6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, tam 11 ilde büyük yıkıma yol açmıştı. Deprem sonrasında bankalar lokasyon planlamasını gündemine aldı. Bir banka, tüm operasyonları deprem riski yüksek olan İstanbul’da toplamaktansa başta Ankara olmak üzere lokasyon planlamasını yeniden yapılandırmayı gündemine aldı!

Bankalar Deprem Bölgelerinden Kaçıyor!

Genel merkezleri İstanbul’da olan yerli özel ve yabancı bankalar, olası bir İstanbul depremine karşı acil durum planlarını yeniden gözden geçirmeye başladı. Bankacılık sektörü kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir yabancı banka riski dağıtmak için Ankara’da yer bakmaya başladı.

Kamu bankaları için İstanbul Ataşehir’de finans merkezinin inşaatı sürüyor. Kamu hariç bankaların genel merkezi ise Levent’te yer alırken her ne kadar depreme dayanıklı binalarda yerleşmiş olsa da genel müdürlükler için beklenen deprem yüksek risk oluşturuyor.

11 ili etkileyen 6 Şubat depremleri sonrası bankacılık sektörü yüksek riski dağıtmanın yollarını aramak için yeni kaçış yolları arıyor. Bankacılık kaynaklarından alınan bilgiye göre sektörde İstanbul’da merkezileşme konusu tartışılıyor. Kaynakların verdiği bilgiye göre büyük deprem felaketinin hemen ardından İstanbul dışına yayılma konusuyla ilgili bir bankada çalışmalar ivedilikle başlatıldı.

Riski yüksek İstanbul’a herkesi ve tüm birimleri toplamak yerine güvenli yerlere dağıtmayı ele alan bir bankanın bu dağılım için başta Ankara’yı düşündüğü dile getirildi. Bir bankanın bu bağlamda müdürlükten gelen bir talimatla beraber Ankara’da yer bakmaya başladığı söyleniyor.

Ankara’nın deprem riski konusunda İstanbul’dan daha iyi oldu bir kesin. Ankara 3. ve 4. deprem bölgesi olarak görülse de asla deprem riski yok denilemez. Fay hattı şehir merkezinin altından geçmiyor olsa da, Ankara’nın sınır ilçelerinin birçoğunun altında fay hattı bulunuyor.

Bunun yanında 1. derece deprem bölgesi olan Kuzey Anadolu Fay Hattı, güneydoğusunda Kırşehir Keskin Fay Hattı ve Haymana bölgesinde ise Bala’nın altındaki küçük fay hatları bulunuyor. Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuz zaman Ankara’nın da deprem açısından risk barındırdığını söylemek mümkün.

İlginizi Çekebilir: Trafik Cezaları Silindi! İşte Affın Detayları!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bankaların deprem riskini azaltmak için İstanbul faaliyetlerini daraltmaları doğru bir hamle mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!