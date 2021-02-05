Genel
Windows 10 Mayıs 2020 güncellemesi artık herkese ulaşılabilir oldu
Microsoft güncellemeyi daha önceden sahip olduğu hata ve sorunlardan dolayı sadece belli kişilere göndermişti. Şimdi ise firma Windows 10 Mayıs 2020 güncellemesini genel dağıtıma açtı.
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MS Power User tarafından keşfedildiğine göre Mayıs 2020 versiyonuna yaptığı bir durum güncellemesinde Microsoft; 2004 versiyonu, yani 2020 Mayıs versiyonunun genel dağıtıma açıldığını belirtti.
Bir süredir Microsoft firmasının Mayıs 2020 güncellemesindeki sorunları çözmeye çalıştığı bilinenler arasındaydı. Ancak versiyonu tamamen sağlıklı bir hale getirmeleri doğal olarak zaman almışa benziyor. Yaklaşık altı ay kadar.
Buna rağmen AdDuplex tarafından gelen güncel verilere bakacak olursak Windows 10 Mayıs 2020 versiyonunun zaten en çok kullanılan Windows 10 versiyonu olduğunu görebiliyoruz. Kullanıcıların %39.8’inin kullandığı 2020 Mayıs versiyonunu %31.2 ile Kasım 2019 versiyonu takip ediyor. En yeni Ekim 2020 versiyonu ise %16.8 ile üçüncü sırada. Mayıs 2019 versiyonu ise Ocak 2021 itibariyle kullanımda %6.6 oranına sahip. Bu veriler kısıtlı kişilerden alınan veriler olsa da yine de genel bir görüntü vermeye yetiyor diyebiliriz.
Microsoft Mayıs 2020 versiyonundaki sorunların çoğunluğunu halletse de bilinen bazı sorunlar hala mevcut. Bunların arasında durum güncellemesinde görüleceği üzere ağırlıklı olarak ses sürücüleri uyumsuzluğu yer alıyor. Bu tip sorunlar ufak da olsa bazı cihazların güncellemeye geçmesini engelleme ihtimaline sahip. Ancak firma buna yakın zamanda bir çözüm getireceğini de not olarak düşüyor.
Son olarak asıl büyük güncellemenin Mayıs 2020 olduğunu, Kasım 2020 güncellemesinin nispeten ufak olduğunu hatırlatalım. Aynı şey daha önce bahsettiğimiz üzere 2021 yılının gelecek ilk güncellemesi için de geçerli olacak. Yani güncelleme sistem içerisinden ufak bir aktifleştirme butonu ile harekete geçecek. Dolayısıyla Mayıs 2020 güncellemesinin birkaç değişiklik dışında en son versiyonlardan farksız olduğunun altını çizmekte fayda var.
Genel
2020’de neredeyse her ay 100 milyon insan Call of Duty oynamış!
Call of Duty oyun dünyasını kasıp kavurmaya devam ediyor. Activision sevilen oyun serisini 2020 yılında her ay 100 milyondan fazla kişinin oynadığını açıkladı.
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Tüm platformlarda 100 milyondan fazla kişi Call of Duty oynamış!
Oyun dünyasında önemli bir yere sahip olan aksiyon çatışma oyunları gelişmeye devam ediyor. Bu kategorinin en önemli markalarından biri olan Call of Duty serisi de hayranlarını mutlu etmeye devam ediyor. Activision tarafından dağıtıcılığı yapılan oyun serisi 2020 yılında oldukça fazla oyuncuya sahip oldu. Firma 2020 yılında her ay oyunu 100 milyondan fazla kişinin oynadığını resmen açıkladı. Tüm platformların dahil edildiği raporda, en çok tercih edilen oyunun Warzone olduğu öğrenildi.
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Oynaması ücretsiz olan Warzone Mart 2020’de piyasaya çıkmasına rağmen tam 85 milyon kayıtlı oyuncuya sahip. Bu yüzden başarıdaki aslan payı da bu oyuna ait. Black Ops Cold War oyununun da önemli bir yere sahip olduğu raporda, Call of Duty serisi Blizzard yapımı oyunlara büyük fark atmayı başardı. Blizzard yapımı World of Warcraft, Hearthstone, ve Overwatch oyunlarına aylık 29 milyon oyuncu giriş yaptı. Özellikle Warzone‘u merkeze koyacaklarını belirten Activision başarının devam etmesini umuyor. Her ne kadar pandemi nedeniyle bazı rakamların şişebileceğini göz önüne alsak dahi ortada büyük bir başarı söz konusu. Oyuncular tarafından tercih edilen Activision böylelikle uzun zaman sonra iyi bir haberle gündeme gelmeyi başardı.
