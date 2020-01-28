Deprem için mobil uyarı sistemi “UYARSİS” geliyor

Deprem anında iletişim çalışmalarında kullanılmak üzere UYARSİS için adımlar atılıyor. Ülkemizde sıkça yaşanan depremlerden sonra Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) afet ve acil durumlar gibi olaylarda vatandaşların uyarılmasını sağlayacak olan UYARSİS’in taslağını hazırladığını duyurdu.

İlginizi çekebilir: BTK, bazı akıllı telefonların satışını yasakladı!

Ulusal Mobil Uyarı Sistemi ile afet ve acil durumlar ile kamu düzenine, milli güvenliğe ve ulusal siber güvenliğe tehdit oluşturabilecek durumlarda, coğrafi olarak belirli bölgelerde bulunan kullanıcıların, Mobil Alarm Sistemi (CMAS),Hücresel Yayın Sistemi (CBS),Çağrı Öncesi Anonsu ve SMS yöntemlerinden asgari biri ile bildirim almaları sağlanacak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ’da meydana gelen deprem sonrası ortak deprem hattının hayata geçirileceğini duyurmuş, “Ortak bir deprem hattı oluşturuyoruz. Bunu bütün telefonlara yükleyeceğiz mümkünse bundan sonra satılan bütün telefonlarda olacak. O uygulamalar otomatik olarak olacak. Buna çalışıyorlar 4 operatör aynı anda yapacaklar. Çok yakın zamanda yapacaklar” demişti.

Mobil Alarm Sistemi yöntemi ile yapılacak bildirimler; devlet düzeyinde uyarılar, hayati riskler ile ilgili uyarılar ve kayıp/kaçırma duyuruları olmak üzere üç farklı kategoride yapılabilecek. Ayırca bildirimler, ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından seçilen coğrafi bölge, il, ilçe ve alan bazında olabilecek. Engelli ve yaşlı abonelerin bildirimleri almasının kolaylaştırılması için sesli uyarı, görsel uyarı, titreşim uyarısı vb. yöntemler kullanılabilecek.

Yönetmelik gereği deprem anında, SMS gönderim kapasitelerini artıracak olan operatörler, acil durum mesajını, belli bir bölgede kullanıcıların tamamına en geç bir dakika içerisinde ulaştırmakla yükümlü olacak. Operatörlerden, yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin ardından üç ay içerisinde sistemlerini UYARSİS’e uyumlu hale getirmeleri istenecek.