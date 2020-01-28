Genel
Deprem için mobil uyarı sistemi “UYARSİS” geliyor
Deprem anında iletişim çalışmalarında kullanılmak üzere UYARSİS için adımlar atılıyor. Ülkemizde sıkça yaşanan depremlerden sonra Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) afet ve acil durumlar gibi olaylarda vatandaşların uyarılmasını sağlayacak olan UYARSİS’in taslağını hazırladığını duyurdu.
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Ulusal Mobil Uyarı Sistemi ile afet ve acil durumlar ile kamu düzenine, milli güvenliğe ve ulusal siber güvenliğe tehdit oluşturabilecek durumlarda, coğrafi olarak belirli bölgelerde bulunan kullanıcıların, Mobil Alarm Sistemi (CMAS),Hücresel Yayın Sistemi (CBS),Çağrı Öncesi Anonsu ve SMS yöntemlerinden asgari biri ile bildirim almaları sağlanacak.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ’da meydana gelen deprem sonrası ortak deprem hattının hayata geçirileceğini duyurmuş, “Ortak bir deprem hattı oluşturuyoruz. Bunu bütün telefonlara yükleyeceğiz mümkünse bundan sonra satılan bütün telefonlarda olacak. O uygulamalar otomatik olarak olacak. Buna çalışıyorlar 4 operatör aynı anda yapacaklar. Çok yakın zamanda yapacaklar” demişti.
Mobil Alarm Sistemi yöntemi ile yapılacak bildirimler; devlet düzeyinde uyarılar, hayati riskler ile ilgili uyarılar ve kayıp/kaçırma duyuruları olmak üzere üç farklı kategoride yapılabilecek. Ayırca bildirimler, ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından seçilen coğrafi bölge, il, ilçe ve alan bazında olabilecek. Engelli ve yaşlı abonelerin bildirimleri almasının kolaylaştırılması için sesli uyarı, görsel uyarı, titreşim uyarısı vb. yöntemler kullanılabilecek.
Yönetmelik gereği deprem anında, SMS gönderim kapasitelerini artıracak olan operatörler, acil durum mesajını, belli bir bölgede kullanıcıların tamamına en geç bir dakika içerisinde ulaştırmakla yükümlü olacak. Operatörlerden, yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin ardından üç ay içerisinde sistemlerini UYARSİS’e uyumlu hale getirmeleri istenecek.
Diğer
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Akıllı Telefonlar
Nokia 9.1 PureView rafa kaldırıldı! Nokia 9.2 PureView için çalışmalara başlandı
Söylentilere göre HMD Global, Nokia markalı yeni bir amiral gemisi model üzerinde çalışıyor. Ancak geçen sene Nokia 9 ile gelen başarısızlığın ardından şirket, tarihin tekerrür etmemesi için bu kez daha ciddi adımlar atacak.
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Beşli arka kamera sistemi yolun sonuna geldi
NokiaPowerUser‘ın güvenilir bir kaynaktan aldığı duyumlara göre HMD Global tarafından beklenen Snapdragon 855 işlemcili Nokia 9.1 PureView modeli rafa kaldırıldı. Onun yerine sonraki nesil olarak gelecek Nokia 9.2 PureView modelinin çalışmalarına odaklanıldı.
Nokia 9.2 PureView üzerinde, daha güçlü olan Snapdragon 865 işlemcisi kullanılacak. Ayrıca Nokia 9 PureView‘da kullanlan “ışık kamerası teknolojisi” bu cihazda gelmeyecek. Konuyla ilgili henüz bilgi verilmiyor. Ancak Nokia 9 PureView için olan satış sonrası destek sorunlarından ötürü ortaklarından biriyle yollarını ayırıyor gibi gözüküyor. Nokia 9.2 PureView‘da, Toshiba gibi bir eski ortağı tarafından sağlanan büyük sensörlerden içeren “harika bir kamera” olması planlanıyor.
Nokia 9.2 PureView yılın ikinci yarısında gelecek
Nokia‘nın yeni nesil amiral gemisinin Haziran 2020‘den önce tanıtılması beklenmeyip, sonbahara sarkabileceği söyleniyor. Fiyatlandırma konusunda henüz kesin bir bilgi olmasa da amiral gemisi cihazlarla doğrudan rekabet içinde olmaması bekleniyor. HMD Global, Nokia 9.2 PureView ile daha fazla satış yapmak için Nokia 8 ile dikkat çekmiş, yüksek performansı ucuz fiyata sunma politikasına yönelebilir.
Akıllı Telefonlar
Render çizimleri sızan Motorola cihazı, stylus kalemle gelebilir
İsabetli sızıntılarıyla ünlü Evan Blass (@evleaks), Amerika merkezli operatör Verizon için üretilmesi muhtemel olan Edge+ adlı yeni bir Motorola cihazdan bahsetti. Daha sonra ise Evan Blass tarafından Motorola markasına ait gizemli modelin render çizimleri yayınladı.
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Motorola’dan Samsung’un Note serisine rakip mi gelecek?
Bu cihazın önceden bahsi geçen Edge+ modeli mi yoksa tamamen farklı bir model olup olmadığı henüz kesin değil. Fakat asıl sürpriz olan kısım ise söz konusu cihazın çizimlerinde stylus kaleme sahip olması. İnce sayılabilecek yan çerçevelere, alt kısımda nispeten kalın bir çerçeveye ve punch-hole diye tabir edilen delikli kameraya sahip bir modelle karşı karşıyayız.
Motorola’nın bu cihazı Edge+ olarak isimlendirmeyebilir de. Söz konusu sızıntılardan bunu destekleyen kesin bir kanıta sahip değiliz. Ayrıca Evan Blass (@evleaks), söz konusu cihazın amiral gemisi bir Motorola olarak algılamanın da doğru olmadığını, yakın zamanda duyurulan Samsung Galaxy Note 10 Lite modeline rakip olmasının da muhtemel olduğunu söyledi.