Genel
Huawei FreeBuds Pro, FreeBuds 3 ve Freelace Pro en beğenilenler arasında!
Huawei FreeBuds Pro, FreeBuds 3 ve Freelace Pro ürünleri, uluslararası basından ödül toplamaya devam etti. Huawei’ FreeBuds Pro’yu değerlendirenler açıklama yaptı. Android Authority, “İyi ses kalitesi, etkili ANC, mükemmel pil ömrü ve çift cihaz bağlantı istiyorsunuz. Öyleyse FreeBuds Pro’ya bir şans vermelisiniz” dedi. Android Central ise yazısında şunları belirtti. “FreeBuds Pro, mükemmel ses kalitesi, gürültü engelleme ve uzun pil ömrü sunuyor”. Pocketnow yayını “Kulak içi kulaklık başlıkları, onları iyi oturan silikonla takmak, dış sesin çoğunu engelliyor.. Stuff da “Çok daha iyi ses kalitesi için iki 11 mm sürücü barındıran FreeBuds Pro,çekici orta tonlar ve bas ile hoş ve net ses çıkarıyor” açıklamasını yaptı.
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Seramik Beyazı, Karbon Siyahı ve Gümüş Orman renkleri bulunan FreeBuds Pro kulaklıklar, 1.399 TL fiyatına sahip. Ayrıca vade farksız dört taksitle kullanıcılara sunuluyor. Ayrıca 249 TL’lik HUAWEI CM510 mini hoparlör, FreeBuds Pro alanlar için 1 TL’ye sunuluyor.
HUAWEI FreeBuds 3, Siyah, Beyaz ve kırmızı renk seçenekleriyle geliyor. 1.199 TL fiyatı ile sunuluyor. Ayrıca 4 ay vade farksız taksit seçeneğiyle sunuluyor. FreeBuds 3 ile birlikte HUAWEI CM510 mini hoparlör sadece 1 TL farkla satın alınabiliyor.
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Akıllı Telefonlar
Motorola Ibiza Geekbench üzerinde görüntülendi!
Motorola Ibiza ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Firmanın giriş seviyeye konumlandırdığı akıllı telefon Geekbench platformuna uğradı.
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Motorola Ibiza Snapdragon 480 ile geliyor!
Motorola akıllı telefon dünyasındaki varlığını arttırmaya çalışıyor. Bir dönemin önemli devlerinden biri olan firma, akıllı telefon dünyasında alternatifler oluşturmaya çalışıyor. Ibiza kod adlı bir model geliştiren akıllı telefon üreticisi, giriş seviyesine 5G özelliği sunmaya hazırlanıyor. Geekbench 4’e uğrayan akıllı telefonun test sonuçları ortaya çıktı. Cihaz tekli çekirdek performansında 2466 puan aldı. Ayrıca çoklu çekirdek performansında da 6223 puanı hanesine yazdırdı.
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Bazı teknik özellikleri ortaya çıkan akıllı telefonun böylelikle giriş seviyesinde 5G özelliği sunacağı kesinleşti. Akıllı telefon Qualcomm yapımı Snapdragon 480 işlemcisine sahip olacak. Böylelikle Vivo Y31s ve Oppo A93 5G modellerinden sonra bu işlemciyi kullanan yeni bir telefon olacak. 6 GB RAM kapasitesine sahip olacak akıllı telefon Android 11 arayüzü ile kullanıcılarını karşılayacak. Her ne kadar cihazın modeli Ibiza olarak geçse de ilerleyen günlerde firmanın isim değişikliğine gitmesi muhtemel. Ayrıca cihazın ilerleyen günlerde daha fazla teknik özellikle gündeme geleceği tahmin ediliyor. Bununla birlikte ilerleyen günlerde de giriş seviyesindeki 5G‘li akıllı telefon sayısının artabileceği konuşuluyor. Bakalım hangi firmalar bu rekabette yerini alacak bekleyip göreceğiz.
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