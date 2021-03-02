Finans
Dell bilgisayar satışlarında önemli rakamlara imza attı
Dell Technologies yıl çeyreği kazancında özellikle bilgisayar taleplerinin getirdiği bir artış raporladı. 2020 son çeyreğinde 26.11 milyar Dolar ile geçen yıla göre %9 fazla gelir elde eden firma; 1.34 milyar Dolar ise kazanç açıkladı. Yılın geneli için ise firmanın 94.22 milyar Dolar gelirden 3.5 milyar Dolar kazancı var. Bu sayı önceki seneye göre ise %2 artış demek.
Bu arada eğer bir bilgisayar almayı düşünüyorsanız; 864-4.410TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlar için sürekli güncellenen bu ürün listesine bakabilirsiniz.
Ayrıca firma diğer alanlarla birlikte 2020 yılında toplam 50.3 milyon bilgisayar satışıyla rekor gelir elde etmiş durumda. Böylelikle 2020 son çeyreğinde bilgisayarların getirdiğini 13.8 milyar gelir önceki yıla göre %17 artış sağlıyor. Bu alanda yıl bazındaki gelir ise 48.4 milyar Dolar.
Altyapı kısmında ise karışık sonuçlar görebiliyoruz. Bu kısımdaki gelir %2 azalmış görülebilirken; sunucu ve ağ kazançları %3 artış gösteriyor. Çeyrek bazında bu alandaki kazancı 1.2 milyar olan firmanın geliri 8.8 milyar olarak görülebiliyor. Tüm yılda ise bölümün geliri 32.6 milyar.
Biraz karışık gözükse de kısaca Dell firmasının genel anlamdaki performansında gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte talebin son on yılın tepesinde olduğunu düşünürsek bu bir sürpriz de değil.
Öyle ki Gartner tarafından yürütülen bir araştırmaya göre; 2020 son çeyreğinde 79.4 milyon bilgisayar satıldı. Bu da 2019’a göre %10.7’lik bir artış demek. Yılın genelinde ise satılan 275 milyon bilgisayar satışıyla da geçmiş yıla göre %4.8 artış görülebiliyor. Araştırmaya göre dünya çapındaki satıcılarda ilk üç sıra ise değişmiyor. Bunlar ise sırasıyla Lenovo, HP ve Dell olarak karşımıza çıkıyor.
Son olarak Covid ile bu alanda gördüğümüz gelişimin bu yılda da devam edeceğe benzediğinin altını çizelim.
Finans
GameStop olaylarında sosyal medya botlarının da parmağı olabilir
GameStop hisseleri ve çerçevesinde yaşanan olaylar, hatırlayacağınız üzere, yılın başlangıcına damgasını vurmuştu. Özetle, ‘Short Squeeze’ adlı yöntemle birden değer kazanan hisseler, büyük yatırım firmalarının ciddi kayıplar yaşamasına neden oldu. Görünen o ki, olayların perde arkası aralanmaya başlıyor. Her ne kadar, hisselerin kazandığı değer büyük oranda Reddit kullanıcılarının başarısı olsa da, bugün gelen raporlar sosyal medya botlarının da yaşanılanlarda katkısı olduğu yönünde…
Sizler için özenle seçtiğimiz, her bütçeye uygun TWS (Tam Kablosuz) modellerini bu listeden inceleyebilirsiniz.
GameStop hisselerini sosyal medya botları mı coşturdu?
GameStop’un hisselerinin yarattığı yankı tüm hızıyla devam ediyor. Bunun yanında, olayların üstünden biraz zaman geçtiği için yaşananların perde arkasını yavaş yavaş öğrenmeye başlıyoruz. Öyle ki, ABD bazlı siber güvenlik firması PiiQ Media’nın analizine göre, hisselerin kazandığı değerin arkasında masum Reddit kullanıcılarından çok daha fazlası var. Öncelikle, PiiQ Media raporuna Youtube, Twitter, Facebook ve Instagram platformlarını incelediğini söyleyerek başlıyor. Buna ek olarak, firma, analizin Ocak 28 ve Şubat 18 arasını kapsadığının altını çiziyor. Şirket, özetle, bu platformlarda GameStop da dahil olmak üzere, ‘trol’ stokları destekleyen botlar bulduğunu bildirmekte.
