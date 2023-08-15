Xiaomi’nin yeni akıllı telefon modelleri olan Xiaomi 13T ve Xiaomi 13T Pro‘nun 1 Eylül tarihinde dünya genelinde piyasaya sürüleceği iddia ediliyor. Bugün ise, güvenilir bir sızıntı kaynağının paylaşımı Xiaomi 13T Pro’nun kamera özelliklerini gün yüzüne çıkardı. Sızıntıya göre, Xiaomi 13T Pro, Çin’de yeni piyasaya sürülen Redmi K60 Ultra’nın modifiye edilmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkacak. İşte Xiaomi’nin yeni canavarının kamera özellikleri!

Xiaomi 13T Pro’nun Kamera Özellikleri ve Diğer Teknik Detayları Sızdırıldı!

Xiaomi 13T Pro’nun ön yüzünde, selfie çekimleri ve görüntülü görüşmeler için 20MP çözünürlüklü Sony IMX596 kamera bulunacağı belirtiliyor. Bu kamera, aynı zamanda Redmi K60 Ultra modelinde de kullanılmıştı. Xiaomi amiral gemilerinde bile ön kamerayı 1080p 30fps videolarla sınırlandırdığı için, açıkçası ön kamera ne kadar kaliteli olursa olsun Xiaomi bu konuda rakiplerinden geri kalabilir.

Bununla birliklte, arka kameralar ise nispeten daha etkileyici olacak. Xiaomi 13T Pro’da birincil kamera olarak 50MP çözünürlüklü Sony IMX707 sensörünün kullanılacağı ifade ediliyor. Ancak Redmi K60 Ultra’da Sony IMX800 sensörüyle donatılmış 50MP çözünürlüklü birincil kamera yer alıyordu. Yani Xiaomi 13T Pro’nun burada daha düşük özellikli bir ana kamerayla donatılacağını söylemek mümkün.

13T Pro’nun arka kameralarında, akrabası Redmi K60 Ultra’daki 8MP ve 2MP yardımcı kameraların yerine OmniVision OV13B ultra geniş açılı kamera ve OV50D 50MP telefoto kamera kombinasyonunun kullanılacağı söyleniyor. Ana kamerada bir gerileme olsa da yardımcı kameralarda telafi edildiğini görüyoruz.

Xiaomi 13T Pro’nun diğer özelliklerinin büyük olasılıkla Redmi K60 Ultra ile aynı olması bekleniyor. Bu da demek oluyor ki, 13T Pro’da 1.5K çözünürlüğe ve 144Hz yenileme hızına sahip 6.67 inçlik bir OLED ekran yer alacak. Cihaz, Android 13 işletim sistemi ve MIUI 14 arayüzü üzerinde çalışacak.

Donanım tarafında, Xiaomi 13T Pro’nun Dimensity 9200 Plus yonga seti, 12GB’a kadar LPDDR5x RAM ve 512GB’a kadar UFS 4.0 depolama alanıyla geleceği belirtiliyor. Ayrıca, 5.000mAh kapasiteli pili 120W hızlı şarj özelliği ile destekleyeceği ifade ediliyor.

Cihazın aynı zamanda özel bir ekran çipi, ekran altı parmak izi sensörü, çift stereo hoparlör, X eksenli doğrusal titreşim motoru ve IP68 derecesine sahip suya ve toza dayanıklı kasa gibi diğer özelliklere sahip olması bekleniyor. Xiaomi 13T Pro’nun tasarımının da büyük olasılıkla Redmi K60 Ultra ile benzerlik göstereceği belirtiliyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi’nin yeni amiral gemisi katili neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!