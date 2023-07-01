Belki aktif bir korku değil ama yine de neredeyse kaçınılmaz görünen bir korkuydu: Reddit‘in büyüsü gitti. Bugün, 1 Temmuz 2023 itibariyle, Reddit’in API’ına erişim için ücret talep eden yeni girişimi öncesinde, platformda gezinmeye yönelik birkaç mobil uygulama kapanıyor. Kullanıcıların ve modların haftalarca süren isyanının doruk noktası, hareketin, topluluğu olduğu gibi yapmasına yardımcı olan uygulamalardan sorumlu üçüncü taraf geliştiricilere fiyat verecek olması. Karar nihayetinde geri alındı ama Reddit kültürünü sonsuza dek değiştirdi. Ve onunla birlikte internet de değişti.

Şirket nisan ayında API değişikliğini açıkladığında, Reddit CEO’su Steve Huffman hareketin ana nedenlerinden birinin Reddit’in arşivlerini yapay zeka eğitimi için kullanan şirketleri ödemeye zorlaması olduğunu söyledi. Huffman, “Reddit veri külliyatı gerçekten değerli. Ancak tüm bu değeri dünyanın en büyük şirketlerinden bazılarına ücretsiz olarak vermemize gerek yok.” dedi.

Ancak API için ücretlendirme, yalnızca yapay zeka sistemlerini eğitmek için Reddit tartışmalarını kullanan OpenAI, Google ve diğerleri gibi şirketleri etkilemiyor. Şirket değişikliği duyurduktan sonra, Apollo ve Reddit Is Fun gibi popüler Reddit uygulamaları, yıllık yaklaşık 20 milyon dolara mal olacağını tahmin ettiği ücretleri ödemek yerine uygulamalarını kapatacaklarını duyurdu.

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Reddit’in kararını protesto etmek için, yaklaşık 9.000 alt dizinden oluşan modlar, bu ayın başlarında grupları özele çevirerek sitedeki sohbetin canlılığını resmen bitirdi ve bu Google arama sonuçlarını bile etkiledi. Huffman, çalışanlara tartışmaların “geçeceğini” söyledi. Ancak Electronic Frontier Foundation’da topluluk örgütlenmesi müdür yardımcısı Rory Mir’in söylediği gibi, bunun bir platformu mahvetmesi olası. Mir, “Twitter’da olduğu gibi, bir sosyal medya web sitesi ölmeye başladığında bu büyük bir çöküş değil, ancak rotasını değiştirmedikçe yavaş bir yıpranma oluyor” dedi.

İçindekiler AI ve daha fazlası

AI ve daha fazlası

Twitter’da olduğu gibi, kullanıcıların teknoloji şirketlerine -ücretsiz olarak- sadece topluluğa vermek isteseler bile verdikleri değeri fark etmelerini sağlayan türden bir sarsıntı oldu. Subreddit’teki bir poster şöyle diyor: “Reddit’in nasıl boş bir web sitesi olarak başladığını asla unutmayın; biz kullanıcılar olmasaydık, Reddit, Huffman’in dijital oyuncak evinden başka bir şey olmazdı.”

Tüm bunlar kulağınıza bir işçi hareketi gibi gelmeye başladıysa doğru düşünüyorsunuz. AI’ın yükselişi, insanların internete koyduklarının yeniden değerlendirilmesine neden oldu. Çalışmalarının yapay zeka tarafından kredi veya tazminat olmaksızın alındığını hisseden sanatçılar rücu arıyor. Hollywood senaristleri, yapay zeka sistemlerinin işlerini kendileri için yapmadığından emin olmak için şu anda grevde.

Dünyanın bildiği şekliyle Reddit‘in sonuysa, bu gerçekten trajik olacak. Reddit, tüm kusurlarına rağmen hala internetteki son gerçek topluluklardan biri. Modları gönüllü, kullanıcıları genellikle okuma ve hakkında gönderi paylaşmak için orada oldukları şeylerden keyif alıyorlar. İçeriklerinin bir metaya dönüşmesini izlemenin, Intelligencer’ın “varoluşsal ikilem” dediği duruma niye neden olabileceğini anlamak zor değil. Çevrimiçi yaşam her zaman bir koşuşturmaca olmuştur ancak influencer olmak istemeyenler için aynı zamanda işini aşkla yaptıkları bir yer oldu. Bu son kesintinin gösterdiği bir şey varsa, o da çevrimiçi kullanıcıların da dişli olmaya mahkum olduğudur. Hiçbirinin üye olduğu şey bu olmasa bile.