Google tarafı, geçtiğimiz yıl kendi tasarımı olan Tensor işlemcisiyle donatılan Pixel 6 serisi ile dikkatleri üzerine çekmişti. Birçok yazılım hatası olduğu haberleriyle gündeme gelen seri, şimdi de Google tarafından satışa sunulan kılıfların sararması şikayetiyle çalkalanıyor. Kullanıcılar, nispeten pahalı olan kılıflarında renk atması ve sararma gibi sorunlar gördükleri için oldukça öfkeli!

Tek Sorun Bu Değil!

Birçok kullanıcının Amazon gibi elektronik ticaret sitelerinde ürün hakkında yaptığı yorumlar, tek sorunun kılıfın rengi ile ilgili olmadığını gösteriyor. Buna göre, kılıf uzun kullanımdan sonra şeklini ve koruyuculuğunu da kaybediyor. Firmanın yaklaşık olarak 30 dolarlık bir fiyat etiketiyle (yaklaşık olarak 480 Türk Lirası) satışa sunduğu kılıflar hakkındaki şikayetlerin oldukça ciddi sonuçları olabileceğini söylemekte fayda var. Öyle ki, yakın zamanda düzenlenen Google I/O 2022 etkinliğinde bazı tasarım detayları ortaya çıkan ve Pixel 6 serisine oldukça benzediği görülen Pixel 7 serisi için Google tarafından satılan kılıflar alıcı bulamayabilir.

Yarı saydam bir görünüm sunan ve %30 oranında geri dönüştürülmüş materyallerden üretilen bu kılıf, firmaya göre iyi bir görünümün yanında iyi bir koruma da sunuyor. Ancak kullanıcı yorumları, birkaç ay gibi kısa sayılabilecek bir süreden sonra kılıfın hem görünüm hem de koruyuculuk anlamında büyük ölçüde zarar gördüğüne işaret ediyor. Paylaşılan görsellerde, kılıfların üzerinde kahverengi ve sarı lekeler olduğu görülüyor. Yüksek kaliteli materyallereden üretilmeyen ucuz kılıflarda bunun bir nebze kabul edilebilir olduğu söylenebilir. Ancak 30 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olan kılıfta böylesi sorunların ortaya çıkması kullanıcıları biraz kızdırmış.

Yine de ürün hakkında iyi yorumlar olduğu da görülüyor. Bu da, kılıfın kalite kontrol aşamasında bir sorun yaşanmış olabileceğini ve belirli bir üretim bandındaki bazı kılıfların bu sorunu yaşama ihtimali olduğunu gösteriyor. Bazı kullanıcılar değişim talep ederken, bir kısım kullanıcı ise para iadesi talep ediyor. Google’ın bu konuya bir çözüm getirip getirmeyeceği ise merak konusu olmuş durumda.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Google tarafı hatalı olduğu düşünülen kılıfları geri toplamalı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın! İlginizi Çekebilir: Google Drive, Chrome İçin Kullanışlı Kısayol Özellikleri Alıyor!