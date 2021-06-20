Kripto Para
Dogecoin fiyatı bu seviyelere düşebilir! Analist açıkladı…
Elon Musk’ın gözde kripto parası Dogecoin’in (DOGE) kripto piyasasındaki yükselişi, 2021’in ilk yarısında ilgi çekici bir etki yarattı. Şaka coini DOGE, kripto merdiveninin en üstündeki konumunu sağlamlaştırdığı için yılın başından bugüne olan kazancı %5 civarında. Dogecoin fiyatı, 000’ın üzerine çıktı.
Ancak kıdemli analist Saif Nakvi’ye göre 2021’in ikinci yarısı iyi giderken kripto para birimini birçok belirsizlik bekliyor. Aslında, ona göre Dogecoin 19 Mayıs’taki satıştan toparlanamadı ve azalan bir üçgen oluşumu önümüzdeki günlerde daha da derin kayıpları tetikliyor.
Dogecoin eğer haziran ayında yeni bir koşuya başlasaydı, onun için bundan daha iyi bir fırsat olamazdı çünkü yalnızca ilk iki günde %40’ın üzerinde bir artış kazandı. Ancak, 0.447 doların üzerinde bir kırılma reddedildikten sonra grafik bir kez daha değişti. Satış baskısı, bir düşüş trendi ortaya çıktıkça kripto para birimini birden fazla takviye seviyesinin altına sürükledi. Bu, hemen azalan bir üçgene yol açtı ve alt trend çizgisi 0,280 dolar seviyesini temsil etti.
Analist Saif Nakvi’ye göre, bu seviyeyi ayılara bırakmak, DOGE fiyatı üzerinde zararlı bir etkiye sahip olabilir. Çünkü 23 Mayıs’ın en düşük seviyesinden 0,249 dolara gerçek bir %11’lik düşüş mümkün görünüyor. Analiste göre DOGE fiyatı hassas bir konumdayken ve her iki tarafta da hareket mümkünken, teknik özellikleri giderek azalıyor. Göreceli Güç Endeksi’nde 16 Nisan’dan bu yana istikrarlı bir düşüş var. Saif Nakvi, üst eğimli trend çizgisine göre, “endeks 50’nin altında kalacak ve yörüngeyi değiştirmeden önce çoklu satış bölgesinde muhtemelen sıfırlanacak” diyor.
İleriye baktığımızda, DOGE’un başarısı 0.280 dolar seviyesine bağlı olacak. Analiste göre, bu bölgedeki kayıpları azaltamamak, uzun bir satış döneminin kapılarını aralayacak. Fakat 0,28 dolar seviyesi korunursa, yönün yukarıya doğru çevrilme olasılığı da var. Nakvi’ye göre DOGE 0,28 dolar seviyesinin üzerinde kalmalı. Bu seviyeden bir kırılma, muhtemelen %11’lik gerçek bir düşüşü 0.249 dolara, 23. en düşük seviyeye tetikleyecek.
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Kripto Para
Kripto piyasası çöküşünde sarsılmayan 3 altcoin!
Mayıs ayının ortalarında Bitcoin çöküşü ile başlayan ve tüm piyasada etkisini hissettiren düşüş, yatırımcılar tarafından korku ile karşılanmış ve yatırımcıları paniğe sürüklemişti. Bu paniğin satış baskısı yaratması fiyatları iyice düşürmüş, Bitcoin %50’lik düşüş ile tarihindeki en büyük düzeltmelerden birine tanık olmuştu. Nitekim kayıplar hâlâ geri kazanılabilmiş değil. Ancak yaşanan bu çöküşün ortasında hiç sarsılmayan, hatta yükselişe geçen altcoinler de oldu. İşte piyasa çöküşünde sarsılmayan 3 altcoin.
Nominex Token (NMX)
Nominex borsasının yerel tokenı olan NMX Token, DeFi token dağıtım modelidir ve şubat ayında hayata geçmiştir. Piyasa fiyatının büyük kısmının derin bir likidite havuzuna bağlı olması, Bitcoin çöküşü sırasında NMX’in fiyat oynaklığının sıfıra yönelmesini sağladı. Çöküşte satış baskısı ile düşen altcoinlerin yanında, NMX verim çiftçileri projeye katkılarını sürdürdü. Piyasa düşerken NMX istikrarlı devam etti, zaman zaman da küçük miktarda yükseldi. MNX Token yazı sırasında 5 dolardan işlem görmekte.
Polygon (MATIC)
Çoğu kişinin Matic Network olarak bildiği Polygon, Ethereum ağının altyapısını ölçeklendirmek için yapılandırılmış bir platformdur. Ethereum ağını “blokzincirlerinin interneti” olarak da bilinen birçok zincirli sisteme dönüştürür. Polygon, altyapısında sınırsız sayıda merkeziyetsiz uygulamayı barındırmaya imkan sunar. DappRadar verilerine göre Polygon, son 1 hafta içerisinde yeni kullanıcılarına yaklaşık olarak 75.000 aktif cüzdan eklemiş durumda. Bu da işlem hacminde 1 milyar dolarlık bir ek artışa neden oldu. Polygon üzerindeki merkeziyetsiz uygulamaların sayısı da artış gösteriyor. 61 olan uygulama sayısı yeni verilere göre 93’e yükselmiş durumda. MATIC, yazı sırasında 1,32 dolardan işlem görüyor.
