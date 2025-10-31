PlayStation Plus Kasım ayı sürprizi sonunda belli oldu! Sony, her ay olduğu gibi bu kez de oyunculara birbirinden iddialı üç oyunu ücretsiz olarak sunuyor. Peki PlayStation Plus aboneleri bu ay hangi yapımları ücretsiz kütüphanelerine ekleyebilecek? Oyunların türleri, fiyatları ve Türkiye’deki oyuncular için ne anlam ifade ettiği merak konusu. Gelin, bu ayın ücretsiz oyunlarına birlikte bakalım.

PlayStation Plus Kasım ayı ücretsiz oyunları neler?

PlayStation Plus kullanıcılarını bu ay oldukça zengin bir içerik bekliyor. Sony’nin resmî duyurusuna göre Kasım ayının ücretsiz oyunları hem PS4 hem de PS5 sahiplerini kapsıyor. Listede yer alan yapımların toplam değeri 3.500 TL’ye yaklaşıyor. Bu da, PlayStation Plus üyeliğinin yalnızca çevrim içi oyun deneyimi sunmakla kalmayıp, ciddi bir tasarruf avantajı da sağladığını bir kez daha gösteriyor.

İşte PlayStation Plus Kasım 2025 ücretsiz oyunları:

EA Sports WRC 24 – PS5 – 1.799 TL

– PS5 – 1.799 TL Stray – PS4 / PS5 – 1.049 TL

– PS4 / PS5 – 1.049 TL Totally Accurate Battle Simulator – PS4 / PS5 – 699 TL

Listenin başında yer alan EA Sports WRC 24, FIA lisanslı gerçek ralli deneyimini konsol oyuncularına sunuyor. Gerçekçi sürüş fiziği, dinamik hava koşulları ve sezonsal pist değişimleriyle PS Plus aboneleri için oldukça kaliteli bir yarış deneyimi vaat ediyor. Özellikle Türkiye’de ralli tutkunlarının ilgisini çekmesi bekleniyor.

İkinci sırada yer alan Stray, hem PS4 hem de PS5 kullanıcıları için mevcut. Oyuncuların bir kedi olarak siberpunk bir şehirde hayatta kalmaya çalıştığı bu yapım, geçtiğimiz yıllarda beğenilen bağımsız oyunlarından biri olmuştu. Kasım ayında PS Plus kütüphanesine eklenmesi, hem hikâye odaklı oyuncular hem de atmosfer sevenler için büyük bir fırsat.

Son olarak Totally Accurate Battle Simulator (TABS), absürt fizik motoruyla tanınan ve taktiksel savaşları mizahla buluşturan bir oyun. PS Plus aboneleri bu oyunla hem eğlenceli hem de stratejik bir deneyim yaşayabilecek. Özellikle aile veya arkadaş ortamında birlikte oynanabilecek yapısıyla dikkat çekiyor.

Sony, bu üç oyunu Kasım ayı boyunca tüm abonelere ücretsiz olarak sunacak. Ancak oyunların yalnızca 16 Kasım’a kadar kütüphaneye eklenebileceğini hatırlatmakta fayda var. Yani oyuncuların bu tarihe kadar “Kütüphaneye Ekle” seçeneğini kullanarak oyunları kalıcı olarak sahiplenmeleri gerekiyor. PlayStation Plus sistemi gereği, abonelik aktif kaldığı sürece bu oyunlara erişim devam ediyor.

Türkiye’deki PS Plus kullanıcıları açısından bakıldığında, bu ayın listesi oldukça tatmin edici. Hem AAA seviyesinde bir yarış oyunu hem de sanatsal bir macera deneyimi sunan Stray gibi yapımlar, üyeliğin değerini yükseltiyor. Kasım ayı, özellikle yeni nesil PS5 sahipleri için oyun dolu geçecek gibi görünüyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? PlayStation Plus Kasım ayı oyun listesini yeterli buldunuz mu, yoksa beklentiniz farklı mıydı? Daha fazla oyun ve teknoloji haberi için bizi takip etmeyi unutmayın!