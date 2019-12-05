Haber
BTK, bazı akıllı telefonların satışını yasakladı!
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yaptığı denetim sonucunda 10 markaya ait 11 akıllı telefon ve telsiz modelinin ‘güvensiz’ olduğunu tespit ederek satışını yasakladı.
Aralarında Xiaomi, KAAN, Concord, Quatro ve BB Mobile gibi akıllı telefon markalarının bulunduğu cihazların satışını yasaklayan BTK, piyasada bulunan yasaklı ürünlerin toplatılmasına karar verdi. Kurum, 11 farklı akıllı telefon ve telsiz modelinin ‘güvensiz’ olduğunu tespit etti.
BTK’nın yasakladığı cihazlar arasında Çinli Xiaomi markasına ait Mi 5S modeli de bulunuyor. Bu cihazların marka ve modelleri fotoğrafları ile birlikte kurumun internet sitesinde yayınlandı ve satışı yasaklandı. Liste 27 Kasım‘da yayınlanmasına rağmen bazı modeller e-ticaret sitelerinde hala satılmaya devam ediyor.
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BTK tarafından açıklanan listedeki diğer marka ve modeller
- KAAN – N1
- Concord – C5
- Quatro – Q11
- BB Mobile – B1280
- Baofeng – UV-5R ve BF-888S
- SFE – S780
- Quatro – Q11
- Yanton – T-328PMR
- Ritera – M-446
- Mars – MARS PRO-446
- XIAOMI – MI 5S (2015711-A7)
BTK telefon yasağı konusunda şu açıklamayı yaptı: “Kurumumuz tarafından 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği ile Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik ve ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülen Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) faaliyetleri sonucunda. Aşağıda yer alan listede sayılan üreticilere ait olan ve aynı listede türü/markası/modeli belirtilen ürünlerin güvensiz olduğu tespit edilmiştir” dedi.
Oyun
Youtube 2019 için en çok izlenen oyunlar listesini yayınladı!
Minecraft ve Fortnite’ın başı çektiği 2019 en çok izlenen oyunlar listesi Youtube tarafından yayınlandı.Video paylaşım devi her yıl,yılın özeti olarak kullanıcılara sunduğu Youtube Rewind 2019 verilerini yayınladı.
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Aile dostu yapısıyla bilinen Minecraft listede birinciliğiyle bu sene de kendinden bahsettirdi.Hintli T-Series ile verdiği birincilik mücadelesiyle hatırlayacağımız PewDiePie,Minecraft’ın bu dirilişine haziran ayında yayınladığı video ile büyük bir katkıda bulunmuştu.Listede ikinci sırada ise geçtiğimiz sene “En çok kazanan oyun” ünvanına sahip Fortnite yer aldı.
Fortnite’ın rakibi ve bu yıl 860 milyon dolar gelir elde eden PUBG MOBILE ise listede altı numara olarak kendine yer buldu,onun gerisinde 10. Yıl kutlamalarıyla ve yeni duyurularıyla gündemde kendine sık sık yer bulan Riot Games’in oyunu “League of Legends” yedinci numarada boy göstererek MOBA alanında bir dev olduğunu tekrar kanıtladı.
Listenin tamamı ise şu şekilde;
1.Minecraft
2.Fortnite
3.Grand Theft Auto
4.Garena Free Fire
5.Roblox
6.PUBG MOBILE
7.League of Legends
8.PlayerUnknown’s Battlegrounds
9.Brawl Stars
10.Mobile Legends:Bang Bang
Geçtiğimiz yıl Rewind 2018,izleyiciler tarafından eleştiri bombardımanına tutulmuş ve Youtube tarihinin en çok dislike alan videosu olarak hafızalarımıza kazınmıştı.2019 Youtube Rewind videosunun ise yarın yayınlanacağı açıklandı.
Peki siz 2019 Youtube Rewind En çok izlenen oyunlar listesi hakkında ne düşünüyorsunuz ?
Haber
Snapdragon 865 Geekbench testinde görüldü
2020 yılında tanıtılacak olan amiral gemisi mobil cihazlara güç verecek Snapdragon 865 yonga setinin Geekbench performansı ortaya çıktı.
