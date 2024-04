Rebel Moon, Netflix üzerinde yayınlandığı günden beri eleştirmenler tarafından pek yüksek not almasa da, ünlü yönetmen Zack Snyder Rebel Moon 2 filmini çekerek büyük bir risk almıştı. Snyder’ın Star Wars esintili bilim-kurgu filmi Rebel Moon’un devam filmi olan Rebel Moon – Part Two: The Scargiver, beklenenden düşük bir başlangıç yaptı. Son zamanların en düşük puanlı filmlerinden biriyle karşı karşıyayız.

Zack Snyder’ın Devam Filmi Rebel Moon 2, Eleştirmenlerden Düşük Puan Aldı

Rebel Moon 2’nin Rotten Tomatoes puanı %11 olarak açıklandı, bu da Zack Snyder’ın kariyerindeki en düşük puanı olarak kayda geçti. Önceki filmin %21’lik puanı bile yeni filmin başarısızlığını gölgede bıraktı. Eleştirmenler, filmi taklitçilikle eleştirirken, aksiyon sahnelerinin de etkileyici olmadığını söyledi.

Snyder, Rebel Moon’u bir seriye dönüştürme niyetindeydi ancak serinin geleceği şu anda belirsiz. İlk filmde tanıtılan asi grubun galaksinin kaderini değiştirmek için verdiği mücadeleyi devam ettiren Rebel Moon – Part Two: The Scargiver, eleştirmenlerin sert tepkisiyle karşılandı. Snyder, daha önce de beğenilmeyen filmler yapmış olmasına rağmen, Rebel Moon 2 ile kariyerinde yeni bir dibe ulaşmış gibi görünüyor.

Bu eleştirilerin ardından, film eleştirmenlerinin gücü ve etkisi de tekrar tartışma konusu oldu. Ünlü yönetmen Quentin Tarantino, eleştirmenlerin etkisizliğine olan inancını vurgulayarak, eleştiri kültürünün zayıflığına dikkat çekti. Bu süreçte, Rebel Moon 2’nin ticari başarısı, yani gelirleri, serinin devam edip etmeyeceği konusunda belirleyici olacak gibi görünüyor.

Eleştirmenler filmi profesyonel açıdan yorumlarken, izleyiciler biraz daha işin eğlence yanını düşünüyor. Hal böyle olunca eleştirmenlerden düşük puan alan bazı filmler, izleyiciler tarafından sevilebiliyor. Ancak görünen o ki, Rebel Moon 2 izleyiciler tarafından da pek sevilmemiş. Bakalım Snyder yeni bir Rebel Moon filmi ile izleyicinin karşısına çıkarak yönetmenlik hayatını riske atacak mı.

