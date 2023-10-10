Android 14’ün kararlı sürümü geçtiğimiz hafta yayınlandı, ancak Oppo ColorOS 14 güncellemesini cihazlarına getirmek için sabırsızlanıyor. Şirket, 16 Kasım’da Oppo Geliştirici Konferansı’nda ColorOS 14’ü resmen duyuracak. Bu lansman, Oppo kullanıcıları için heyecan verici bir güncellemenin habercisi. Oppo ve OnePlus cihazlar yeni ColorOS güncellemesiyle coşacak!

ColorOS 14 ile Harika Yenilikler Geliyor!

Oppo’nun ilk etapta kararlı sürümlerden ziyade beta sürümlerine odaklanması dikkat çekiyor. Zira geçtiğimiz yıl Android 13’ü sunan ilk markalardan biri Oppo olmuştu. Android 14 konusunda ise şirket ağırdan alıyor gibi görünüyor. Ancak beta programına bu sefer ciddi önem veriliyor.

Şirket, ColorOS 14 beta programına katılmak isteyen kullanıcıları unutmadı ve beta programı tarihlerini açıkladı. Aralık ayına kadar birçok cihaz beta programının bir parçası olacak.

ColorOS 14 Beta güncelleme takvimi şu şekilde:

12 Ekim

Oppo Pad 2

Oppo Find X5 Pro Dimensity Edition

Oppo Find X5

OnePlus Ace 2V

Oppo Reno 8 Pro Plus 5G

17 Ekim

Oppo Find X5 Pro

OnePlus 10 Pro 5G

OnePlus Ace 2

OnePlus Ace 2 Genshin Impact Özel Hediye Kutusu

OnePlus Ace Pro

OnePlus Ace Pro Genshin Impact Limited Edition

Oppo Reno 10 Pro Plus 5G

Oppo Reno 9 Pro Plus 5G

25 Ekim

OnePlus Ace 2 Pro

OnePlus Ace 2 Pro Paimon

Kasım

Oppo Find N

Oppo Find X3 Pro

Oppo Find X3 Pro Fotoğrafçı Sürümü

Oppo Find X3 Pro Mars Exploration Edition

Oppo Find X3

OnePlus 9 Pro 5G

OnePlus 9 5G

OnePlus 9RT 5G

OnePlus 9RT 5G Genshin Impact

OnePlus 9R 5G

OnePlus 8T

OnePlus Ace

OnePlus Ace Racing Edition

Oppo Reno 10 Pro 5G

Oppo Reno 10 Pro 5G Star Sound Edition

Oppo Reno 10 5G

Oppo Reno 9 5G

Oppo Reno 8 Pro 5G

Oppo Reno 8 5G

Oppo K11x 5G

Oppo K11 5G

Oppo K10 Pro 5G

Oppo K10 5G

Oppo K10x 5G

Oppo K10 Vitality Edition 5G

Oppo A1 Pro 5G

Oppo A1 5G

Aralık

Oppo Find N3 Flip

Oppo A97 5G

Oppo A57 5G

30 Eylül itibariyle aşağıdaki cihazlar halihazırda ColorOS 14 beta programının bir parçası olmuş durumda.

Oppo Find N2

Oppo Find N2 Flip

Oppo Find X6 Pro

Oppo Find X6

OnePlus 11

Oppo Reno 9 Pro 5G

Beta güncellemesinin yayında olduğu bu altı telefon, dağıtım başladığında kararlı güncellemeyi alan ilk cihazlar olacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Oppo ColorOS 14 ile neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!