Android 14’ün kararlı sürümü geçtiğimiz hafta yayınlandı, ancak Oppo ColorOS 14 güncellemesini cihazlarına getirmek için sabırsızlanıyor. Şirket, 16 Kasım’da Oppo Geliştirici Konferansı’nda ColorOS 14’ü resmen duyuracak. Bu lansman, Oppo kullanıcıları için heyecan verici bir güncellemenin habercisi. Oppo ve OnePlus cihazlar yeni ColorOS güncellemesiyle coşacak!
İçindekiler
ColorOS 14 ile Harika Yenilikler Geliyor!
Oppo’nun ilk etapta kararlı sürümlerden ziyade beta sürümlerine odaklanması dikkat çekiyor. Zira geçtiğimiz yıl Android 13’ü sunan ilk markalardan biri Oppo olmuştu. Android 14 konusunda ise şirket ağırdan alıyor gibi görünüyor. Ancak beta programına bu sefer ciddi önem veriliyor.
Şirket, ColorOS 14 beta programına katılmak isteyen kullanıcıları unutmadı ve beta programı tarihlerini açıkladı. Aralık ayına kadar birçok cihaz beta programının bir parçası olacak.
ColorOS 14 Beta güncelleme takvimi şu şekilde:
12 Ekim
- Oppo Pad 2
- Oppo Find X5 Pro Dimensity Edition
- Oppo Find X5
- OnePlus Ace 2V
- Oppo Reno 8 Pro Plus 5G
17 Ekim
- Oppo Find X5 Pro
- OnePlus 10 Pro 5G
- OnePlus Ace 2
- OnePlus Ace 2 Genshin Impact Özel Hediye Kutusu
- OnePlus Ace Pro
- OnePlus Ace Pro Genshin Impact Limited Edition
- Oppo Reno 10 Pro Plus 5G
- Oppo Reno 9 Pro Plus 5G
25 Ekim
- OnePlus Ace 2 Pro
- OnePlus Ace 2 Pro Paimon
Kasım
- Oppo Find N
- Oppo Find X3 Pro
- Oppo Find X3 Pro Fotoğrafçı Sürümü
- Oppo Find X3 Pro Mars Exploration Edition
- Oppo Find X3
- OnePlus 9 Pro 5G
- OnePlus 9 5G
- OnePlus 9RT 5G
- OnePlus 9RT 5G Genshin Impact
- OnePlus 9R 5G
- OnePlus 8T
- OnePlus Ace
- OnePlus Ace Racing Edition
- Oppo Reno 10 Pro 5G
- Oppo Reno 10 Pro 5G Star Sound Edition
- Oppo Reno 10 5G
- Oppo Reno 9 5G
- Oppo Reno 8 Pro 5G
- Oppo Reno 8 5G
- Oppo K11x 5G
- Oppo K11 5G
- Oppo K10 Pro 5G
- Oppo K10 5G
- Oppo K10x 5G
- Oppo K10 Vitality Edition 5G
- Oppo A1 Pro 5G
- Oppo A1 5G
Aralık
- Oppo Find N3 Flip
- Oppo A97 5G
- Oppo A57 5G
30 Eylül itibariyle aşağıdaki cihazlar halihazırda ColorOS 14 beta programının bir parçası olmuş durumda.
- Oppo Find N2
- Oppo Find N2 Flip
- Oppo Find X6 Pro
- Oppo Find X6
- OnePlus 11
- Oppo Reno 9 Pro 5G
Beta güncellemesinin yayında olduğu bu altı telefon, dağıtım başladığında kararlı güncellemeyi alan ilk cihazlar olacak.
İlginizi Çekebilir: Samsung güvenlik güncellemesi konusunda vites artırıyor
Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Oppo ColorOS 14 ile neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!