Qualcomm’un Tech Summit 2019 etkinliğinde en güçlü işlemcisi Snapdragon 865’i duyurmuştu. Gelişmiş yapay zekâ performansına ve 5G modem desteğine sahip olan 865, önceki neslin devamı niteliğinde gelecek. Yeni yonga seti, tahmin edilebileceği üzere yüksek performanslı amiral gemisi telefonlarda kullanılacak.
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Yeni nesil amiral gemisi işlemci Snapdragon 865; Kirin 990, Exynos 990 ve Apple Bionic A13 gibi bu sektörde oldukça ileri gelen işlemcilerle rekabet etmesi bekleniyor. Tanıtılması üzerinden çok kısa bir süre sonra Geekbench testinde karşımıza çıktı.
Ortaya çıkan görsele göre Snapdragon 865, oldukça iyi puanlar elde ederek rakiplerini bazı noktalarda gerisinde bırakmayı başardı. 12 GB RAM’e sahip Android 10 yüklü bilinmeyen bir cihaz üzerinde Geekbench 4.4 testine konuk olan yeni çipset, oldukça yüksek skorlar elde etti. Öyle ki tekli çekirdek skoru 4303 olan Snapdragon 865, çoklu çekirdek testinden ise 13344 puan elde etmeyi başardı. Ayrıca yeni işlemcinin temel frekansı da 1.80 Gz olarak göründü.
Önceki versiyonu Snapdragon 855+ ise bu puanlamadan 11.400 skor ile ayrılmıştı. Exynos 9825, çoklu çekirdek performansının 10.500’lük skoru ile Snapdragon 865’in oldukça gerisinde kaldı. Apple’ın en yeni işlemcisi Apple A13 Bionic ise bu testte 13.769 puan alarak Snapdragon 865’in biraz üstünde olduğunu gösterdi.
Snapdragon 865 yonga setini kullanan telefonların 2020 yılının ilk çeyreğinde piyasaya çıkması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Vivo iQOO Neo 855 Racing Edition, Snapdragon 855+’la geliyor!
Vivo iQOO Neo 855 Racing Edition modeli bugün resmen tanıtıldı. 33W hızlı şarj destekleyen telefon gücünü Snapdragon 855+ işlemcisinden alıyor.
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Vivo iQOO Neo 855 Racing Edition özellikleri
Vivo‘nun ekim ayında tanıttığı Vivo iQOO Neo 855‘le pek çok ortaklık taşıyan Racing Edition versiyonu kullandığı işlemciyle öncülünden farklılaşıyor. Baz modelde Snapdragon 855 işlemcisi kullanılırken Racing Edition‘da bir güncellemeye gidilerek Snapdragon 855+‘a yer verilmiş. ASUS ve Xiaomi gibi üreticiler de son oyuncu telefonlarında aynı işlemciyi kullanmışlardı. UFS 3.0 standardında 128 GB dahili hafızayla gelen telefon 8/12 GB RAM seçenekleriyle satılacak.
Cihazın Full HD+ çözünürlüğündeki AMOLED ekranı, 6.38 inç büyüklüğünde ve 19.5:9 görüntü formatında. Ayrıca HDR10 destekli ekranın altında parmak izi okuyucu da bulunuyor. Telefon kutusundan Android Pie tabanlı Monster UI arayüzüyle çıkacak. Oyuncu odaklı telefonda kullanıcılara daha iyi bir oyun deneyimi sunmak için Game Box ve Game Space gibi yazılımsal özelliklerin yanı sıra on kanallı bir sıvı soğutma sistemine de yer verilmiş.
Damla çentikli telefonun ön kamerası 16 MP çözünürlüğünde. Arkasında ise üçlü kamera kurulumuna (12 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP derinlik sensörü) yer verilmiş. Cihazın 4,500 mAh‘lık büyükçe bataryası 33W hızlı şarj destekliyor. Telefon 12 Aralık‘ta ilk olarak Çin’de piyasaya sürülecek.