor. Bu işlemci, dört çekirdekli ve dört iş parçacıklı olmakla birlikte temel olarak 2 GHz saat hızıyla çalışabiliyor.
Ayrıca GMK NucBox’ın, 128 / 256 / 512 GB SSD depolama seçenekleri ve 8 GB LPDDR4 RAM’i de avuç içi boyutunda bir gövdeye toplamayı başardığını ekleyelim. Eğer isterseniz bilgisayarın iki adet USB 3.0, bir adet USB-C ve bir adet 4K@60Hz’e kadar destekleyen HDMI portundan faydalanabilirsiniz. Bunun yanı sıra kulaklık girişi ve microSD kart desteğiyle de keyfinize keyif katabilirsiniz.
GMK NucBox mini PC’nin içinde varsayılan olarak Windows 10 yüklü geliyor, ancak isteğinize göre farklı işletim sistemleri kurarak cihazı özelleştirebilirsiniz. İşletim sistemiyle beraber internette yüksek hızlarla sörf yapabilmeniz için 867 Mbps’a kadar bağlantı desteği sunan Wi-Fi kartı da bilgisayarda bulunuyor. Ek olarak Bluetooth 4.2 desteği sayesinde de bu bilgisayarı, diğer cihazlarınız ile kablosuz olarak konuşturabilirsiniz.
Kutu ise 62 x 62 x 42 mm boyutlarında ve 125 gram ağırlığında olan tamamı metal bir kasadan oluşuyor. Isıyı eşit bir şekilde dağıtarak içindeki donanımların üzerinden önemli bir yük kaldıran GMK NucBox’ın, hava akışını korumak için özelleştirilmiş 90 mm soğutma fanı ile 10W düşük güç tüketimine sahip olduğunu da belirtmemizde fayda var.
GMK NucBox teknik özellikleri
Boyutlar: 62 x 62 x 42 mm (2.4 x 2.4 x 1.6 inç)
Ağırlık: 125 gram
İşlemci: Intel Celeron J4125 (2 GHz temel, 2.7 GHz maks. frekans hızı; 4 çekirdek, 4 iş parçacığı)
Önbellek: 4 MB
GPU: Intel UHD 600 grafik birimi
Disk: 128 – 256 – 512 GB SSD (128 GB’a kadar hafıza kart desteği)
RAM: 8 GB LPDDR4
TDP: 10W
Bağlantı: 2 x USB 3.0, 1 x HDMI (4K@60Hz), 1 x USB-C, 1 x 3.5 mm kulaklık girişi, 1 x microSD 3.0
Wi-Fi: Intel AC7265 (çift kanal), 867 Mb/s
Bluetooth: 4.2
GMK NucBox işletim sistemi: Windows 10 (Linux desteği var)
NucBox 4K mini PC – tanıtım videosu
Akıllı Telefonlar
Oppo F17 Pro, küresel pazara A93 adıyla gelebilir!
Oppo F17 Pro bildiğiniz üzere geçen hafta tanıtılmıştı. Hindistan üzerinde satışa çıkan akıllı telefon A93 adı ile bizleri karşılayabilir.
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Oppo F17 Pro, A93 mü oluyor?
Akıllı telefon pazarında son dönemde yaptıkları ile yükselişe geçen Oppo, geçtiğimiz hafta bildiğiniz üzere F17 serisini tanıttı. İnceliği ve hafifliği ile adından söz ettiren F17 Pro modelini de duyuran firma, bu model ile alakalı başka planlara sahip gibi gözüküyor. Daha önceden yaptığı sızıntılar ile adından sıkça söz ettiren Evan Blass, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Oppo A93 modelinin görsellerini hayranları ile paylaştı. Görsellere bakıldığı zaman, Oppo F17 Pro modelini gören takipçileri, cihazın küresel pazardaki isminin bu olacağını iddia etti. Henüz resmi bir gelişme yaşanmazken, yorumlara göre firmanın cihazı Hindistan dışına A93 adı ile çıkaracağı düşünülüyor.
Gücünü Helio P95 işlemcisinden alan akıllı telefon 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip. 6.43 inç Full HD+ Super AMOLED ekran paneline sahip akıllı telefon, delikli ekrana ve çift ön kameralı kuruluma sahip. Ön kameralar, 16 MP ve 2 MP değerlerini alırken, arkada yer alan dört kamera ise sırasıyla 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP derinlik ve yine 2 MP makro kamerası olarak belirlenmekte. Hindistan fiyatı 315 dolar olan akıllı telefon, yakın bir zamanda küresel pazarda da piyasaya çıkabilir.
