6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, tam 11 ilde büyük yıkıma yol açmıştı. Yaşanan elim deprem olayıyla beraber haberleşme altyapısında büyük hasar oluştu. Hasarın faturası ise oldukça ağır.

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Strateji ve Bütçe Başkanlığı Açıkladı

Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın yayınladğı, Kahramanmaraş ve Hatay Depremleri Raporu’na göre haberleşme altyapısının aldığı maddi hasar da gün yüzüne çıktı. Raporda verilen bilgilerde elektronik haberleşme altyapısı işletmecilerinin toplam maddi zararının yaklaşık olarak, 2 milyar 117 milyon TL olduğu açıklandı.

Toplam 2006 adet baz istasyonunun değerlendirildiği raporda, “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) alınan elektronik haberleşme altyapısına ilişkin bilgilere göre işletmecilerin santral noktalarında yer alan cihazlarında 439 milyon TL, şebeke altyapısında 272 milyon TL, baz istasyonlarında 1,275 milyar TL ve son kullanıcı donanımlarında 131 milyon TL olmak üzere toplam yaklaşık 2,117 milyar TL hasar olduğu tahmin edilmektedir. Ancak bu tahminin hasar tespit çalışmalarının ilerlemesi ile netleşebileceği değerlendirilmektedir. Bölgede bulunan 2006 baz istasyonunun hasar değerlendirmesi tamamlanmamıştır.” ifadelerine yer verildi.

Bu açıklama göz önünde bulundurulduğunda, hasarın bilançosunun ilerleyen dönemlerde daha da artabileceğini söylemek mümkün. Bununla birlikte, kulelerde yer alan baz istasyonlarının yerde bulunanlara kıyasla daha az hasar gördüğünü de söylemek mümkün.

Haberleşme altyapısındaki hasarın maddi boyutu büyük olduğu gibi, depremde canlarımızın yitip gitmesindeki etkisi de büyük. Öyle ki, ilk günden bu yana deprem bölgesindeki en büyük sorunlardan bir tanesi iletişimsizlik olmuştu.

Telekomünikasyon firmalarından art arda gelen açıklamalar gerekli çalışmaların yapıldığı yönünde olsa da, günlerce süren haberleşme sorunu nedeniyle arama kurtarma çalışmaları sekteye uğramıştı. Daha sonrasında bölgeye giden mobil baz istasyonları ile iletişim sağlanmıştı.

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