İlginizi çekebilir: GameStop olayları neden olay oldu? Sizler için açıkladık.
Peki tüm bu yaşananlarda botların payı ne kadar büyük? Şirket, bu konuda bir analiz yapmadığını söylüyor. Ancak, PiiQ Media’nın çok güvendiğini söylediği tahminine göre bu botların sayısı 10 binlerle ifade edilecek cinsten. Ayrıca, firma bu botların varlığı ve amaçları konusundaki analizinin doğruluğundan çok emin olduğunun bir kez daha altını çiziyor. Bu botları nasıl yakaladıkları konusundaki açıklamaları ise şöyle: ” ‘Hold The Line’ ve ‘GME’ gibi keyword’leri (anahtar kelime) inceledik. Bu keyword’lerin kullanımında, her gün düzenli bir şekilde başlama ve durma düzeni gördük. Bu, botların varlığının en büyük kanıtı. Her zaman öyle olmuştur. Organik, yani bir insan tarafından yapılan bir davranış olsaydı, keyword’ler bu kadar düzenli kullanılmazdı”. Son olarak, firma bot konusunda Reddit’te henüz bir analiz yapmadıklarını söyledi. Fakat, Piiq Media’nın kurucusuna göre Reddit’te benzer botlar bulunma ihtimali “çok, çok yüksek”.
Kaynak: Reuters
Finans
EA geçtiğimiz yıl oyun içi satın alımlardan kazandığı parayı açıkladı!
EA geçtiğimiz yıl oyun içi satın alımlardan kazandığı parayı duyurdu. Rapora göre firma, 5.9 milyar dolarlık devasa bir gelir elde etmiş.
Göz atmak isteyebilirsiniz: GameStop olaylarını konu alan iki film, bir de dizi geliyor!
Oyun içi satın alımlar ve canlı servisler EA için önemli bir gelir kaynağı!
Oyun dünyasının popülaritesi en dalgalı firmalarından biri kuşkusuz Electronic Arts. FIFA serisi ile daha çok tanınan firma, yıllardır yaptıklarıyla eleştirilerin odağı olmayı başardı. Bu eleştirilerin en popüler olanı ise bildiğiniz üzere firmanın sağladığı oyun içi satın alımlar ve canlı servisler. Çoğu ülkede davalık olan firma, 2020 yılı içerisinde bu servislerden ne kadar kazandığını açıkladı. Yayımlanan verilere göre EA, geçtiğimiz yol 5.9 milyar dolarlık gelir elde etti.
Geçtiğimiz yıla oranla %8 gelir artışına sahip olan firma, kar kısmında yılı artış ile kapattı. Kar kısmında 1.179 milyar dolar daha fazla kazanan oyun üreticisi, başarısını sürdürdü. Tabi işin kar kısmında ilk kez uygulanan vergi indiriminin de büyük etkisi oldu. Tartışma ve dava konusu olan bu servisleri kullanma konusunda geri adım atmayı düşünmeyen firma, bir nevi neden haklı olduğunu dünyaya duyurdu. Firma özellikle FIFA Ultimate Team merkezli gelirleri ile finansal olarak güçlü bir profil çizmeyi başardı. Bakalım oyun devi ileride herhangi bir zorluk yaşamadan sistemi devam ettirebilecek mi bekleyip göreceğiz.
Oyun içi satın alım derdine düşmeden keyifli vakit geçirebileceğiniz kutu oyunlarına, Hepsiburada ve Trendyol üzerinden ulaşabilirsiniz!
Finans
GameStop olayının baş aktörü yatırımcının toplam kaybı belli oldu!
GameStop hisseleri nedeniyle yaşananlar gündem olmaya devam ediyor. Kısacası, bu olay “Short Squeeze” diye adlandırılıyor. Başka bir deyişle, bir grup Reddit üyesinin Wall Street yatırımcılarına kafa tutması diye de özetleyebiliriz. Geçtiğimiz haftaya damga vuran olayın sonuçları ise artık daha net bir şekilde belli olmaya başladı ve konunun baş rolü Melvin Capital’ın yaşdığı maddi kayıp ortaya çıktı. Rakam ise cidden dudak uçuklatacak cinsten…
Bir tam kablosuz kulaklık (TWS) arayışı içinde misiniz? O zaman, bu özenle seçtiğimiz ve her bütçeye göre seçenek barındıran liste tam size göre!
