Disney+ Kasım ayında kullanılabilecek

Disney firmasının kendi yayın hizmetini kuracağı ve Netflix’e rakip olacağı herkes tarafından biliniyordu. Uygulamanın yayına çıkacağı gün ve fiyatları açıklandı.

İlginizi çekebilir: Yatırım bankası: “iPhone satışlarında düşüş artarak devam edecek”

Birçok özgün yapım yer alacak!

Disney+ yeni oluşturduğu yayın platformunda Disney, Marvel, Pixar, Star Wars ve National Geographic’in sahip olduğu tüm dizi, film ve belgeselleri bulunduracak. Herkesi heyecanlandıran bir diğer durum ise, ilk sürümle birlikte ortaya çıkacak orijinal yapımlar. İlk sürüm ile birlikte 25 orijinal dizi, 10 orijinal film ve belgesel bu platformda bulunacak. Ayrıca beklenenler arasında yeni bir Star Wars yapımlarının da yer alması bekleniyor.

Disney+ ABD’de de 12 Kasım’da piyasaya çıkacak. Bu uygulamaya oyun konsolları, akıllı TV’ler, telefonlar ve tabletlerden ulaşabileceksiniz. Bant genişliğiniz el verdiği sürece 4K HDR destekli görüntülere ulaşabileceksiniz. Bildiğiniz gibi ABD’de Netflix 9 dolar’dan başlayan fiyatlarla satılıyor. Disney+ ise daha ucuz bir abonelik ücreti ile yola çıkmak için bu fiyatı 6,99 dolar olarak belirlemiş.