Drone
DJI Mavic Air 2 görüntüleri sızdırıldı
Drone piyasasında lider konumda bulunan Çinli üretici DJI, yeni modelini henüz tanıtmadan; ürünün görselleri sızdırıldı. Nisanda tanıtılması beklenen DJI Mavic Air 2, tasarımsal anlamda radikal değişikliklere sahip değil.
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DJI Mavic Air 2 hakkında neler sızdırıldı
Bildiğimiz üzere DJI Mavic Air serisinin ilk modeli 2018 yılının Ocak ayında tanıtılmıştı. Aradan iki yıldan daha uzun süre geçmesine rağmen Mavic Air’ın yeni modelini görememiştik. Sızıntılardan fark ettiğimiz üzere; Mavic Air serisinin ikinci modeli olacak olan Mavic Air 2 tasarımsal anlamda Mavic 2 serisinden çok da farklı değil. Gelin sızdırılan görsellere hep beraber göz atalım.
Tasarım, renk ve malzeme Mavic 2 ile büyük oranda benzer gözüküyor. Bildiğimiz üzere Mavic 2 modeli rüşdünü ispatlamış ve piyasada çok tutulmuş; stabil bir model olarak karşımıza çıkıyor. Bu anlamda DJI, zaten güven uyandıran bu tasarımla fazla oynamayarak akıllı bir hamlede bulunmuş.
Orta kısımlara baktığımızda tıpkı Mavic 2’de olduğu gibi, LED ışık ve bazı sensörlerin yerleştirildiğini görüyoruz. Ayrıca kullanılan kanat sistemi de Mavic 2 ile aynı olan sessiz kanat sistemi.
Gimbal ve kamera sensörü ise gördüğümüz kadarıyla Mavic 2 ile aynı fakat Air modelinde kullanılan sensörün daha küçük olduğunu da söyleyebiliriz. Cihazın neresine bakarsak bakalım bir sensör olduğunu söylemek zor değil. Buna dayanarak cihazın 360 derece engellerden kaçınma yeteneği olacağını belirtebiliriz.
DJI’ın geçen sene yaptığı açıklamada 250 gramın üstündeki dronelarda, “ADS-B” adı verilen ve DJI dronelarının helikopter vs. gibi hava araçlarını algıladığında; risk teşkil etmemek adına kullanıcıya acilen uyarı verebileceği ve acil iniş yapmasını sağlayabilecek olan sistem üzerinde çalıştığını öğrenmiştik. Eğer sızıntılar doğru ise DJI Mavic Air 2 bu teknolojiye sahip ilk drone olacak. Bizce bu özellik, güvenliğin tam anlamıyla sağlanabilmesi adına bütün dronelarda standart olarak bulunmalı. Cihazın kumandasına baktığımızda ise fonksiyon tuşu, geri dönüş komutu tuşu, mod tuşu ve açma kapama tuşlarını görüyoruz. Ek olarak en altta dört adet batarya şarj seviyesini belirten LED ışıklar yerleştirildiğini görüyoruz. DJI Mavic Air 2 hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.
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DJI Agras droneları salgınla mücadelede kullanılacak
DJI Agras droneları salgınla mücadelede kullanılacak. DJI markası 1,5 Milyon Dolar‘lık drone yatırımıyla Çin’de devam eden Koronavirüs salgınına karşı mücadeleye destek olacak.
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Covid-19 adı verilen; Çin’de Aralık ayı sonunda ortaya çıkan ve hala devam eden Koronavirüs salgınıyla mücadele etmeye çalışan Çin’e bir destek de çinli üretici DJI‘dan geldi. Başarılı dronelar üreten şirket bu cihazlarını salgınla mücadele için kullanmaya karar verdi.
DJI Agras aslında ne için kullanılıyor?
DJI Agras aslında tarımsal ilaçlama amacıyla kullanılan bir drone modeli. Çok geniş bir araziyi homojen olarak ve geleneksel ilaçlama yöntemlerine nazaran daha verimli bir şekilde ilaçlayabiliyor. DJI mühendisleri bu drone üzerinde yaptıkları bazı modifikasyonlarla Agras’ı sokakları da dezenfekte edebilecek hale getirdi. Bunun en güzel yanı ise sterilizasyon için görev alan personellerin virüs kapma riskine girmesine gerek kalmayacak. Umuyoruz DJI’ın bu çalışması başarıya ulaşır ve hiçbir personel Çin sokaklarını dezenfekte etmeye çalışırken salgına maruz kalmaz.
Projeye kamuoyundan destek yağdı
DJI Agras modeli ile firmanın halk sağlını korumaya yönelik bu girişimi birçok kesimin takdirini topladı. Firmaya Twitter üzerinden #DronesForGood etiketiyle desteğini gösteren binlerce sosyal medya kullanıcısı oldu. DJI yetkilileri droneların toplum lehine ileride oluşabilecek ihtiyaç ve taleplere göre de farklı alanlarda hizmet gösterebileceğini; örneğin yine olası bir salgın durumunda kalabalık alanlarda havadan termal kamera yardımıyla ateş ölçümü yapabileceğini ve hastalık kapmış olma riski olan bireyleri belirleyebileceğini belirtti. Bizler ise global olarak böyle bir salgının tekrar yaşanmamasını dilemekle beraber firmanın harcadığı 1,5 Milyon Dolar’lık bütçe ve ortaya koyduğu sıkı çalışmanın meyve vermesini umuyoruz.