GameStop, Melvin Capital’a bir ayda %53 kaybettirdi
Geçtiğimiz hafta yaşanan GameStop olaylarının en büyük darbeyi vurduğu yatırım şirketi belki de Melvin Capital’dı. GameStop’ın hisselerine “Short Stock” yöntemiyle büyük yatırım yapan firma, hisse fiyatının ani artışının da en büyük kaybedeniydi. Bugün ortaya çıkan bilgilere göre, bu kaybın Melvin Capital’a faturası 4,5 Milyar Amerikan Doları. Öyle ki, şirket varlıkları (assets) 4.5 Milyar Amerikan Doları kaybetti ve %53 oranında eridi. İşin daha şok edici kısmı ise bu büyük kaybın sadece 1 ayda gerçekleşmesi. Ayrıca, bu kayıp şirketin daha yeni aldığı 2,75 Milyar Dolar yatırımdan sonra gerçekleşti. Sonuç olarak, firmanın bu aldığı büyük yatırıma rağmen böyle bir kayıp yaşaması, Reddit gibi internet topluluklarının gücünü net bir şekilde göstermekte…
Bu haberi de sevebilirsiniz: GameStop hisseleri neden olay oldu? Sizler için açıkladık
Melvin Capital geçtiğimiz senenin en gözde yatırımcılarındandı
Melvin Capital, 2014 yılında Gabe Polkin tarafından kurulan bir Amerikan yatırım firması. Şirket “Hedge Fund” olarak hizmet veriyor ve genelde teknoloji firmalarına yatırım yapıyor. Kurulduğu günden bu yana en iyi yatırımcılar listelerine yabancı olmayan firma, geçtiğimiz yılı da %52 kazançla tamamlamıştı. Buna ek olarak, yine Bloomberg’in en başarılı hedge fundları listesine girmşti. Ancak, görünen o ki, son yılların gözde yatırım firması aynı başarıyı bu sene yakalayamayacak. Bunun nedeni ise tabi ki %1625 değer kazanan GameStop hisseleri. Şirkete 1 ayda 4 Milyar Dolar’dan fazlasını kaybettiren GameStop, Melvin Capital’ın sonu olacak mı zaman gösterecek…
Kaynak: ArsTechnica, NyTimes
Forumdan Son Mesajlar
-
Yazan: Ersin Akman, 1 hafta önce
-
Yazan: indirimkuponu, 1 hafta önce
-
Yazan: Frkrbk, 2 hafta önce
-
Yazan: Metin Murat, 2 hafta önce
-
Yazan: Metin Murat, 2 hafta önce
Huawei Giyilebilir Cihaz Pazarının birincisi oldu.
Dell bilgisayar satışlarında önemli rakamlara imza attı
Yeni Need for Speed oyunu için bir müddet daha bekleyeceğiz!
Oppo F19 Pro Modelinin Tanıtım Tarihi ve Özellikleri Kesinleşti!
Avrupa Yılın Otomobili ödülü sahibini buldu
AŞIK OLUNACAK LAPTOP! | ROG Strix Scar 17 (G733QS)
OnePlus 8 Pro Kullanıcı Deneyimi (Bilal Postacı)
SIVI SOĞUTMALI CANAVAR! | Asus ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT OC
S21 Ultra’da S Pen Kullanım Detayları ve İpuçları
Ada’da satın alabileceğimiz tek ürün? | Sorun Söyleyelim #13
AŞIK OLUNACAK LAPTOP! | ROG Strix Scar 17 (G733QS)
OnePlus 8 Pro Kullanıcı Deneyimi (Bilal Postacı)
SIVI SOĞUTMALI CANAVAR! | Asus ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT OC
S21 Ultra’da S Pen Kullanım Detayları ve İpuçları
Ada’da satın alabileceğimiz tek ürün? | Sorun Söyleyelim #13
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.