Müzik
Spotify, TikTok benzeri yeni bir özellik geliştiriyor olabilir
Spotify, TikTok ve Snapchat’e rakip olacak bir özelliği için patent başvurusunda bulundu. Söz konusu patente göre şirket, kullanıcıların kısa videolar paylaşabilmesine olanak sağlayacak.
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Digital Music News’in aktardığına göre Spotify, kullanıcıların uygulama içerisinde kısa müzikler eşliğinde muhtemelen 15 saniye olacak videolar paylaşabilmesini sağlayan bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu özellik, kullanıcıların aynı müzikle paylaşılan diğer videoları da arayabilme yönüyle TikTok’a oldukça benziyor.
Bu durum bir yönüyle Spotify’ın “sosyal ağ”laşmasını da sağlayacak. Zira arama bölümünde bir müziği arattığınız zaman farklı kullanıcıların paylaştığı içerikleri de görerek o kullanıcılarla etkileşim kurabileceksiniz. Spotify zaten yıllar boyunca sosyalleşme adına çeşitli çalışmalar yapmış; örneğin Aile için Premium özelliğine, üyeler tarafından düzenlenebilen aile içi ortak çalma listesi eklemişti. Ancak kullanıcıların bu şekilde video oluşturabileceği bir platform haline gelmek, Spotify’ı basit bir müzik ve podcast platformundan çok öteye taşıyacak.
Peki Spotify’ın bu sistemi nasıl işleyecek? Bu noktada patentte yazan bilgilere baktığımızda, “Sistem bir kullanıcının, video anı oluşturmak üzere medya içeriğinin, meta verileriyle birlikte bir şarkı, müzik veya diğer medya içeriğini ilişkilendirmesine olanak tanır.” tanımlamasının yapıldığını görüyoruz. Buradan anlaşıldığı üzere kullanıcılar, video paylaşırken direkt olarak Spotify kütüphanelerinden istedikleri bir müziği seçebilecekler. Ayrıca videoda, ilgili müzikle alakalı sanatçı adı ve müzik adı gibi bilgiler de gözükecek.
Bu bağlamda Spotify, kullanıcıların birbirleriyle daha fazla etkileşime geçebilmelerine olanak sağlayan bir platform haline dönüşecek. Kısa süre önce videolu podcast’leri de kullanıma sunarak sanatçıların dinleyicilerle etkileşimini artırmayı amaçlayan şirket, anlaşılan bu stratejisini uygulama geneline yaymak istiyor.
Akıllı Telefonlar
Huawei Mate 40 serisi, EEC sertifikası aldı!
Çinli teknoloji devi Huawei, akıllı telefon pazarında bazı sorunlarla karşı karşıya. ABD yasağı, şirketin zor günler yaşamasına sebep oluyor. Herkes, şirketin IFA 2020’de Kirin 9000 yonga setini tanıtmasını bekliyordu. Fakat TSMC krizi yüzünden henüz bu yonga seti tanıtılamadı. Şimdi ise Weibo‘da paylaşılan bir sızıntıya göre Huawei Mate 40 serisi, EEC sertifikasını aldı. Bu, Huawei’nin Avrupa pazarını bırakmadığını gösteriyor.
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Huawei Mate 40 serisi hakkında neler biliyoruz?
Bugün ortaya çıkan sertifikaya göre Huawei Mate 40 serisi üç adet telefondan oluşacak. Bu telefonlar, Mate 40, Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro+ olarak isimlendirilecek. Bununla birlikte Huawei Enjoy 20 Plus isimli yeni bir telefonun Huawei Mate 40 Lite’ın yerini alacağı söyleniyor. Şu anda Mate 40 serisi ile ilgili belirsizlikler devam etse de cihazların Kirin 9000 yonga seti kullanacağına kesin gözüyle bakıyoruz. Mate 40 Pro, sızıntılara göre 6,4 inçlik ön tarafta çift nokta delik kamerayla birlikte şelale tasarımı bulunan ekran ile gelecek. Cihazın arka tarafında dörtlü Leica kamera kurulumu bulunacak.
Taban model Mate 40 hakkında ortaya çıkan sızıntılara göre cihaz, 50 MP çözünürlüklü ana kamera ile gelecek. Ana kameraya 20 MP ultra geniş açılı ve 8 MP telefoto kamera eşlik edecek. Şimdilik seri hakkındaki bilgilerimiz sınırlı. 10-12 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek HDC 2020 etkinliğinde cihaz hakkında bazı özellikler duyurulabilir. Şirket, bu etkinlikte yeni akıllı saatlerini ve kablosuz kulaklıklarını tanıtacak.