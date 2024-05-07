Samsung, yeni Galaxy S25 serisi telefonlarında pil performansını artırmayı hedefleyen bir yapay zeka özelliği olan Samsung Battery AI özelliği için kolları sıvadı. Galaxy S24 serisinin büyük başarısının ardından, şirketin bu yeni özelliğiyle kullanıcılarına daha uzun pil ömrü sunacağı belirtiliyor. Galaxy S25 Ultra pil ömrü ile iPhone 16 serisini tokatlayabilir.

Galaxy S25 Serisi Pil Ömrü Artacak: Galaxy S25 Ultra Günlerce Şarj Edilmeden Kullanılabilecek

Battery AI adı verilen yeni sistem, cihazların pil ömrünü yüzde 10’a kadar artırmayı hedefliyor. Galaxy S25 Ultra, S25 Plus ve S25 modellerinde karşımıza çıkması beklenen bu özellik, zaten pil performansı halihazırda iyi olan seriyi başka bir seviyeye çıkaracak. Hatırlatmak gerekirse, Samsung cephesi Galaxy S23 serisi ile pil ömrü yarışında bambaşka bir seviyeye yükselmişti.

Galaxy S24 serisinin şirketin işletme kârının büyük bir kısmını oluşturması göz önüne alındığında, yeni S25 serisinin de kullanıcılar arasında popülerlik kazanması bekleniyor. Ancak, bazı kullanıcılar Galaxy S25 Ultra modelinin önceki nesil modellerle aynı 5.000mAh bataryaya sahip olacağı iddialarıyla ilgili endişelerini dile getiriyor.

Ancak, endişelenmeye gerek yok çünkü Samsung, One UI 7 ile birlikte harika bir özellik sunuyor. Samsung Battery AI adı verilen bu sistem, cihazların pil ömrünü artırarak gereksiz görevleri ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Battery AI’nin, Galaxy AI’nın bir sonraki sürümünde yer alması ve akıllı telefonun performansını etkilemeden genel çalışma süresini artırması bekleniyor.

Battery AI’nin, kullanıcıların toplam cihaz açık kalma süresinde yüzde 5 ila 10 arasında bir artış sağlayabileceği belirtiliyor. Ancak, benzer pil artırıcı yazılımların bazı dezavantajları bulunuyor. Bu tür yazılımlar, bazen CPU ve GPU performansını düşürebilir ve kullanıcıya istenmeyen deneyimler yaşatabilir. Ancak Galaxy S25 Ultra modelinde öyle güçlü bir işlemci yer alacak ki, bu işlemcinin tüm gücüne günlük kullanımda ihtiyaç duymayacaksınız bile.

Galaxy S25 serisi için Batarya Yapay Zekası ile ilgili detaylı bilgilere henüz ulaşılamasa da, bunun Samsung’un pazarlama stratejisinde önemli bir rol oynayacağı tahmin ediliyor. Battery AI, arka plandaki işlemleri otomatik olarak kaldırarak kullanıcıların pil ömründen tasarruf etmelerine yardımcı olacak.

Samsung Battery AI sisteminin Snapdragon 8 Gen 4 ve Exynos 2500 ile entegre edilmesi, pil ömrünü artırmada önemli bir adım olabilir. Ancak, bu konuda daha fazla detayın önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung’un bu yeni özelliği, Galaxy S25 kullanıcıları için gerçekten faydalı olacak mı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın! Teknoloji dünyasındaki gelişmelerden haberdar olmak için bizi takip etmeye devam edin!