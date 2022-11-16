Uygulama araştırmacısı Jane Manchun Wong’a göre Twitter, sosyal ağ üzerinden gönderilen doğrudan mesajlar için uçtan uca şifreleme üzerinde çalışıyor.

“Android versiyonu bu özellik üzerinde çalışıldığına dair işaretler görüyorum” diye yazan Wong’un tweet’ine şifreleme anahtarlarına yapılan atıfları vurgulayan kod dizeleri eşlik ediyor.

Ayrıca bkz: Elon Musk: Twitter Doğrulama Hizmeti 29 Kasım’da Yeniden Başlayacak!

Twitter CEO’su Elon Musk daha sonra Wong’un tweet’ine göz kırpan bir yüz emojisiyle yanıt verdi. Bu da özelliğin gerçekten de geliştirme aşamasında olduğuna dair ağır bir ipucu.

😉 — Elon Musk (@elonmusk) November 16, 2022

Uçtan uca şifrelenmiş DM’ler, Twitter’ın mesajlaşma platformunu Signal ve WhatsApp gibi uygulamaların seviyesine çıkararak kullanıcılar arasındaki bir konuşmanın gözetleyen bir üçüncü taraf tarafından değil, yalnızca mesajları gönderen kişiler tarafından görülmesini sağlayacaktır.

Twitter, Twitter DM’leri için şifreleme çalışmalarına 2018 yılında “gizli konuşmalar” adı altında başlamış, ancak bu özellik hiçbir zaman hayata geçmemişti. Musk daha önce gizlilik merkezli şifreli mesajlaşma platformu Signal’i desteklemiş ve güvenli iletişimi hizmet için bir öncelik haline getirdiğini göstermişti.

Konuyla ilgili olarak Musk, Twitter’ın aylık 8 dolarlık abonelik planının başlangıçta planlanandan daha geç bir tarihte yeniden başlatılacağını söyledi. Musk, Salı günü geç saatlerde attığı tweet ile Twitter Blue Verified’ın 29 Kasım’da, “kaya gibi sağlam olduğundan emin olmak için” geri döneceğini duyurdu.