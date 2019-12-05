BTK, bazı akıllı telefonların satışını yasakladı!

Minecraft ve Fortnite’ın başı çektiği 2019 en çok izlenen oyunlar listesi Youtube tarafından yayınlandı.Video paylaşım devi her yıl,yılın özeti olarak kullanıcılara sunduğu Youtube Rewind 2019 verilerini yayınladı.

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Aile dostu yapısıyla bilinen Minecraft listede birinciliğiyle bu sene de kendinden bahsettirdi.Hintli T-Series ile verdiği birincilik mücadelesiyle hatırlayacağımız PewDiePie,Minecraft’ın bu dirilişine haziran ayında yayınladığı video ile büyük bir katkıda bulunmuştu.Listede ikinci sırada ise geçtiğimiz sene “En çok kazanan oyun” ünvanına sahip Fortnite yer aldı.

Fortnite’ın rakibi ve bu yıl 860 milyon dolar gelir elde eden PUBG MOBILE ise listede altı numara olarak kendine yer buldu,onun gerisinde 10. Yıl kutlamalarıyla ve yeni duyurularıyla gündemde kendine sık sık yer bulan Riot Games’in oyunu “League of Legends” yedinci numarada boy göstererek MOBA alanında bir dev olduğunu tekrar kanıtladı.

Listenin tamamı ise şu şekilde;

1.Minecraft

2.Fortnite

3.Grand Theft Auto

4.Garena Free Fire

5.Roblox

6.PUBG MOBILE

7.League of Legends

8.PlayerUnknown’s Battlegrounds

9.Brawl Stars

10.Mobile Legends:Bang Bang

Geçtiğimiz yıl Rewind 2018,izleyiciler tarafından eleştiri bombardımanına tutulmuş ve Youtube tarihinin en çok dislike alan videosu olarak hafızalarımıza kazınmıştı.2019 Youtube Rewind videosunun ise yarın yayınlanacağı açıklandı.

Peki siz 2019 Youtube Rewind En çok izlenen oyunlar listesi hakkında ne düşünüyorsunuz ?