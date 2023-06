Twitter’ın sahibi Elon Musk‘ın kısa bir süre önce Mark Zuckerberg ile “kafes maçına hazır olduğunu” tweetlemesinin ardından Meta CEO’su, Musk’ın tweetinin ekran görüntüsünü sosyal medya platformu Instagram’da paylaştı ve “Bana konum gönder” yazdı.

Bu meydan okuma, Zuckerberg’in Instagram’ın sahibi olan şirketi Meta’nın Twitter’a rakip olarak metin tabanlı bir sosyal medya platformu oluşturma planlarını açıklamasının ardından geldi.

META to Release "Twitter Rival" Called THREADS

(not making this up!)

META, the same company that copied Snapchat, TikTok, StumbleUpon, Foursquare, BeReal and Clubhouse, began coding 'Project 92’ three months after Elon acquired Twitter.

Rumors have been circulating about the… pic.twitter.com/luNOPDMIik

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 20, 2023