Xiaomi, geçtiğimiz günlerde Hindistan pazarı için yeni orta seviye oyuncusu Redmi Note 11 SE modelinin tanıtımını yapmıştı. İlerleyen dönemlerde küresel pazar tanıtımı da yapılması beklenen cihaz, orta seviyede rekabetçi özellikler sunuyor.

Xiaomi, tanıtımda herhangi bir fiyat bilgisi paylaşmamıştı. Firma, tanıtımdan birkaç gün sonra internet sitesinde cihazın fiyat bilgisini paylaştı. Cihaz, büyük benzerlikler taşıdığı Redmi Note 10S ile aynı fiyat etiketine sahip!

Dört Farklı Renk Seçeneğiyle Geliyor!

Redmi Note 11 SE; Buz Mavisi, Kozmik Beyaz, Uzay Siyahı ve Şimşek Moru olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle geliyor. Cihazın 6 GB bellek ve 64 GB dahili depolama kapasitesine sahip giriş modeli, 190 dolar fiyat etiketine sahip. Hindistan’da popüler bir e-ticaret sitesi olan Flipkart, kısa süreliğine bir kampanya yapmış ve 170 dolardan ön sipariş sürecini başlatmış.

Cihazın aynı zamanda 6/128 ve 8/128 olmak üzere 2 farklı depolama ve bellek konfigürasyonu da bulunuyor. Ancak bu modeller için herhangi bir fiyat bilgisi henüz paylaşılmış değil. 31 Ağustos’ta cihazın satışlarının başlaması planlanıyor ve bu zamana kadar diğer seçeneklerin de fiyat bilgisine ulaşılması bekleniyor.

Redmi Note 11 SE, neredeyse aynı özellikleri taşıyan Redmi Note 10S ile aynı fiyatta olsa da, Redmi Note 10S’in aksine, cihazın kutu içeriğinde 33 Watt şarj aleti bulunmuyor.

Kısa bir süre sonra küresel pazar için de tanıtılması beklenen cihaz, AMOLED ekranı, MediaTek Helio G95 işlemcisi, hafıza kartı desteği, stereo hoparlörleri ve 5000 mAh pil kapasitesiyle dikkat çekiyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Redmi Note 11 SE’yi nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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