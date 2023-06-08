Discord’un popüler abonelik hizmeti Nitro’ya Türkiye’de ciddi bir zam yapıldı. Discord, Türkiye’de geçtiğimiz yıldan bu yana uyguladığı yerel fiyatlandırmayla satılan Nitro abonelik paketlerinin fiyatlarını neredeyse 3 katına çıkardı. İşte detaylar.

Nitro Basic 39 TL’den 74,99 TL’ye, Nitro 99 TL’den 199,99 TL’ye yükseltildi. Böylece Discord kullanıcıları şimdi oldukça yüksek fiyat artışlarıyla karşı karşıya.

Sürüm Eski Fiyatı Aylık Yeni Fiyatı Aylık Eski Fiyatı Yıllık Yeni Fiyatı Yıllık Nitro 26,99 TL 74,99 TL 134,49 TL 269,99 TL Basic (Classic) 26,99 TL Belli Değil 269,99 TL Belli Değil

Discord Nitro özellikle oyuncular arasında popüler olan ve bazı ekstra avantajlar sunan bir abonelik hizmeti. Nitro kullanıcıları 500 MB’ye kadar dosya yükleme, özel emojiler, çıkartmalar ve tepkiler, HD kalitede video yayınları izleme, etkinliklere katılma, profil özelleştirme, Discord temaları, özel sesler, video arka planları, 200 sunucuya katılma ve 4.000 karakter uzunluğunda mesajlar gönderme gibi imkanlara sahip oluyor.

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Discord’un Türkiye’de uyguladığı fiyat artışı Nitro kullanıcılarını oldukça şaşırttı ve sosyal medyada tepkilere yol açtı. Kullanıcılar Discord’un Türkiye’deki fiyatlandırmasını eleştirirken, bazıları da bu artışlar nedeniyle Nitro aboneliklerini iptal edeceklerini açıkladı. Discord’un Türkiye’deki kullanıcı tabanına rağmen neden böyle bir zamma gittiği ise belirsizliğini koruyor.