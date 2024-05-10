Xiaomi’nin Poco F6 Pro modeline dair heyecan verici detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı. Henüz resmi duyurusu yapılmamış olmasına rağmen, telefonla ilgili bazı güncellemeler dikkat çekiyor. GSMArena’nın raporuna göre, telefonun kod adının “Vermeer” olduğu ortaya çıktı ve ilginç bir şekilde bu kod adı, Redmi K70 Çin modelinin de adıymış.

İçindekiler Poco F6 Pro özellikleri sızdı

Poco F6 Pro özellikleri sızdı

Xiaomi, genellikle farklı cihazlar için kod adlarını yeniden kullanmaktan kaçınırken, Poco F6 Pro için bir istisna mı yapıyor, yoksa bu bir hata mı, henüz net değil. Ancak bu bağlantı, Poco F6 Pro’nun aslında Redmi K70’in yeniden markalanmış bir versiyonu olabileceğini düşündürüyor.

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Eğer bu bağlantı doğruysa, F6 Pro’nun oldukça etkileyici özelliklere sahip olması bekleniyor. Telefonun güçlü bir Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile geleceği söyleniyor ve aynı yonga setiyle birlikte 16GB RAM ile Geekbench testinde görüldü.

Redmi telefonlarını yeniden markalayarak Poco için yeni bir strateji olmasa da, son zamanlarda bu yaklaşım sıkça görülüyor. Örneğin, yakın zamanda Poco X6 Pro modeli piyasaya sürüldü ve bu modelin büyük ölçüde Redmi K70E’den esinlendiği belirtildi. Ancak, X6 Pro, K70E’ye kıyasla bazı tavizler vermişti, örneğin daha küçük bir pil ve daha yavaş şarj özelliği.

Neyse ki, Poco F6 Pro’nun benzer kısıtlamalarla karşılaşmayacağına dair umut verici sızıntılar var. Bu sızıntılara göre, telefon keskin bir QHD+ çözünürlüğe sahip büyük bir 6,67 inçlik OLED ekrana sahip olacak.

Arka tarafta, 50MP ana sensöre sahip bir kamera sistemi bekleniyor. Ayrıca, telefonun hızlı şarj için 120W’a kadar destekleyeceği belirtiliyor.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir sızıntı, Poco F6 Pro’nun Haziran ayında küresel piyasada yer alabileceğini gösterdi. Bu haberler, Xiaomi hayranlarını heyecanlandırmaya devam ediyor ve Poco’nun yeni amiral gemisi telefonunun ne gibi özelliklere sahip olacağını merakla bekliyorlar.