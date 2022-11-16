DuckDuckGo, Uygulama İzleme Korumasını tüm Android uygulama kullanıcıları için kullanılabilir hale getirdi. Bu özellik sayesinde, üçüncü taraf Android uygulamalarındaki üçüncü taraf takibi, bu uygulamalar aktif olmasa bile engellenebilir. Bu özellik geçen yıldan beri beta aşamasındaydı.

DuckDuckGo’ya göre, Uygulama İzleme Korumasını etkinleştiren kullanıcılar artık izleyicilerin genellikle hangi verileri toplamak istediğini de görebiliyor. Şirket, yaygın olarak toplanan verilere örnek olarak konum verilerini veya bir kullanıcının yaşını listeliyor. Özelliğin önceki sürümlere kıyasla daha iyi performans gösterdiği söyleniyor ve DuckDuckGo kullandığı engelleme listesini Github’da herkese açık hale getirmeye karar verdi.

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Uygulama İzleme Koruması, üçüncü taraflara veri iletme taleplerini engeller ve bunu çoğu Android uygulamasında yapar. Şirket, 2021’in sonlarında özelliği tanıttığında, kullanıcıları korumak için sürekli olarak yeni izleyiciler aradığını söyledi. Android işletim sistemi bu özelliği yerel bir vpn olarak değerlendirecektir, ancak vpn uygulamalarının aksine, hiçbir veri başka bir sunucuya iletilmeyecektir.

DuckDuckGo’ya göre, ortalama bir Android kullanıcısının akıllı telefonunda 35 uygulama bulunuyor. DuckDuckGo geliştiricileri tarafından yapılan araştırma, ortalama bir Android kullanıcısının akıllı telefonunda 35 uygulama yüklü olduğunu gösteriyor. DuckDuckGo’ya göre, böyle bir Android cihazda günde 1.000 ila 2.000 izleme girişimi gerçekleşiyor. Bu izleme bilgileri 70’ten fazla şirketle paylaşılacaktır.

DuckDuckGo’nun uygulamasını yükleyen Android kullanıcıları, Uygulama İzleme Korumasını etkinleştirmek için uygulamayı en son sürüme güncelleyebilirler. DuckDuckGo’ya göre bu, uygulamanın ayarlar menüsü aracılığıyla yapılabilir. Özelliğin iOS veya diğer işletim sistemleri için çıkıp çıkmayacağı belli değil.