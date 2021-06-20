Dogecoin fiyatı bu seviyelere düşebilir! Analist açıkladı…

Elon Musk’ın gözde kripto parası Dogecoin’in (DOGE) kripto piyasasındaki yükselişi, 2021’in ilk yarısında ilgi çekici bir etki yarattı. Şaka coini DOGE, kripto merdiveninin en üstündeki konumunu sağlamlaştırdığı için yılın başından bugüne olan kazancı %5 civarında. Dogecoin fiyatı, 000’ın üzerine çıktı.

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Ancak kıdemli analist Saif Nakvi’ye göre 2021’in ikinci yarısı iyi giderken kripto para birimini birçok belirsizlik bekliyor. Aslında, ona göre Dogecoin 19 Mayıs’taki satıştan toparlanamadı ve azalan bir üçgen oluşumu önümüzdeki günlerde daha da derin kayıpları tetikliyor.

Dogecoin eğer haziran ayında yeni bir koşuya başlasaydı, onun için bundan daha iyi bir fırsat olamazdı çünkü yalnızca ilk iki günde %40’ın üzerinde bir artış kazandı. Ancak, 0.447 doların üzerinde bir kırılma reddedildikten sonra grafik bir kez daha değişti. Satış baskısı, bir düşüş trendi ortaya çıktıkça kripto para birimini birden fazla takviye seviyesinin altına sürükledi. Bu, hemen azalan bir üçgene yol açtı ve alt trend çizgisi 0,280 dolar seviyesini temsil etti.

Analist Saif Nakvi’ye göre, bu seviyeyi ayılara bırakmak, DOGE fiyatı üzerinde zararlı bir etkiye sahip olabilir. Çünkü 23 Mayıs’ın en düşük seviyesinden 0,249 dolara gerçek bir %11’lik düşüş mümkün görünüyor. Analiste göre DOGE fiyatı hassas bir konumdayken ve her iki tarafta da hareket mümkünken, teknik özellikleri giderek azalıyor. Göreceli Güç Endeksi’nde 16 Nisan’dan bu yana istikrarlı bir düşüş var. Saif Nakvi, üst eğimli trend çizgisine göre, “endeks 50’nin altında kalacak ve yörüngeyi değiştirmeden önce çoklu satış bölgesinde muhtemelen sıfırlanacak” diyor.

İleriye baktığımızda, DOGE’un başarısı 0.280 dolar seviyesine bağlı olacak. Analiste göre, bu bölgedeki kayıpları azaltamamak, uzun bir satış döneminin kapılarını aralayacak. Fakat 0,28 dolar seviyesi korunursa, yönün yukarıya doğru çevrilme olasılığı da var. Nakvi’ye göre DOGE 0,28 dolar seviyesinin üzerinde kalmalı. Bu seviyeden bir kırılma, muhtemelen %11’lik gerçek bir düşüşü 0.249 dolara, 23. en düşük seviyeye tetikleyecek.