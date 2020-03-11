DJI Mavic Air 2 görüntüleri sızdırıldı

Drone piyasasında lider konumda bulunan Çinli üretici DJI, yeni modelini henüz tanıtmadan; ürünün görselleri sızdırıldı. Nisanda tanıtılması beklenen DJI Mavic Air 2, tasarımsal anlamda radikal değişikliklere sahip değil.

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DJI Mavic Air 2 hakkında neler sızdırıldı

Bildiğimiz üzere DJI Mavic Air serisinin ilk modeli 2018 yılının Ocak ayında tanıtılmıştı. Aradan iki yıldan daha uzun süre geçmesine rağmen Mavic Air’ın yeni modelini görememiştik. Sızıntılardan fark ettiğimiz üzere; Mavic Air serisinin ikinci modeli olacak olan Mavic Air 2 tasarımsal anlamda Mavic 2 serisinden çok da farklı değil. Gelin sızdırılan görsellere hep beraber göz atalım.

Tasarım, renk ve malzeme Mavic 2 ile büyük oranda benzer gözüküyor. Bildiğimiz üzere Mavic 2 modeli rüşdünü ispatlamış ve piyasada çok tutulmuş; stabil bir model olarak karşımıza çıkıyor. Bu anlamda DJI, zaten güven uyandıran bu tasarımla fazla oynamayarak akıllı bir hamlede bulunmuş.

Orta kısımlara baktığımızda tıpkı Mavic 2’de olduğu gibi, LED ışık ve bazı sensörlerin yerleştirildiğini görüyoruz. Ayrıca kullanılan kanat sistemi de Mavic 2 ile aynı olan sessiz kanat sistemi.

Gimbal ve kamera sensörü ise gördüğümüz kadarıyla Mavic 2 ile aynı fakat Air modelinde kullanılan sensörün daha küçük olduğunu da söyleyebiliriz. Cihazın neresine bakarsak bakalım bir sensör olduğunu söylemek zor değil. Buna dayanarak cihazın 360 derece engellerden kaçınma yeteneği olacağını belirtebiliriz.

DJI’ın geçen sene yaptığı açıklamada 250 gramın üstündeki dronelarda, “ADS-B” adı verilen ve DJI dronelarının helikopter vs. gibi hava araçlarını algıladığında; risk teşkil etmemek adına kullanıcıya acilen uyarı verebileceği ve acil iniş yapmasını sağlayabilecek olan sistem üzerinde çalıştığını öğrenmiştik. Eğer sızıntılar doğru ise DJI Mavic Air 2 bu teknolojiye sahip ilk drone olacak. Bizce bu özellik, güvenliğin tam anlamıyla sağlanabilmesi adına bütün dronelarda standart olarak bulunmalı. Cihazın kumandasına baktığımızda ise fonksiyon tuşu, geri dönüş komutu tuşu, mod tuşu ve açma kapama tuşlarını görüyoruz. Ek olarak en altta dört adet batarya şarj seviyesini belirten LED ışıklar yerleştirildiğini görüyoruz. DJI Mavic Air 2 hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.