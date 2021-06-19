Kripto Para
Bitmain, Dogecoin ve Litecoin için yeni madencilik cihazını tanıttı!
Üst düzey madencilik teçhizatı üreticisi Bitmain, Dogecoin ve Litecoin madenciliği için yeni bir madencilik cihazı geliştirdi.
Çin’de kripto paralara yönelik haber yapan Colin Wu’nun bildirdiğine göre Bitmain’in yeni Dogecoin ve Litecoin madenciliği cihazı tanıtıldı. Geliştirilen yeni L7 adındaki cihaz hem Dogecoin (DOGE) hem de Litecoin (LTC) madenciliği yapabiliyor. L7 9500 MH/s gücünde ve 3425 watt elektrik tüketimine sahip.
Exclusive: On June 19th, Bitmain released the new Litecoin/Dogecoin mining machine L7, with a hashrate of 9500MH/s and 3425W, equivalent to 19 sets of L3+, and the price is $15000, overseas purchase price is reduced by 13%. The delivery time is November 2021. pic.twitter.com/QlursqRPUj
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) June 19, 2021
Bitmain’in Dogecoin ve Litecoin madenciliği için geliştirdiği L7 cihazının satış fiyatı 15.000 dolar olarak belirtildi. Yurt dışındaki alımlardaki fiyatı ise %13 indirimli olacak. Kasım ayından itibaren teslimat başlayacak.
Bitmain ayrıca 5 nanometrelik çip tabanlı su soğutmalı Bitcoin madencilik cihazı da geliştirdi ve Dash için de D7 adını verdiği yeni bir cihaz üretti.
Bitmain, merkezi Pekin, Çin’de bulunan ve Bitcoin madenciliği için uygulamaya özel entegre devre (ASIC) yongaları tasarlayan özel bir şirket. 2013 yılında Jihan Wu ve Micree Zhao tarafından kuruldu. Şirket bugün 15 milyar dolarlık değere sahip durumda.
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Bitcoin
Ünlü finans uzmanından korkutan BTC senaryosu: “24.000 dolar seviyesine düşebilir”
Kripto para piyasası mayıs ayının ortasından beri genel bir düşüşte. Bu düşüşte en çok dikkat çeken isim ise şüphesiz lider kripto para birimi Bitcoin. 64.000 dolar seviyesini geçerek tüm zamanlarının en yüksek seviyesine ulaşan BTC, mayıs ayının ortasından itibaren 30.000 dolara kadar geriledi ve o zamandan beri 30.000-40.000 dolar arasında konumlanıyor. Yatırımcılar dört gözle yükseliş beklerlerken finans uzmanı Robert Kiyosaki korkutan bir açıklamada bulundu. Kiyosaki, yatırımcıları yeni bir sert düşüşe karşı uyardı. Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Kiyosaki BTC fiyatının 24.000 dolar seviyesine gerileyebileceğini söyledi.
Biggest bubble in world history getting bigger. Biggest crash in world history coming. Buying more gold and silver. Waiting for Bitcoin to drop to $24 k. Crashes best time to get rich. Take care.
— therealkiyosaki (@theRealKiyosaki) June 19, 2021
Finans uzmanı Robert Kiyosaki, Bitcoin fiyatının çakılacağını düşünüyor. Dünya tarihinin en büyük balonu olarak nitelediği BTC’nin fiyatının 24.000 dolara düşeceğini öngörüyor. Kiyosaki, altın ve gümüş alın ve Bitcoin’in 24.000 dolara düşmesini bekleyin diyor.
Kiyosaki’ye göre gelmesini beklediği bu sert düşüş, zengin olmak için önemli bir fırsat. “Çöküşler zengin olmak için en iyi zamandır” diyen Kiyosaki, görünüşe bakılırsa dipten bir satın alım planlıyor. Robert Kiyosaki, finansal okuryazarlık üzerine en çok satan “Rich Dad, Poor Dad” kitabının yazarı.
BTC 24.000 dolar olur mu?
Lider kripto para birimi Bitcoin adına son zamanlarda art arda olumlu haberler geldi ancak bu haberler fiyatını 40.000 doların üzerine taşıyamadı. Öyle ki Bitcoin, tarihinde ilk kez bir ülkede yasal para birimi olarak kabul edilmeye başlandı. Ancak bu tarihi olay bile Bitcoin fiyatını yerinden oynatamadı. Bazı uzmanlar fiyatlardaki bu durgunluğun ve düşüşün sebebini BTC balinalarının alım satım stratejilerine bağlıyor. Olumlu gelişmeler ile yükselmeyen BTC fiyatı, olumsuz gelişmeler ile sert şekilde düşüyor. Lider kripto para birimi son 24 saatte %1,86 düşüş ile 35.750 dolardan işlem görüyor. İçinde olduğumuz süreç çok kritik, dikkatli olmakta fayda var.
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Kripto Para
Portekiz Merkez Bankası ’ndan kripto para borsalarına izin!
