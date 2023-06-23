Türkiye’nin sevilen dijital yayın platformu olan ve geçtiğimiz hafta Türkiye’de 1 yaşına giren Disney+, üzücü bir iddiayla gündeme geldi. Sektörden gazeteci Birsen Altuntaş’ın paylaştığı bilgilere göre, Disney+ Türkiye’de yeni proje alımlarını durdurdu. Bu karar, platformun Türkiye’deki yayın politikalarını ve gelecekteki içerik planlamalarını etkileyebilir! İşte şok iddialar!

Disney+ Türkiye Projelerini Devam Ettirmekte Kararsız Olabilir!

Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre, Disney+ Türkiye’de yeni bir proje alımı yapmayacak ve bu durum 2024 yılının sonuna kadar devam edecek. Bu iddianın ardında, yayın politikalarında ve içerik planlamalarında yapılan değişikliklerin olduğu düşünülüyor.

Bu kararın bazı projelerin yayınlanmasını da etkileyebileceği belirtiliyor. Özellikle, Cumhuriyet’in 100. yılında yayınlanması planlanan Atatürk dizisi ve diğer bazı taslak halindeki projelerin durumu belirsizliğini koruyor.

Bunun yanı sıra, Disney+’ın marka yüzü anlaşmalarının da başka bir kuruluşa aktarılacağı ifade ediliyor. Disney+ gibi The Walt Disney Company bünyesinde yer alan FOX, artık Disney+ platformunun ülkemizdeki marka yüzü anlaşmalarından sorumlu olabilir. Ancak Disney tarafından konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Disney+, Türkiye’deki abonelerin sevgisini kazanmış ve yerel orijinal yapımlarla da dikkat çekmiş bir platform olarak büyük bir kitleye hitap ediyor. Geçmişte birçok Türk oyuncunun yer aldığı projelere imza atan Disney+, ülkemiz dizi ve sinema sektörü için de büyük bir değer olarak öne çıkıyor.

Disney+ hayranları, platformun Türkiye’deki varlığını sürdürmesi ve daha fazla yerel içerik sunması konusunda umutlu olmayı sürdürüyor. Bizler de bu iddiaların doğruluk payını ve Disney+’ın gelecekteki stratejilerini görmek adına şirketin gelecekteki açıklamaları ve adımlarını HWP ekibi olarak yakından takip ediyoruz.

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