Dijital video izleme platformu Disney+ sessiz sedasız birçok Türk yapımı projeyi kaldırdı!

Platformundaki Türk dizi ve filmleri kaldıran Disney+ hala sessizliğini korurken Recep İvedik, Ben Gri gibi popüler yapımlar aratıldığında sonuç sayfalarında görünmüyor.

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Kaldırılma sebebi resmi olarak açıklanmadı ancak şimdiden iddialar ortaya atılmaya başlandı. Amerikan Ulusal Ermeni Komitesi (ANCA) Twitter üzerinden Ermeni soykırımı yaptığı iddiası ile Atatürk dizisinin iptal edilmesi için yetkililere seslendi.

Bu tweetin ardından onlarca Türk yapımı dizi ve film platformdan kaldırıldı. Söylenenlere göre ANCA tarafından atılan tweet sebebiyle kaldırıldı iddiası doğru. Bunun yanında, Disney+‘ın tasarrufa gittiği bu yüzden de platformundaki dizi ve filmleri kaldırdığı konuşuldu. Her ne kadar tutarlı bir iddia olarak görülse de ANCA tweeti sonrası harekete geçilmesi kafada soru işaretleri yarattı.