Oyun
Devil May Cry 5 Special Edition, 120 FPS oynanabilecek!
Playstation 5’in çıkışıyla beraber oynanabilir olacak olan Devil May Cry 5 Special Edition için Capcom’dan açıklama geldi. DMC 5 Special Edition konsolda 120 FPS moduna sahip olacak.
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Oyunculara 4K ve 120 FPS seçeneği sunulacak
Yeni nesil cihaz ve konsollarla gelen 4K çözünürlük seçeniğiyle beraber birçok kullanıcı artık yüksek kare hızlarını da görmek istiyor. Capcom ise oyuncuların taleplerini dinleyerek 2019 yılında çıkmış olan DMC5 serisinin özel versiyonunda bir 120fps modu bulunacağını açıkladı. Devil May Cry 5 Special Edition’da oyuncular 4K çözünürlük ile 120fps arasında tercih yapabilecekler. Kombolarıyla ünlü DMC 5, 120fps desteğiyle beraber görsel olarak daha tatminkar olacak.
Devil May Cry 5, yeni modlarla geliyor
Yaptığı açıklamalarda Capcom, Playstation 5 ile beraber oyunun kazanacağı bir diğer özellikten de bahsetti. Playstation 5 serisiyle beraber gelecek olan ışın izleme teknolojisinden faydalanacak DMC5, daha iyi grafikler ve görsel deneyim sunabilecek. Ayrıca Playstation 5’in donanımsal özelliklerinden sonuna kadar yararlanan Capcom, oyuna 1,2 kat daha hızlı oynanabilen bir Turbo Modu da ekliyor. Playstation 5’in donanımsal özellikleriyle beraber mümkün olduğu ifade edilen Legendary Dark Knight moduyla beraber ise her seferinde bir öncekinden daha fazla düşmanla karşılaşıyorsunuz.
‘Vergil’ karakteri artık oynanabilir
Uzun yıllardır oyuncular tarafından oynanabilir bir karakter olması istenen ‘Vergil’, DMC 5 Special Edition ile beraber nihayet oynanabilir oluyor. PS5 almayacak ve halihazırda bulunan konsolunda ‘Vergil’ karakterini deneyimlemek isteyecek olan oyuncular için ise DLC ücreti 6$ olacak.
Devil May Cry 5 Special Edition Xbox’a da gelecek
Capcom’dan Matt Walker, DMC 5 Special Edition’ın yalnızca PS5 ile değil Xbox konsollarda da geleceğini aktardı. Xbox konsollar için de çalışan Capcom, ışın izleme teknolojisinin de Xbox cihazlara indirilebilir güncellemeyle beraber verileceğini belirtiyor.
Haber
Call of Duty: Black Ops Cold War’dan Trabzon temalı oynanış videosu geldi
Bir süredir hem tanıtımıyla hem de ülkemizde geçecek olan kısmıyla büyük ses getiren Call of Duty: Black Ops Cold War’dan, Trabzon temalı bir oynanış videosu yayınlandı. PlayStation 5 etkinliği kapsamında gösterilen oynanış videosu birçok oyun mekaniğini gözler önüne seriyor.
Geçtiğimiz günlerde yayınlanan tanıtım videosunda Trabzon ilimize ait bazı detayların keşfedildiği yapım yıllar sonra gelen hikaye modu ile birlikte oyuncular cephesinde büyük yankı uyandırdı. Özellikle PS5 etkinliği kapsamında Trabzon ilimizde geçen kısmın gösterilmesi hepimiz için büyük bir sürpriz oldu. Sovyet Rusya, Vietnam ve Doğu Berlin gibi soğuk savaş ülkelerinin de yer aldığı yapıma ait video oyuncular arasında büyük bir övgü topladı.
Trabzon’da geçen Cold War oynanış videosu
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Videoda görüldüğü kadarıyla yeni silah mekaniklerinin yanı sıra, birçok oynanış elementi de Cold War ile birlikte COD evrenine giriş yapıyor. Ek olarak yapım, 1980’li yılları ve o zamanın kargaşasını konu alacak. Ülkemiz için açıklanan satış fiyatlarıyla büyük bir hayal kırıklığı yaratan oyun 13 Kasım itibariyle çıkış yapacak. Çıkışından önce PlayStation kullanıcıları için özel olarak bir testin gerçekleştirileceği de bilinmekte.
Haber
Harry Potter evrenini konu alan Hogwarts Legacy duyuruldu!
Geçtiğimiz dakikalarda başlayan PlayStation 5 etkinliği kapsamında, Harry Potter evreninde geçecek olan Hogwarts Legacy için ilk tanıtım videosu yayınlandı.
Bir süredir sızıntılarla gündeme gelen ve hayranları tarafından beklenen yapım nihayet kendini gösterdi. Tanıtım videosunda görüldüğü kadarıyla RPG türünde çıkış yapması beklenen oyun, açık dünya elementleriyle birlikte çeşitli büyülerde uzmanlaşmamızı konu alacak. Ayrıca yine fragman içerisinde bir çok “Boss Fight” adı verilen karşılaşmalar yer alıyor. 1800’lü yılların fantastik ve büyülü evrenini, yıllar sonra böylesi büyük çaplı bir oyunla deneyimleyebileceğiz.