Kripto para birimleri ile ilgili son dönemlerde devletler tarafından verilen olumlu haberler hız kazandı. Bitcoin’in El Salvador’da yasal para olarak kabul edilmesinin ardından bu konu ile alakalı birkaç ülkeden daha adımlar geldi. Gelen en son haber ise Avrupa’nın en güçlü ülkelerinden biri olan Portekiz’den. Portekiz Merkez Bankası, kripto para borsalarına yasal bir şekilde hizmet verebilmeleri için izin verdi.
Portekiz’de daha önce yapılan bir yasal düzenleme ile ülkedeki kripto para borsalarının işlem yapabilmeleri için gerekli yasalar çıkarılmış, ancak buna rağmen hiçbir kripto para borsasının resmi şekilde işlem yapmalarına izin verilmemişti. Portekiz Merkez Bankası ’ndan gelen son haber ile artık ülkedeki iki kripto para borsası resmi şekilde işlem yapabilecek. Bu borsalar Criptoloja ve Mind The Coin.
Criptoloja, geç de olsa gelen bu izin kararını heyecan ve mutlulukla karşıladı. Bu izin için ilk başvuruyu 29 Eylül 2020 tarihinde yaptıklarını ifade eden şirket CEO’su Pedra Borges şunları söyledi:
“Uzun bir yoldu. Portekiz’de hizmet verecek ilk düzenlenmiş kripto para borsası olmak çok şey ifade ediyor.”
Criptoloja uzun zaman önce Bitcoin ve altcoin ticaret işlemleri için gerekli altyapıyı hazırlamıştı ancak izinleri olmadığından dolayı kullanıcıların kripto para alım satım işlemlerine izin verememekteydi. Criptoloja borsasında hesabı olan ya da açacak olan kullanıcılar kısa bir süre sonra işlem yapmaya başlayabilecek. Bu gelişme ile ülkedeki kişilerin kripto alanına girişlerinin ve bu alanı benimsemeye başlamasının hızlanması bekleniyor. Criptoloja, Portekizli kullanıcılar için ülkenin ilk yasal borsalarından biri olacağından dolayı ülkenin kripto paralara olan ilgi ve merakının da artması bekleniyor.
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Bitcoin
Goldman Sachs, Galaxy Digital ile ortaklık kurdu!
Goldman Sachs, Bitcoin vadeli işlem ticaretini genişletmek için Galaxy Digital ile güçlerini birleştirdi. ABD’nin en büyük yatırım bankalarından olan Goldman Sachs, Mike Novogratz’ın şirketi Galaxy Digital ile birlikte Bitcoin vadeli işlemlerine başlamak için ortaklık kurdu.
Goldman Sachs geçtiğimiz mart ayında kripto para birimi alım satım masasını aktif hale getirmişti. Müşterilerden gelen talep üzerine de Bitcoin yatırım hizmetlerini ilerletti. Bu ayın başlarında hizmetleri Ethereum alım satım hizmetleri ile genişleteceğini bildirmişti. Şimdi ise Galaxy Digital ile kurulan ortaklık sonucunda Bitcoin vadeli işlemleri başladı.
Bankacılık devi Goldman Sachs geçen ay yaptığı bir açıklamada Bitcoin işlemleri için yeni likidite sağlayıcıları ile anlaşma yapacağını duyurmuştu. Bankanın ortaklık kurduğu Galaxy Digital’in CEO’su Mike Novogratz, kariyerine 1989 yılında Goldman Sachs’ta başlamıştı. Galaxy Digital tarafından da şirketin Goldman Sachs’ın likidite sağlayıcısı olarak görev yapmaya başlayacağının duyurulması bekleniyor.
Diğer taraftan Goldman Sachs’taki herkes Bitcoin hizmetleri konusunda hemfikir değil. Bankanın özel servet yönetimi kolu kısa bir zaman önce kripto paraların uygulanabilir bir yatırım olmadığını söyleyen araştırma notu yayınlamıştı. Galaxy Digital’in ikinci başkanı Damien Vanderwilt, bankanın Galaxy Digital ile ortaklık kurmasının diğer bankaların müşterilerinin kendi bankalarına baskı yapmalarına neden olacağını ifade etti.
Goldman Sachs Asya-Pasifik Dijital Varlıklar Başkanı Max Minton, ortaklık ile ilgili şunları kaydetti:
“Amacımız, müşterilerimizi en iyi uygulama fiyatlandırmasıyla donatmak ve ticaret yapmak istedikleri varlıklara güvenli erişim sağlamaktır. 2021’de buna artık kripto paralar da dahil ve çok çeşitli likidite mekanlarına ve kripto para ekosistemini kapsayan farklılaştırılmış türev yeteneklerine sahip bir ortak bulduğumuz için mutluyuz.”
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Forumdan Son Mesajlar
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Yazan: yeterki, 2 gün önce
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Yazan: hasanaydogdu, 3 hafta önce
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Yazan: kadirosmanselim, 3 hafta önce
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Bitmain, Dogecoin ve Litecoin için yeni madencilik cihazını tanıttı!
Ünlü finans uzmanından korkutan BTC senaryosu: “24.000 dolar seviyesine düşebilir”
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