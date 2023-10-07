Yapay zeka hayatımızda çok önemli bir yer edinmiş durumda. Şu sıralar üretken yapay zekayı hayatımızın birçok alanında kullanıyoruz. Bu teknoloji artık öyle popüler oldu ki, artık üretken yapay zekayı telefonlarımızın dijital asistanlarında bile görüyoruz. Bu teknoloji, artık Türkiye’deki sınavlarda da kullanılacak gibi görünüyor. ÖSYM yapay zeka ile hazırlanan sınavlar için yeşil ışık yaktı!

ÖSYM Başkanı Açıkladı! Sınavlarda Yapay Zeka Kullanımıyla Yeni Bir Dönem Başlıyor!

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, ÖSYM sınav süreçlerinde yapay zekanın kullanılacağını duyurdu. Gerçekleştirdiği bir röportajda Ersoy, yapay zekanın sınavların çeşitli aşamalarında etkin bir şekilde kullanılacağını belirtti. Bu, sınav yerlerinin belirlenmesinden soru hazırlanmasına kadar birçok süreçte yapay zekanın yardımıyla daha verimli ve optimize edilmiş bir sistemin oluşturulmasını amaçlıyor.

ÖSYM, ilk aşamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü , Karayolları Genel Müdürlüğü ve belediyeler gibi kurumlarla beraber çalışacak ve yapay zeka destekli sistemler ilk olarak bu alanlardan kullanılacak. Örneğin, hava koşulları nedeniyle sınav yapılacak okulların değiştirilebilmesi gibi durumlarda yapay zekanın yardımıyla en uygun alternatiflerin hızlıca belirlenebileceği vurgulanıyor. Burada Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün de etkisini görmek mümkün. Bu sayede sınav süreçleri daha iyi bir şekilde optimize edilmiş olacak. Ersoy, bu iş birlikleri sayesinde bu gibi olumsuz durumlar oluştuğunda sınav yerlerinin daha iyi belirlenebileceğini ifade etti.

ÖSYM Başkanı, geçmişte yapay zekayla soru üretme konusunda denemeler yapıldığını ve şimdi bu alanda yeni bir projeye başladıklarını da açıkladı. Bu projenin tamamlanmasıyla milyonlarca öğrenci, yapay zeka tarafından üretilen soruların olduğu sınavlara girebilecekler. Ersoy, bu projeyi görev süresi sona ermeden tamamlamayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, sınavların değerlendirmesinde de yapay zekanın kullanılması planlanıyor.

Ancak ÖSYM Başkanı, yapay zekanın kullanımının insan faktörünün önemini azaltmayacağını ve insan-makine dengelemesinin dikkatle korunacağını vurguladı. Yapay zekanın sınav süreçlerine entegre edilmesinin, süreçleri optimize ederek tasarruf sağlamalarına katkı sağlayacağına inanıyor.

ÖSYM’nin bu adımıyla Türkiye’deki sınav süreçlerinde yapay zekanın etkisi artarak, daha verimli ve kesintisiz bir deneyim sunması bekleniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce ÖSYM yapay zeka desteğiyle hazırlanmış soruları kullanmalı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!