Dijital video izleme platformu Disney+ sessiz sedasız birçok Türk yapımı projeyi kaldırdı!

Platformundaki Türk dizi ve filmleri kaldıran Disney+ hala sessizliğini korurken Recep İvedik, Ben Gri gibi popüler yapımlar aratıldığında sonuç sayfalarında görünmüyor.

Kaldırılma sebebi resmi olarak açıklanmadı ancak şimdiden iddialar ortaya atılmaya başlandı. Amerikan Ulusal Ermeni Komitesi (ANCA) Twitter üzerinden Ermeni soykırımı yaptığı iddiası ile Atatürk dizisinin iptal edilmesi için yetkililere seslendi.

Calling on @DisneyPlus to cancel its series glorifying Mustafa Kemal Ataturk – a Turkish dictator and genocidal killer with the blood of millions of #Greek #Armenian #Assyrian #Chaldean #Syriac #Aramean #Maronite and other #Christians and #Kurds on his hands. pic.twitter.com/NuZbD4EyvN

— ANCA (@ANCA_DC) June 30, 2023