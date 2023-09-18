Huawei Mate 60 Pro’nun özellikleri ve dayanıklılığı teknoloji dünyasında büyük bir ilgi uyandırıyor. Bu akıllı telefon, Huawei’nin ikinci nesil koruma camı olan Huawei Kunlun Glass 2‘yi kullanıyor ve bu yeni teknoloji, Corning Gorilla Glass gibi rakiplerini geride bırakıyor gibi görünüyor. İşte Huawei Mate 60’ın işkence testi!

Huawei Mate 60 Pro, Yenilikçi Kunlun Glass 2 ile Dayanıklılıkta Rakipsiz!

Huawei Mate 60 Pro’nun gücünü Kunlun Glass 2’den alan dayanıklılığı, çevrimiçi bir işkence testinde ortaya çıktı. Akıllı telefon defalarca beton bir zemine düşürüldü, ağır bir kum banyosundan geçti ve hatta düşük hızda bir araba tarafından ezildi. Ancak Mate 60 Pro, bu zorlu testlerden başarıyla geçti.

Akıllı telefonun ekranı, bir araba tarafından ezildiğinde bile bozulmadı. Araba çok yüksek hızla geçmiyor olsa da, bu gerçekten inanılmaz bir şey. Üçlü çentiğe sahip ekran, test boyunca açık ve sorunsuz çalıştı. Bu sonuçlar, Huawei Mate 60 Pro’nun dayanıklılık konusunda ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor.

Kunlun Glass 2, önceki nesile göre daha güçlü ve dayanıklı olmasıyla öne çıkıyor. Huawei’nin bu teknolojiyi sonraki akıllı telefonlarında da kullanması bekleniyor. Ancak, diğer markaların bu yeniliği ne zaman benimseyeceği veya kullanıp kullanmayacağı henüz belirsiz.

Huawei Mate 60 Pro, bu dayanıklı tasarımın yanı sıra bir dizi diğer özellikle de amiral gemisi sınıfı performansı sunuyor. Her ne kadar şirket bu modeli Ağustos ayı sonunda sessiz sedasız piyasaya sürmüş olsa da, yakın zamanda düzenlenecek bir tanıtım etkinliğinde resmi olarak tanıtılması bekleniyor. Mate 60 Pro, teknoloji dünyasındaki rekabeti kızıştırıyor ve Huawei’nin yenilikçi teknolojilerle nasıl öne çıktığını bir kez daha gösteriyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Huawei’nin Kunlun Glass 2 koruma camı Gorilla Glass’tan güçlü mü? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!