Şu ana kadar Galaxy Z Flip 5 hakkında pek çok söylenti gördük. Şimdiyse Samsung’un bir sonraki dikey katlanabilir akıllı telefonunun tasarımı ortaya çıktı. Ünlü sızıntı kaynağı Ice Universe, Galaxy Z Flip 5’in tasarımını ve klasör şeklindeki ilginç kapak ekranına ilk bakışımızı gösteren yeni bir görüntü paylaştı. Galaxy Z Flip 5’in arka kapak tasarımı çok ilginç!

Galaxy Z Flip 5 Neredeyse Tamamen Ekrandan Oluşan Bir Arka Kapakla Gelecek!

Geçmiş söylentiler Galaxy Z Flip 5’in kapak ekranının yaklaşık 3.3-3.4 inç boyutlarında olacağını gösteriyor. Bu da Z Flip 4’ün 1.9 inçlik bir kapak ekranına sahip olduğu düşünüldüğüne önemli bir gelişme. Samsung’un Galaxy Z Flip 5’te bu büyümeyi arka kapağı neredeyse tamamen ekranla donatarak yaptığını görmek mümkün.

Kamera dışında arka kapağın neredeyse tamamı ekranla donatılmış. Samsung’un bu arka kapak ekranı tasarımı, bir klasörü andırıyor. Gerçekten bu tasarımın çok ilginç ve asimetrik göründüğünü söylemek mümkün. Samsung’un bu kapak ekranı nasıl kullanacağı ise merak konusu olmuş durumda.

Daha önceki modellerde sınırlı işlevselliğe sahip olan kapak ekranı, Galaxy Z Flip 5’te artan boyutla beraber işlevsellik konusunda daha fazla özelliğe kavuşabilir. İddia edilen 3.4 inçlik boyutun, bir zamanların standartlaşmış akıllı telefon ekran boyutu olduğu düşünüldüğünde, Samsung’un bu ekranı ayrı bir telefon gibi kullanmaya izin vermesi olası.

Sızıntının kaynağı olan Ice Universe, bu görüntülerin nihai tasarımın göstergesi olduğunu ve Samsung’un şu anda yazılımını daha büyük ekran alanından yararlanacak şekilde uyarlamak için çalıştığını iddia ediyor.

İsmi açıklanmayan kaynaklardan gelen yeni bir söylentiye göre, Samsung cephesinin bir sonraki büyük Galaxy Unpacked lansman etkinliği Temmuz ayının son haftasında gerçekleşecek. Şirketin her yılın ikinci duyuru etkinliğini geleneksel olarak Ağustos ayında düzenlediği göz önüne alındığında, bu beklediğimizden daha erken bir tarih. Samsung bu etkinlikte Galaxy Z Flip 5 ve Z Fold 5 modellerini tanıtabilir.

Samsung genellikle her yılın Ağustos ayında ikinci büyük Unpacked etkinliğini düzenliyor. Katlanabilir akıllı telefon pazarının kızıştığı ve Google’ın ilk katlanabilir modeli Pixel Fold’u piyasaya sürmeye hazırlandığı bir dönemde Samsung’un, Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip modellerini daha erken piyasaya sürerek bir katlanabilir telefon almak isteyen müşterileri kendi tarafına çekmek istediği düşünülüyor.

Vivo’nun ilk dikey katlanabilir telefonu olan Vivo X Flip ve Huawei P50 Pocket gibi modeller de Samsung’un Galaxy Z Flip 4’üne önemli rakipler olarak karşımıza çıkıyordu. Samsung artan rekabette yeniden güçlenmek için yeni katlanabilir telefonlarında önemli iyileştirmeler yapabilir.

İlginizi Çekebilir: Samsung Bir Sonraki Galaxy Unpacked Etkinliğini Erken Yapabilir!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung yeni katlanabilir telefonlarını ne zaman tanıtacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!