Oyuna ait tanıtım videosu
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2021 yılında geleceği duyurulan Hogwarts Legacy, daha tanıtımının üzerinden dakikalar geçmesine rağmen sosyal medyada büyük bir etki yarattı. Bununla birlikte yapıma ait oynanış videosunun PlayStation 5 oyun konsolunun çıkışından hemen sonra yayınlanması bekleniyor. Son olarak yapımın PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X ve PC için çıkış yapacağı doğrulandı.
Oyun
Xbox Game Pass; xCloud, PC ve konsolda ne özellikler sunuyor?
Xbox Game Pass, bünyesinde Microsoft xCloud servisi gibi birden fazla abonelik seçeneği ve hizmet barındırıyor. Biz de bu haberimizde Xbox Game Pass’in aboneliklerini derinlemesine karşılaştırıp, hangisini satın almanız gerektiğine dair sizleri bilgilendirmek istiyoruz.
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Dün Microsoft’un oyun akış hizmeti Project xCloud (diğer adıyla Xbox Cloud Gaming) Android için beta sürecinden çıkıp kullanıcıların hizmetine sunuldu. Microsoft xCloud’ın çalışma prensibinden daha önce de bahsetmiştik; normalde güçlü bir Xbox’a sahip olarak oynayabileceğiniz oyunları, sadece internet bağlantısıyla akıllı telefonunuzda oynayabilmenizi sağlayan muhteşem bir servis.
Xbox Game Pass: xCloud, PC ve konsol karşılaştırma
|Xbox GamePass Ultimate
|Xbox GamePass (Konsol)
|Xbox GamePass (PC)
|Platform
|PC / Xbox / Android
|Xbox
|PC
|Oyun sayısı
|250’den fazla oyun
|250’den fazla oyun
|200’den fazla oyun
|Xbox Live Gold
|Evet
|Hayır
|Hayır
|xCloud
|Evet
|Hayır
|Hayır
|EA Play
|Evet
|Hayır
|Evet
|Fiyat
|İlk ay 5.90; sonra 44.99 TL/ay
|29.99 TL/ay
|İlk ay 5.90; sonra 14.99 TL/ay
Microsoft xCloud’un nimetlerinden faydalanabilmek için bir adet Xbox Game Pass Ultimate aboneliğine sahip olmanız gerekiyor. Microsoft, bu noktada xCloud için ayrı bir abonelik gereksinimi ortaya koymayı tercih etti. Dolayısıyla yalın haliyle Xbox Game Pass aboneliği yetmiyor.
Xbox Game Pass Ultimate satın almak isterseniz ilk ay 5.90, sonraki aylar için 44.99 TL’yi gözden çıkarmalısınız. Ayrıca Ultimate aboneliği normalde 29.99 TL/ay değerinde olan Xbox Live Gold hizmetini de bünyesinde barındırıyor. Ek olarak Ultimate, EA Play’i de 2020 sonlarına doğru ücretsiz olarak içereceği için bu noktada hayli avantajlı oluyor.
Gelin ufak bir hesaplamayla buradaki ‘avantaj’ın tam olarak ne olduğunu daha iyi açıklayalım:
◾ Xbox GamePass fiyatı: 29.99 TL/ay
◾ Xbox Live Gold fiyatı: 29.99 TL/ay
Eğer yukarıdaki iki servisi ayrı ayrı satın almak isterseniz, toplam 59.98 TL/ay gibi bir fiyatı gözden çıkarmanız gerekecek; ama Xbox Game Pass Ultimate sayesinde sadece 44.99 TL/ay ödeyerek, 14.99 TL/ay kârda olacaksınız.
Xbox Live Gold neler sunuyor?
Xbox Live Gold’un avantajı aslında, arkadaşlarınızla birlikte çevrim içi ortamda hep beraber oyunlar oynayabilmenizi sağlamak. Bunun yanı sıra her ay 2 -4 adet ücretsiz oyun ve zaman zaman yapılan oyun ve eklentilerde %50′ye varan indirimler de yine Live Gold’un birer parçası olarak sunuluyor.
Eğer Live Gold’a da ihtiyacı olan bir oyuncuysanız, Xbox Game Pass Ultimate aboneliğini tercih edebilirsiniz. Nitekim Live Gold’a ihtiyacınız olmayıp sadece Android’de Microsoft xCloud deneyimini yaşamak istiyorsanız, yine de Ultimate abonesi olmanız gerekiyor.
Ama bu kadar alengirli şeylerle uğraşmak istemeyip, sadece konsol veya PC’de oyun oynamak istiyorsanız, Xbox GamePass veya PC için GamePass aboneliklerinden birisi size fazlasıyla yetecektir.