Twitter’ın sahibi Elon Musk‘ın kısa bir süre önce Mark Zuckerberg ile “kafes maçına hazır olduğunu” tweetlemesinin ardından Meta CEO’su, Musk’ın tweetinin ekran görüntüsünü sosyal medya platformu Instagram’da paylaştı ve “Bana konum gönder” yazdı.

Bu meydan okuma, Zuckerberg’in Instagram’ın sahibi olan şirketi Meta’nın Twitter’a rakip olarak metin tabanlı bir sosyal medya platformu oluşturma planlarını açıklamasının ardından geldi.

META to Release "Twitter Rival" Called THREADS

(not making this up!) META, the same company that copied Snapchat, TikTok, StumbleUpon, Foursquare, BeReal and Clubhouse, began coding 'Project 92’ three months after Elon acquired Twitter. Rumors have been circulating about the… pic.twitter.com/luNOPDMIik — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 20, 2023

Elon Musk, Zuckerberg’e Twitter üzerinden kışkırtıcı sözlerle sataşıyor. The Verge’de yer alan habere göre, Meta Ürün Müdürü Chris Cox, şirket içi bir toplantıda, içerik oluşturucuların Twitter’ın “düzgün yönetilen” bir versiyonunu arzuladıkları yönündeki inancını dile getirdi ve bu da çalışanlardan coşkulu tepkiler aldı.

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Zuckerberg de Lex Fridman ile yakın zamanda yaptığı bir podcast röportajında, Twitter’ın bir milyar kişilik bir kullanıcı tabanına sahip olması gerektiğine dair uzun süredir devam eden inancını dile getirdi.

The Verge’ün haberine göre Zuckerberg’in Instagram paylaşımının şaka olmadığı doğrulandı ve bu durum Musk’ın cevap verme ihtiyacı hissetmesine neden oldu. Meta’dan bir sözcü, Iska Saric, The Verge’e durumun kendi kendini açıkladığını söyledi. Musk ise yanıt olarak basitçe “Vegas Octagon” dedi.

I’ve confirmed that Mark Zuckerberg is serious about fighting @elonmusk and is now waiting on the details (if Musk decides to follow through) “The story speaks for itself,” a Meta spokesperson says re: Zuck’s IG post saying “send me location”https://t.co/4g1IkqOl47 — Alex Heath (@alexeheath) June 22, 2023

Özellikle 39 yaşındaki Zuckerberg’in kısa süre önce ilk amatör Brezilya jiu-jitsu turnuvasını kazanmış olması dikkat çekti. Öte yandan 51 yaşındaki Musk’ın fiziksel büyüklük açısından Zuckerberg’e üstünlük sağladığı ve Güney Afrika’da büyürken “gerçek sert sokak dövüşlerine” katıldığından bahsettiği belirtildi.