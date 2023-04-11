Tayvanlı çip üreticisi MediaTek, dünyanın en iyi çip markalarından biri konumunda. Bir noktada, bu şirket dünyanın en büyük mobil yonga seti markası olarak en üst sırada yer alıyor. Ancak küresel pazardaki tüm hünerlerine rağmen amiral gemisi sektöründe yetersiz kalıyor. Qualcomm, amiral gemisi pazarı söz konusu olduğunda uzun zamandır Android cep telefonları için en iyi marka olmuştur. Sızıntıları ile bilinen DCS’ye göre; MediaTek Dimensity 9200+ yonga setinin AnTuTu puanı 1,35 milyon puanı aştı. Bu, çipin ana rakibi Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2’yi geride bıraktığı anlamına geliyor. Snapdragon 8 Gen2’nin AnTuTu puanının yaklaşık 1,33 milyon puan olduğunu belirtelim.

Bugün itibariyle MediaTek tarafından üretilen en güçlü 5G çipi bu yonga seti diyebiliriz. TSMC’nin 4nm sürecini kullanıyor ve bir süper çekirdeğe, üç büyük çekirdeğe ve dört küçük çekirdeğe sahip. Cortex-A715, Cortex-A710’dan geçen yıla göre bir güncelleme. Ancak küçük çekirdekteki Cortex-A510 bu yonga setinde de aynı şekilde kullanılıyor.

MediaTek Dimensity 9200+’ın tüm performans çekirdeklerinin yalnızca 64 bit programları işlediğini belirtmekte fayda var. Daha fazla bant genişliği 64-bit tarafından destekleniyor. Bu da uygulama ve oyun verimliliğini artırıyor. Çok iş parçacıklı 64-bit mimarisi, 32 bit mimariye kıyasla aynı görevi yerine getirir ve sıkıştırma ve açma sırasıyla %92 ve %80 kazanç sağlıyor.

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Ayrıca, Dimensity 9200+, yumuşak gölge, ayna yansıması ve kırılmanın mobil ışın izleme etkilerini sağlayan donanım düzeyinde ışın izleme ve değişken hızlı işleme teknolojilerine sahip. iQOO Neo8 bu çipi son kullanıcı ile buluşturacak. iQOO Neo8’den sonra, bu çipi kullanmak için kesinlikle başka amiral gemisi Android telefonlar olacak. Ancak, bu çipin Snapdragon çipleri gibi popüler olup olmayacağı görülecektir. Ancak iyi performans gösterirse Android telefonlar için iyi bir rekabet ve iyi bir şey olacaktır.