GSM Birliği, 2023 Mobil İnternet Bağlantı Raporu ile dünya genelindeki akıllı telefon sahipliği oranlarını açıkladı. Rapora göre, dünya nüfusunun %55’i artık akıllı telefon sahibi, bu da yaklaşık 4.3 milyar insan demek. Mobil internet kullanıcılarının sayısı ise 4.6 milyarı buluyor ve bunların 4 milyarı hizmetlere akıllı telefonlar aracılığıyla erişiyor. İşte dünyanın dijitalleşme karnesi!

Dünyanın Yarısından Fazlası Akıllı Telefon Sahibi!

Rapor aynı zamanda, bölgeler arasında mobil internet erişiminde belirgin bir eşitsizlik olduğunu gözler önüne seriyor. Kuzey Amerika, Doğu Asya ve Pasifik’teki akıllı telefon sahiplerinin %69’u 4G özellikli cihazlar kullanıyor, ancak Sahra Altı Afrika’da çoğu insan hala 3G bağlantısına güveniyor. Ülkemizin de içinde bulunduğu Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da ise her üç mobil kullanıcıdan biri hala 3G internet kullanıyor.

Mobil internet kullanımındaki bu artış şaşırtıcı değil, ancak dünya genelinde hala internete erişimi olmayan yaklaşık 3.4 milyar insan bulunuyor. Rapora göre, mobil internet bağlantısı olmasına rağmen bunu kullanmayan insanların küresel oranı %38. Özellikle Sahra Altı Afrika ve Güney Asya’da, nüfusun %59’u ve %52’si çevrimiçi değil.

Rapordan çıkan bir diğer önemli sonuç ise 600 milyon kişinin, yani dünya nüfusunun yaklaşık %8’inin interneti hala eski telefonlar üzerinden kullandığı gerçeği. Yani bu insanlar interneti akıllı telefonlar üzerinden değil, yeni evrimleşmiş dokunmatik telefonlar üzerinden kullanıyor. Bununla birlikte dijital beceri eksikliği, okuryazarlık sorunları, güvenlik endişeleri ve ilgili içeriğin eksikliği gibi faktörler, akıllı telefon kullanıcılarının interneti tam anlamıyla kullanmasının önündeki engelleri oluşturuyor.

GSMA Genel Müdürü Mats Granryd, bağlantı eksikliğinin milyarlarca insanı hayati hizmetlere ve gelir getirici fırsatlara erişimden mahrum bıraktığını ve bu durumun daha yoksul, daha az eğitimli, kırsal kesimde yaşayan kullanıcıları orantısız bir şekilde etkilediğini belirtiyor. Granryd, dijital uçurumun daha da genişlemesini önlemek için dijital katılımın hızlandırılması ve engellerin kaldırılması gerektiği çağrısında bulunuyor.

GSM Birliği tarafından yayınlanan bu rapor, dünya genelinde mobil teknolojinin hızla yaygınlaştığını gösteriyor. Ancak, bu büyüme eşit değil, ve özellikle gelişmekte olan bölgelerde mobil internet erişimi hala birçok insan için bir hayal. İnternet erişiminin sadece kişisel eğitim ve bilgiye erişim açısından değil, aynı zamanda ekonomik fırsatlar açısından da kritik olduğu unutulmamalı.

GSMA Genel Müdürü Mats Granryd’ün vurguladığı gibi, dijital uçurumu kapatmak için çabaların artırılması gerekiyor. Bu, daha fazla insanın dijital dünyaya katılmasını sağlayarak, toplumlar arasındaki eşitsizlikleri azaltabilir ve herkes için daha parlak bir gelecek yaratılmasına yardımcı olabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce internete erişim herkes için eşit olmalı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!