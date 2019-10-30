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En hafif drone: DJI Mavic Mini
DJI en hafif ve en küçük modeli olan DJI Mavic Mini’yi tanıttı. 250 gramlık bir ağırlığa sahip olan Mavic Mini, fotoğrafçılık ve video konusunda boyutuna göre iyi işler çıkartabiliyor.
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Aralık ayında satışa çıkacak
Drone denilince akla ilk gelen marka olan DJI, drone modellerine bir yenisini daha ekledi. Markanın piyasaya çıkarmış olduğu en hafif ve en küçük boyuta sahip drone olarak karşımıza çıkan Mavic Mini, 4 km menzili ile 30 dakika boyunca havada kalabiliyor.
Üzerinde bulundurduğu 12 MP çözünürlüğe sahip kamerası ile 2.7K’da 30 fps videolar kaydedebilirken 1080p’de 60 fps videolar kaydedebiliyor. Ailesinde bulunan diğer abilerinde neredeyse hiçbir eksiği olmayan Mavic Mini’nin tek eksiği engellerden kaçamaması olarak görünüyor.
Türkiye’de aralık ayının ikinci hastası satışa çıkacak olan Mavic Mini, standart paketi ile 2.399 TL’lik fiyat etiketine sahip olacak. Ayrıca 360 derece pervane korumaları, iki yönlü şarj hubı, üç adet pil ve ekstra pervane ile satın almak isterseniz 3.399 TL gibi fiyatı gözden çıkarmanız gerekecek.
Basın Bülteni
Keenetic firması kablosuz iletişimde fark yaratmaya hazırlanıyor!
Keenetic, Türkiyede ağ teknolojileri kapsamında sektöre yeni soluk getirmeye geliyor. Kapsama alanı ve yüksek performans sunmak için yüksek teknolojik ürünler üretmeye başlamayı hedefliyor.
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Kablosuz iletişimde dünya çapında önemli sıkıntılar yaşandığı bilinir bir gerçek haline geldi. Geniş alanlarda internetin çekmemesi, güçlü cihazlar bulunsa da bağlantı sorunu yaşanması, kullanıcı sayısına bağlı olarak performansın düşmesi ve daha birçok sorun günlük hayatımızda karşımıza çıkıyor.
Keenetic firması, tüm bu sorunlara çözüm olmaya geliyor. Problemleri analiz ederek varolan sorunlara efektif çözümlere üretmeyi hedefleyen firma, kullanıcı sayısına bağlı olarak performansın düşmesi ve bir çok sorunu hayatımızdan çıkarıyor.
Öncelikle, kablosuz iletişimde toplam sinyal gücünü CE standartlarında olması gerekiyor. Çıkış gücü ek antenlerle yükseltilse de komşu modemlerin sinyalleriyle çakışma riski artar. Bu da performansı oldukça etkileyebilir bir husus. Ek olarak, komşuların kendi cihazlarıyla iletişim performansı da kçtü yönde etkilenir. Bunun önüne geçmek için firma bir dizi geliştirmede bulundu.
Keenetic ilk olarak 5dBi gücünde büyük boyutta, çok yönlü ve pozisyonlandırılabilir antenler tasarladı. Bu sayede modem ya da router’ın konumuna göre sinyallerin en uzak köşeler ve mesafelere gitmesi için çok yönlü pozisyonlama imkanı sunuyor.
Antenlere ek kablosuz güçlendirici desteği!
Toplam çıkış gücü CE standartında sabit olsa da, zayıf sinyalleri alırken yükseltip routera iletirken çok daha uzak mesafelerdeki cihazlara iletişim imkanı sunuluyor. Böylece router gücünü daha efektif kullanılabiliyor.
Aynı zamanda uygulama tarafında da KeeneticOS işletim sistemini kullanan cihaz ile ev ya da işyerinizde cihazınızı her yerden kontrol edebiliyorsunuz. Bu yazılım aynı zamanda tüm Keenetic cihazlarda standartlaşan MESH özelliği ile tek noktadan yönetim olanağı sunuyor.
Genel
SabancıDx Dijital Kampüs açıldı!
SabancıDx Dijital Kampüs, resmen açıldı. Sabancı Holding’in yeni nesil dijital ve analitik şirketi SabancıDx’in, Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük etme hedefiyle kurulan yeni merkezi SabancıDx Dijital Kampüs’ün açılışı gerçekleştirildi.
