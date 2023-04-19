Bir süredir yeni amiral gemisi akıllı telefonları üzerinde çalışan iQOO, Neo 8 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Serinin tepe modeli olan iQOO Neo 8 Pro, AnTuTu performans testinde yeni Dimensity 9200+ işlemcisiyle boy gösterdi. Dimensity 9200+ işlemcili ilk telefon olan iQOO Neo 8 Pro, Snapdragon 8 Gen 2’nin performans rekorlarını kırdı geçti! Şimdi Qualcomm düşünsün!

Dimensity 9200+ Rakiplerine Diz Çöktürdü!

Çekirdek dizilimiyle oldukça güçlü olduğunun sinyallerini veren Dimensity 9200+ yonga setinde 1 adet Cortex-X3, 3 adet Cortex-A715 ve 4 adet Cortex-A510 çekirdeğine yer verildiğini görüyoruz. Ekran görüntüsünde görüldüğü üzere, bu işlemci iQOO Neo 8 Pro’ya güç veriyor.

iQOO Neo 8 Pro’nun AnTuTu skoru ise Android cephesi için yeni bir rekor sayılabilir. Dimensity 9200+’lı cihaz, AnTuTu performans testinden 1,368,597 puan alarak Snapdragon 8 Gen 2 çipinden daha iyi performans gösterdi. Hatırlatmak gerekirse, Android cephesinin mevcut performans kralı kabul edilen ASUS ROG Phone 7 bu testten 1.346.106 puan almıştı.

AnTuTu listesi, iQOO Neo 8 Pro’nun 16 GB LPDDR5x RAM, 512 GB UFS 4.0 depolama alanı, Android 13 işletim sistemi ve 120Hz yenileme hızına sahip bir OLED ekran ile donatıldığını ortaya koyuyor.

Raporlar, iQOO Neo 8 Pro’nun 1.5K çözünürlüklü ve 2160Hz PWM yüksek frekanslı karartma sunan 6.78 inç boyutlu bir OLED ekranla donatılacağını ortaya koydu. Batarya konusunda da güçlü olan cihaz, 120W hızlı şarj özelliğine sahip 5.000mAh boyutlu bir pil barındıracak.

Cihazın arka tarafında 50 megapiksellik bir ana kamera sensörü olacak. Ancak bu kamera sensörü, Sony’nin en güçlü sensörü olan 1 inçlik IMX989 olmayacak. Bunun yerine iQOO Neo 8 Pro’da Sony’nin IMX898 sensörünü görebiliriz.

iQOO Neo 8 Pro’nun Dimensity 9200+ işlemcisiyle Snapdragon 8 Gen 2’yi ezip geçtiğini görmek, gerçekten ilginç bir gelişme oldu. Qualcomm tam da eski fiyaskolarından kurtulmuşken MediaTek’in bu atağı Qualcomm’a havlu attırabilir. Vivo işbirliğiyle geliştirilen Dimensity 9300’den ise beklentiler çok daha yüksek.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Dimensity 9200+ amiral gemilerinin yeni tercihi olur mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!