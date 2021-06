Bitmain, Dogecoin ve Litecoin için yeni madencilik cihazını tanıttı!

Üst düzey madencilik teçhizatı üreticisi Bitmain, Dogecoin ve Litecoin madenciliği için yeni bir madencilik cihazı geliştirdi.

Çin’de kripto paralara yönelik haber yapan Colin Wu’nun bildirdiğine göre Bitmain’in yeni Dogecoin ve Litecoin madenciliği cihazı tanıtıldı. Geliştirilen yeni L7 adındaki cihaz hem Dogecoin (DOGE) hem de Litecoin (LTC) madenciliği yapabiliyor. L7 9500 MH/s gücünde ve 3425 watt elektrik tüketimine sahip.

Exclusive: On June 19th, Bitmain released the new Litecoin/Dogecoin mining machine L7, with a hashrate of 9500MH/s and 3425W, equivalent to 19 sets of L3+, and the price is $15000, overseas purchase price is reduced by 13%. The delivery time is November 2021. pic.twitter.com/QlursqRPUj

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) June 19, 2021