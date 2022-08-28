Geçtiğimiz birkaç ay içinde, birçok şirket, ülkenin Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından Rusya’daki satışları ve operasyonları kısmen veya tamamen durdurdu. Bunlar, diğerleri arasında MasterCard, PayPal, Visa ve Microsoft gibi şirketler yer alıyor. Şimdi Dell, Rusya’daki operasyonlarını da durdurduğunu doğruladı.

Reuters, Dell’in ağustos ayı ortasında Rusya’daki tüm ofislerini kapattığını ve bölgedeki tüm operasyonel faaliyetlerini fiilen durdurduğunu bildirdi. Bundan önce, şubat ayında hem Ukrayna hem de Rusya’daki tüm satışları durdurmuştu ve durumu geliştikçe izleyeceğini söyledi.

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Dell, Rusya’da sunucu altyapısının önemli bir tedarikçisidir, dolayısıyla bu hareket ikincisini önemli ölçüde etkileyebilir. Rus haber kaynakları ayrıca Dell’in ülkeden tamamen ayrılmayı planladığını ve Rusya’da faaliyet gösteren tüm çalışanlarını işten çıkaracağını bildirdi. Ancak Rusya Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Vasily Shpak, Dell’in mevcut mühendislerinin çoğuna Rus teknoloji şirketleri tarafından zaten yeni işler teklif edildiğini söyleyerek bu endişeyi küçümsemeye çalıştı:

Durumun gelişimini izliyoruz. Verilerimize göre, Dell’in St Petersburg ve Moskova’daki Ar-Ge merkezi uzmanlarının ve destek mühendislerinin büyük çoğunluğu Rus üreticilerden rekabetçi ücretli iş teklifleri aldı.

Batılı ülkelerden ve şirketlerden Rusya üzerindeki baskı, pek çok kısıtlama ilan ederek veya ülkeyi tamamen terk ederek oldukça uzun bir süredir artıyor. Ancak Kremlin destekli firmalar vatandaşlara alternatifler bulmaya ve sunmaya devam ediyor.