Celsius (CEL)
2018 yılının Haziran ayında start verilen Celsius’un amacı, kripto para birimi kullanıcılarına bankacılık ve finansal hizmetler sağlamaktır. Platform, kredi ve cüzdan tipi ödemeler gibi servisler ile birlikte kripto para yatırımları için de ödüller sunmakta. Platformun kullanıcıları, düzenli ödemeler ve varlıklarında faiz alıyor. CEL, ödeme birimi olarak kullanıcı ödemelerini hızlandırmak gibi çeşitli sistem içi işlevler görüyor. Çöküş sırasında olağanüstü bir yükseliş sergilememiş olsa da son yıllarda değerinde çok büyük bir kayıp yaşamamıştır. CEL, yazı sırasında 6,05 dolardan işlem görüyor.
*Yatırım tavsiyesi içermez.
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Kripto Para
Bitmain, Dogecoin ve Litecoin için yeni madencilik cihazını tanıttı!
Üst düzey madencilik teçhizatı üreticisi Bitmain, Dogecoin ve Litecoin madenciliği için yeni bir madencilik cihazı geliştirdi.
Çin’de kripto paralara yönelik haber yapan Colin Wu’nun bildirdiğine göre Bitmain’in yeni Dogecoin ve Litecoin madenciliği cihazı tanıtıldı. Geliştirilen yeni L7 adındaki cihaz hem Dogecoin (DOGE) hem de Litecoin (LTC) madenciliği yapabiliyor. L7 9500 MH/s gücünde ve 3425 watt elektrik tüketimine sahip.
Exclusive: On June 19th, Bitmain released the new Litecoin/Dogecoin mining machine L7, with a hashrate of 9500MH/s and 3425W, equivalent to 19 sets of L3+, and the price is $15000, overseas purchase price is reduced by 13%. The delivery time is November 2021. pic.twitter.com/QlursqRPUj
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) June 19, 2021
Bitmain’in Dogecoin ve Litecoin madenciliği için geliştirdiği L7 cihazının satış fiyatı 15.000 dolar olarak belirtildi. Yurt dışındaki alımlardaki fiyatı ise %13 indirimli olacak. Kasım ayından itibaren teslimat başlayacak.
Bitmain ayrıca 5 nanometrelik çip tabanlı su soğutmalı Bitcoin madencilik cihazı da geliştirdi ve Dash için de D7 adını verdiği yeni bir cihaz üretti.
Bitmain, merkezi Pekin, Çin’de bulunan ve Bitcoin madenciliği için uygulamaya özel entegre devre (ASIC) yongaları tasarlayan özel bir şirket. 2013 yılında Jihan Wu ve Micree Zhao tarafından kuruldu. Şirket bugün 15 milyar dolarlık değere sahip durumda.
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Bitcoin
Ünlü finans uzmanından korkutan BTC senaryosu: “24.000 dolar seviyesine düşebilir”
Kripto para piyasası mayıs ayının ortasından beri genel bir düşüşte. Bu düşüşte en çok dikkat çeken isim ise şüphesiz lider kripto para birimi Bitcoin. 64.000 dolar seviyesini geçerek tüm zamanlarının en yüksek seviyesine ulaşan BTC, mayıs ayının ortasından itibaren 30.000 dolara kadar geriledi ve o zamandan beri 30.000-40.000 dolar arasında konumlanıyor. Yatırımcılar dört gözle yükseliş beklerlerken finans uzmanı Robert Kiyosaki korkutan bir açıklamada bulundu. Kiyosaki, yatırımcıları yeni bir sert düşüşe karşı uyardı. Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Kiyosaki BTC fiyatının 24.000 dolar seviyesine gerileyebileceğini söyledi.
Biggest bubble in world history getting bigger. Biggest crash in world history coming. Buying more gold and silver. Waiting for Bitcoin to drop to $24 k. Crashes best time to get rich. Take care.
— therealkiyosaki (@theRealKiyosaki) June 19, 2021
Finans uzmanı Robert Kiyosaki, Bitcoin fiyatının çakılacağını düşünüyor. Dünya tarihinin en büyük balonu olarak nitelediği BTC’nin fiyatının 24.000 dolara düşeceğini öngörüyor. Kiyosaki, altın ve gümüş alın ve Bitcoin’in 24.000 dolara düşmesini bekleyin diyor.
Kiyosaki’ye göre gelmesini beklediği bu sert düşüş, zengin olmak için önemli bir fırsat. “Çöküşler zengin olmak için en iyi zamandır” diyen Kiyosaki, görünüşe bakılırsa dipten bir satın alım planlıyor. Robert Kiyosaki, finansal okuryazarlık üzerine en çok satan “Rich Dad, Poor Dad” kitabının yazarı.
BTC 24.000 dolar olur mu?
Lider kripto para birimi Bitcoin adına son zamanlarda art arda olumlu haberler geldi ancak bu haberler fiyatını 40.000 doların üzerine taşıyamadı. Öyle ki Bitcoin, tarihinde ilk kez bir ülkede yasal para birimi olarak kabul edilmeye başlandı. Ancak bu tarihi olay bile Bitcoin fiyatını yerinden oynatamadı. Bazı uzmanlar fiyatlardaki bu durgunluğun ve düşüşün sebebini BTC balinalarının alım satım stratejilerine bağlıyor. Olumlu gelişmeler ile yükselmeyen BTC fiyatı, olumsuz gelişmeler ile sert şekilde düşüyor. Lider kripto para birimi son 24 saatte %1,86 düşüş ile 35.750 dolardan işlem görüyor. İçinde olduğumuz süreç çok kritik, dikkatli olmakta fayda var.
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Forumdan Son Mesajlar
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Yazan: yeterki, 2 gün önce
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Yazan: hasanaydogdu, 3 hafta önce
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Yazan: kadirosmanselim, 3 hafta önce
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