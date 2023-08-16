Redmi, akıllı telefon pazarında yaptığı atılımlarla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Çin merkezli firma, son dönemde Redmi K60 Ultra ve Redmi 12 5G modellerini tanıtarak teknoloji dünyasını heyecanlandırmıştı. Ancak görünüşe göre, Redmi’nin sürprizleri henüz bitmedi. Markanın Ekim ayında Redmi Note 13 serisi akıllı telefonları duyurabileceği konuşuluyor. Bu sırada gizemli bir Redmi Note 13 modeli Dimensity 9200 Plus yonga seti ve 200MP kamerasıyla ortalığı karıştırdı!

Gizemli Redmi Note 13 Modeli Piyasayı Sallayacak!

Bu beklentiler, X (Twitter) üzerinden paylaşılan bir gönderiyle daha da güç kazandı. Sızıntı kaynağı Kacper Skrzypek, Redmi Note 13 serisine ait olabilecek gizemli bir telefonun temel özelliklerini açıkladı. Bu cihazın en dikkat çekici özellikleri ise devrim niteliğindeki kamerası ve güçlü işlemcisi oldu.

Sızıntılar, telefonun 200MP Samsung HP3 ana kamerayla donatılacağını iddia ediyor. Bu etkileyici kameranın yanı sıra Sony IMX355 8MP ultra geniş lens ve OmniVision OV2B10 2MP derinlik kamerasının da cihaza eşlik edeceği belirtiliyor. Ayrıca, telefonun ön yüzünde OmniVision OV16A1Q 16MP ön kamera bulunacak.

Yeni Redmi Note 13 modelinin, kısa süre önce tanıtılan Redmi K60 Ultra’ya oldukça benzer bir kamera kurulumuna sahip olması dikkat çekiyor. Kamera kurulumu benzer olsa da, kullanılan sensörler farklı olacağı için kamera deneyiminde farklılıklar bekleyebiliriz.

Cihazın gücünü sağlayacak olan MediaTek çipi ise büyük bir merak konusu. Kaynak, cihazın gücünü sağlayan çipin, yakın zamanda duyurulan Redmi K60 Ultra’daki Dimensity 9200 Plus çipi olabileceğini belirtiyor. Bu, akıllara Redmi’nin güçlü performansıyla tanınan bu çipi farklı bir modelde daha kullanabileceği ihtimalini getiriyor.

Dimensity 9300 de burada bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Zira MediaTek’in Dimensity 9300’ü tam da bu dönemde duyurması bekleniyor. Belki de bu gizemli telefon Dimensity 9300’lü ilk akıllı telefon olmaya aday olabilir.

200 megapiksel kamerası ve güçlü MediaTek çipiyle dikkatleri üzerine çeken bu muhtemel Redmi Note 13 modeli, Redmi’nin başarılı serilerine yeni bir soluk getirebilir. Ancak tüm detaylara ulaşabilmek ve cihazın nihai özelliklerini öğrenmek için sabırsızlıkla daha fazla sızıntıyı beklememiz gerekecek.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Redmi’nin yeni canavarı neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!