Drone
DHL Çin’de drone ile kargo sevkiyatını başlattı
ABD kökenli uluslararası kargo şirketi DHL-Sinotrans, drone ile kargo taşımasını Çin‘de belirlenen rotada başlattı.
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Drone ile sevkiyat yüzde seksen oranında kâr sağlıyor
Uluslararası kargo şirketi DHL insansız hava araçları proje şirketi Ehang UAV ile anlaşma imzalamıştı. Yapılan anlaşmalar ile birlikte geçtiğimiz günlerde Songshanhu bölgesi ve Sinotrans merkezi arasındaki 8 kilometrelik kargo taşımasını drone gerçekleştirdi. Ayrıca frone taşımacılığının en önemli noktası taşımacılıkta azalan süre ve maliyetler. Firma verilerine göre bu teslimatın normal süreçlerde işlemesi 40 dakika. İlk uçuş denemesinde bu sürenin 8 dakika gibi kısa bir sürede gerçekleştiği, firmanın her bir kargo başına %80 tasarruf sağladığı belirtildi.
Ayrıca drone alımı kapsamında anlaşma yapılan Ehang UAV CEO’su Derrick Xiong: ‘Bu anlaşma ile firmamız kargo sektörüne tamamen girmeyecek. Biz bu anlaşma ile kentlerde yaşanılan trafik problemlerinin üstünden gelmeye çalışıyoruz. Anlaşma sağladığımız drone, taşımacılık sistemlerinde kullanılabilir, 260 kg ağırlığı taşıyabilen bir cihaz.’ dedi.
Drone
Boeing’in otonom hava aracı ilk uçuşunu gerçekleştirdi
Boeing, otonom hava aracı prototipi ilk test uçuşunu ABD’nin Virginia eyaletinin Manassas şehrinde gerçekleştirdi. Dikey iniş kalkış yapabilen elektrikli hava araçlarını (eVTOL) tasarlamak ve geliştirmek üzere Boeing’in yan kuruluşu Aurora Flight Science ile birlikte çalışan ve şirketin şehir içi hava ulaşımı faaliyetlerini yürüten Boeing NeXt, talep gören otonom hava taşımacılığının emniyet ve güvenilirliğini yükseltmek üzere testlerine devam edecek.
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Devrim niteliğinde bir hava aracı
Yolcu hava aracı (PAV) prototipinin otonom fonksiyonları ve yer kontrol sistemlerini test etmek üzere, kalkış, havada kalış ve iniş aşamalarının denendiği kontrollü bir uçuş gerçekleştirildi. Gelecekte ileri ve kanatlı uçuşların yanı sıra dikey ve ileri uçuş modları arasındaki geçiş evresi test edilecek. Yüksek hızlı dikey iniş kalkış yapabilen her türlü hava aracındaki (VTOL) bu geçiş evresi mühendisleri en çok zorlayan teknik aşama.
Boeing Teknoloji Direktörü Greg Hyslop, “Bir yıl içerisinde kavramsal tasarımdan, uçan bir prototip üretme aşamasına geldik. Havacılığı dünyanın en güvenli ve en verimli taşımacılık yolu haline getirmede Boeing’in inovasyon ve uzmanlığı son derece önemli. Güvenli, yenilikçi ve sorumlu bir yaklaşımla, yeni çözümler getirmeye devam edeceğiz.” açıklamasında bulundu.
Elektrikli itme sistemiyle çalışan yolcu hava aracı (PAV) prototipi, kalkıştan inişe tamamen pilotsuz uçuş gerçekleştirmek ve 81 km menzile kadar ulaşmak üzere tasarlandı.Boyutları 9,14 m uzunluğunda ve 8,53 m genişliğinde olan hava aracının geliştirilmiş gövdesi, itme ve kanat sistemlerini birleştirerek etkin bir şekilde havada durmayı ve ileri uçuşu sağlıyor.
Aurora Flight Sciences Başkanı ve CEO’su John Langford, “Otonom olması sebebiyle bu bir devrim niteliğindedir. Standartlara uygun otonom araçlar, sessiz, temiz ve güvenli bir şehir içi hava ulaşımını mümkün hale getirecek.” dedi.
Test uçuşu, Boeing NeXt için dönüm noktası olma özelliği taşıyor. Düzenleyici kuruluşlar ve sanayi ortakları arasındaki iş bölümü, yeni bir yolculuk eko sistemine öncülük ediyor. Aynı zamanda pilotlu ve pilotsuz hava araçlarının birlikte var olacağı bir geleceği mümkün kılıyor.
Boeing NeXt’in portföyünde, yolcu hava araçlarına ek olarak, 227 kg’a kadar yük taşıyabilen insansız elektrikli kargo hava aracı (CAV) ve diğer kentsel, bölgesel ve küresel ölçekte taşımacılık platformları da yer alıyor. Kargo hava aracının ilk kapalı mekân uçuşu geçen yıl gerçekleştirilirken, dış mekân test uçuşları 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilecek.