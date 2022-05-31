2019’da AMD teknolojisiyle duyurulan Frontier süper bilgisayarı, bir Linpack FP64 testi sırasında Exascale bariyerini aşan ve 1.1 exaflops işaretine ulaşan ilk bilgisayar oldu. Başarı, şirket tarafından açıklandı.

İlk 500 sıralamasının eski lideri tarafından sunulanın iki katından fazla olan elde edilen performansla AMD Frontier, dünyanın en hızlı süper bilgisayarının yerini aldı. Çin makineleri Tianhe-3 ve OceanLight, geçen yıl sınırı aştığını iddia ediyor, fakat bu resmi bir sonuç değil.

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Üretici ayrıca, ekipmanın bazı ayarlamalardan sonra 2 exaflop‘a ulaşarak maksimum performansta 1,69 exaflop sunabildiğini de ortaya koydu. Bir exaflop’un saniyede 1 kentilyon kayan nokta işlemine eşdeğer olduğunu belirtmekte fayda var.

Şirkete göre, 3. nesil AMD EPYC işlemcilerle donatılmış makine, HPL-AI karşılaştırmasında 6.88 exaflop ile dünyanın en hızlı yapay zeka sistemine de sahip. Kazanılan bir diğer unvan da, 62,68 gigaflops/watt sunan, enerji açısından en verimli mimariye sahip olan Green 500 listesindeki liderliktir.

ABD Enerji Bakanlığı tarafından işletilen Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı’nda (ORNL) bulunan Frontier süper bilgisayarında 64 çekirdekli 9.408 AMD Trento işlemci bulunuyor. Her çipe 512 GB DDR4 RAM ve toplam 4,6 petabayt RAM olmak üzere dört AMD Radeon Instinct MI250X GPU eşlik ediyor.

Ayrıca 700 petabayt depolama alanına sahiptir ve verileri maksimum 75 TB/s hızında aktarır. Soğutma, makineyi ideal sıcaklıkta tutmak için 22.000 litre gerektiren suyla yapılır.

Yıl sonuna kadar bilim camiası tarafından kullanılmaya başlaması gereken model, kısa sürede güçlü bir rakip kazanacak. Intel Aurora‘nın 2023 yılına kadar 2 exaflop performans sunması bekleniyor.