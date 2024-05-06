Ruhi Çenet YouTube kanalı yine çalındı. Türkiye’nin en ünlü YouTuber’larından biri olan Ruhi Çenet’in bilim, teknoloji ve dünya ile ilgili videoları milyonlarca kez izlenen kanalı, son zamanlarda yaşadığı güvenlik sorunlarıyla gündemde. Çenet’in kanalı daha önce 2 kez çalınmıştı ve bu kez üçüncü kez ele geçirildi. Ruhi Çenet güvenlik konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyor.

Ruhi Çenet YouTube Kanalı Üçüncü Kez Ele Geçirildi: Bu Son Olsun Artık

İlk çalınma olayıyla ilgili olarak Ruhi Çenet, kanalının hacklenmesinin sahte bir iş birliği mailindeki dosyanın çalıştırılması sonucu gerçekleştiğini açıklamıştı. Bu olayın ardından kanalına erişim sağlayan kişiler, içeriklerini değiştirerek ve reklam gösterimini durdurarak Çenet’in maddi kayıplar yaşamasına neden olmuştu.

Ruhi Çenet’in yaşadığı güvenlik sorunlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, kanalının hacklenmesi nedeniyle günlük 50.000 TL’lik bir maddi kayıp yaşadığını ve toplamda en az 1 milyon TL’lik bir zarara uğradığını belirtmişti.

Ancak bu olaylarla sınırlı kalmayan Ruhi Çenet’in yaşadığı güvenlik sorunları, kanalının üçüncü kez çalınmasıyla devam etti. Çenet’in kanalı, daha önce yaşadığı güvenlik sorunlarının ardından alınan önlemlere rağmen bir kez daha ele geçirildi.

Ruhi Çenet’in yaşadığı bu üçüncü çalınma olayıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak bu durum, Çenet’in kanalının güvenliği konusundaki zorlukları ve YouTube platformunda karşılaştığı güvenlik tehditlerini bir kez daha gündeme getirdi.

Ruhi Çenet’in YouTube kanalının üçüncü kez çalınmasıyla ilgili gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Umuyoruz ki kanal çok yakında gerçek sahiplerine teslim edilir ve Çenet bir daha böyle bir olayla karşılaşmaz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce YouTube kanalı çalınma olayı neden oluyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!