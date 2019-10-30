En hafif drone: DJI Mavic Mini

DJI en hafif ve en küçük modeli olan DJI Mavic Mini’yi tanıttı. 250 gramlık bir ağırlığa sahip olan Mavic Mini, fotoğrafçılık ve video konusunda boyutuna göre iyi işler çıkartabiliyor.

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Aralık ayında satışa çıkacak

Drone denilince akla ilk gelen marka olan DJI, drone modellerine bir yenisini daha ekledi. Markanın piyasaya çıkarmış olduğu en hafif ve en küçük boyuta sahip drone olarak karşımıza çıkan Mavic Mini, 4 km menzili ile 30 dakika boyunca havada kalabiliyor.

Üzerinde bulundurduğu 12 MP çözünürlüğe sahip kamerası ile 2.7K’da 30 fps videolar kaydedebilirken 1080p’de 60 fps videolar kaydedebiliyor. Ailesinde bulunan diğer abilerinde neredeyse hiçbir eksiği olmayan Mavic Mini’nin tek eksiği engellerden kaçamaması olarak görünüyor.

Türkiye’de aralık ayının ikinci hastası satışa çıkacak olan Mavic Mini, standart paketi ile 2.399 TL’lik fiyat etiketine sahip olacak. Ayrıca 360 derece pervane korumaları, iki yönlü şarj hubı, üç adet pil ve ekstra pervane ile satın almak isterseniz 3.399 TL gibi fiyatı gözden çıkarmanız gerekecek.