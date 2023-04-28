Honor, Dimensity 8100 yonga setine sahip güçlü tableti Honor Pad V8 Pro modelini Aralık 2022’de piyasaya sürdü. Çinli üretici şimdi de aynı cihazın standart modeli olan Honor Pad V8 tabletiyle karşımızda. İşte MediaTek Dimensity 8020 işlemcili ilk tablet olan Honor Pad V8’in tüm özellikleri!

Honor Pad V8 Tablet Pazarını Sallamaya Geliyor!

Honor Pad V8, 2560 x 1600 piksel 2.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 11 inç boyutunda bir LCD panelle donatılmış. Mevcut Dimensity 1100’ün yeniden adlandırılmış bir versiyonu olan Dimensity 8020 işlemcisiyle donatılan ilk tablet modeli olan Honor Pad V8, sunduğu güçlü işlemcisiyle dikkatleri üzerine topluyor.

Honor’un yeni tableti, 5 megapiksel çözünürlüklü bir ön kamera ile donatılmış. Arka tarafta ise 13 megapiksel çözünürlüklü ana kamera, 2 megapiksel çözünürlüklü derinlik sensörü ve bir LED flaş bulunuyor. Tablette ayrıca içerik tüketimi deneyimini iyileştirmek için dörtlü stereo hoparlörler bulunuyor.

Honor Pad V8, 22,5W şarj desteği sunan 7.250mAh’lik devasa bir batarya ile donatılmış. Tablet yalnızca Wi-Fi ve Bluetooth bağlantısını destekliyor. Son olarak Pad V8, 7,35 mm kalınlığı ve 485 gram ağırlığı ile ince ve hafif bir tasarım sunuyor.

Cihaz yeni bir isim ve yeni bir çip taşıyor olsa da, Ağustos 2021’de tanıtılan Honor Tab V7 Pro ile işlemi dışında birebir aynı özellikleri sunuyor.

Honor Pad V8 Çin’de iki seçenekle satışa sunulmuş durumda. 8 GB RAM + 128 GB depolama alanı sunan temel modelin fiyatı 260 dolar. 8 GB RAM + 256 GB depolama alanına sahip daha yüksek sürümün fiyatı ise 275 dolar.

Honor’un bu tableti, Vivo Pad 2 gibi tablet pazarının diğer güçlü modelleriyle rekabet ediyor. Honor’un yeni tableti orta seviye tablet pazarında rekabeti kızıştırabilir.

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