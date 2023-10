Yapay zeka, bilim insanlarının deprem tahmininde önemli bir adım atmalarına yardımcı oluyor. Texas Üniversitesi Ekonomik Jeoloji Bürosu’ndaki araştırmacılar, yapay zekayı gerçek zamanlı sismik verilerdeki istatistiksel tümsekleri tespit etmek için eğitti. Yapay zeka, 24 deprem içinden 14 depremi, gerçekleşeceklerini tahmin ettiği yerin yaklaşık 200 mil yakınında ve neredeyse tam olarak hesaplanan güçte başarılı bir şekilde tahmin etti! Depremi önceden tahmin eden yapay zeka son yüzyılın en büyük buluşlarından olabilir!

Bu yeni yaklaşım, depremlerin yaşamlara ve ekonomilere olan etkisini sınırlamak için umut verici bir adım olarak kabul ediliyor.

Yapay zeka, sismik kayıtlardan oluşan beş yıllık bir veri tabanı üzerinde eğitildi ve dünya genelinde depremleri tahmin etmek için kullanıldı. Araştırmacılar, yapay zekanın Kaliforniya, İtalya, Japonya, Yunanistan, Türkiye ve Teksas gibi sismik izleme ağına sahip bölgelerde başarı oranını artırabileceğine inanıyorlar.

Bir sonraki adım, yapay zekayı Teksas’ta test etmek olacak. Texas, yüksek oranda küçük ve orta büyüklükte depremlere ev sahipliği yapıyor ve bu da yeni yöntemin doğrulanması için ideal bir yer olabilir. Araştırmacılar, sistemi fizik tabanlı modellerle entegre etmeyi hedefliyorlar, bu da verilerin eksik olduğu bölgelerde veya büyük depremlerin kayıtlarda olmadığı yerlerde önemli olabilir.

Austin’deki Texas Üniversitesi Ekonomik Jeoloji Bürosu’nda profesör olan Sergey Fomel, “Depremleri tahmin etmek kutsal kase. Henüz dünyanın herhangi bir yeri için tahmin yapmaya yakın değiliz, ancak başardıklarımız bize imkansız bir sorun olduğunu düşündüğümüz şeyin prensipte çözülebilir olduğunu gösteriyor.” ifadelerini kullanarak bu teknolojiyi anlatmış.

Bu teknolojinin ilk denemeleri, Çin’de düzenlenen ve UT tarafından geliştirilen yapay zekanın diğer 600 tasarım arasından birinci geldiği uluslararası bir yarışmanın parçasıydı. UT Austin’in katılımı, büro sismoloğu ve yapay zekanın baş geliştiricisi Yangkang Chen tarafından yönetildi. Denemeden elde edilen bulgular Bulletin of the Seismological Society of America dergisinde yayımlandı.

Büronun Teksas Sismolojik Ağ Programı’nı yöneten kıdemli bir araştırma bilimcisi olan Alexandros Savvaidis, “Depremlerin geldiğini göremezsiniz. Bu bir milisaniye meselesi ve kontrol edebileceğiniz tek şey ne kadar hazırlıklı olduğunuz. Ancak doğruluk yüzde 70 oranında bile olsa, bu çok büyük bir sonuçtur ve ekonomik ve insani kayıpları en aza indirmeye yardımcı olabilir ve dünya çapında depreme hazırlığı önemli ölçüde geliştirme potansiyeline sahiptir.” ifadeleriyle aslında bu yapay zekanın ne kadar başarılı olduğuna değinmiş.

Yapay zeka tabanlı deprem tahmini, bilim dünyasında büyük bir ilgi uyandırırken, gelecekte depremlere karşı hazırlıkta önemli bir rol oynaması bekleniyor. Bu teknoloji, depremlerin etkilerini minimize etmede ve insanları korumada önemli bir araç olabilir.