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İleri teknoloji çözümlerine odaklanarak Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük etme hedefiyle kurulan merkezde; büyük veri, ileri veri analitiği, siber güvenlik, endüstriyel nesnelerin interneti, robotik işgücü, yapay zeka ve blok zinciri gibi yeni nesil teknolojilere odaklanılacak.
Sabancı Holding Üst Yöneticisi Cenk Alper, açılışta yaptığı konuşmada, “Yeni Neslin Sabancı’sı” felsefesiyle iş yapış şekillerini yeniden tanımladıklarını belirtti. Ayrıca mevcut işlerini daha da geliştirerek yapmaya devam edeceklerini vurguladı. Bu bağlamda, dijital dönüşümün itici gücü olma görevini de SabancıDx’e verdik. Her bir sektör kendi dinamiğine göre dijitalleşiyor. Fakat dijital ve analitik çözümlerle iş süreçlerimizi güçlendirmek, yeni iş alanları yaratmak sürdürülebilir başarımız için hayati bir şart olduğunu söyledi.
SabancıDx Genel Müdürü Burak Aydın da İstanbul’un en kıymetli yerlerinden birinde, Türkiye’nin Silikon Vadisi’ni kurma vizyonuyla SabancıDx Dijital Kampüs’ü hayata geçirdiklerini belirtti. Merkezin çevik düşünce yapısı ve garaj kültürüyle donatılan örnek niteliğe sahip olduğunu söyledi.
Aydın, 3 yıl içinde gelirlerinin yüzde 25’ini yeni nesil teknolojilerden ve yurtdışına ihracattan sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Ayrıca yeni nesil teknolojilerle geliştirdikleri ürünler sayesinde hedeflerini uluslararası pazarlara taşıdıklarını ve yurt dışına açılmayı öncelikli gündemlerine koyduklarını vurguladı.
Diğer
Tofaş ve Microsoft’tan dijital dönüşüme örnek proje!
Tofaş, Microsoft ile iş birliği yaparak yeni bir projeye imza attı. Tofaş, teknoloji ve dijitalleşmede gerekli olan en önemli yetkinliklerden “veriden değer yaratma” konusundaki yatırım ve projelerini sürdürüyor. Bu kapsamda “Yapay Zekâ Veri Analisti Programı”nı başlattı.
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Geçtiğimiz Nisan ayında başlayan bu eğitim, birkaç etaptan oluşuyor ve bu etapların ilk basamağı tamamlandı. Program katılımcılarına Tofaş’ın Fabrikası’nda düzenlenen bir tören ile sertifikaları takdim edildi. Bilgi ve İşlem Teknolojileri Direktörü Özgür Çetinoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen törene, Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Murat Yılmaz ile Tofaş ve Microsoft yönetiminden isimler katıldı.
Programda, üretim, kalite, tedarik zinciri, İK gibi farklı alanlarda görev alan toplam 40 Tofaş’lı yer aldı. Katılımcılara, verinin anlamlandırılması, toplanması, analiz edilmesi, tahminlemesi gibi konuların yer aldığı veri hazırlığı sürecinde rol üstlenmelerine yardımcı olacak 45 saat sınıf eğitimi ve de 150 saat online eğitim verildi. Tofaş Bilgi İşlem Teknolojileri (BİT) veri bilimi ekibi de katılımcı gruplara liderlik yaptı.
Eğitim kapsamına 40 Tofaş çalışanı dahil edildi. Bu çalışanlar, şirketin farklı birimlerinden seçildi ve bu sayede çalışmalardaki kapsam genişletilmiş olundu. 5’er kişilik gruplardan oluşan 8 ekip, kendi birimlerindeki işleri “Microsoft Azure” üzerinden gerçekleştirmeye çalıştılar. Yapılan çalışmaların sonucunda her Tofaş çalışanı, en az yüzde 80 oranında başarı sağladı.
Tüm bunlarla birlikte, veriyi anlamak, yorumlamak, işlemek adına izlenilecek tüm adımların Tofaş’ın tüm birimlerinde bir kültür haline gelmesini sağlamak amacıyla Tofaş Akademi’de de sürekli eğitimler düzenlenmesine karar verildi. Şirket böylelikle çalışanlarına, Microsoft iş birliği ile yapay zeka teknolojilerini hem tanıtmış hem de bu konuda yetkinlik kazanmalarını sağlamış oldu.