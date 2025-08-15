Çin’in yapay zeka alanındaki en iddialı girişimlerinden biri olan DeepSeek, uzun süredir beklenen yeni modelini neden hâlâ tanıtamadı? Huawei desteğine rağmen yaşanan teknik aksaklıklar, hem şirketin hedeflerini hem de Pekin’in teknoloji stratejisini zorluyor. Peki bu gecikme, küresel rekabette nasıl bir tablo oluşturacak?

DeepSeek R2 neden gecikti ortaya çıktı!

DeepSeek, yılın başlarında duyurduğu R1 modelinin ardından R2 versiyonu için büyük bir hazırlık başlattı. Amaç, tamamen yerli donanım desteğiyle geliştirilmiş, üst düzey bir yapay zeka sistemi ortaya koymaktı. Bu nedenle şirket, işlemci tercihini Huawei Ascend serisinden yana yaptı.

Ancak plan, beklendiği gibi işlemedi. Eğitim aşamasında Ascend çipleri, istenen performansı veremedi; veri aktarımı yavaşladı, sistem kararlılığı bozuldu ve yazılım tarafında çeşitli uyumsuzluklar ortaya çıktı.

DeepSeek, R2 modelini eğitmek için yeniden Nvidia çiplerine yöneldi. Eğitim, yapay zekanın veri kümelerinden öğrenme süreci olduğu için en kritik aşama olarak görülüyor. Buna karşın çıkarım (inference) kısmında Huawei çipleri kullanılmaya devam etti.

Yani ortaya yarı yerli, yarı yabancı donanım kullanan hibrit bir yapı çıktı. Bu durum, Çin’in “tam bağımsız teknoloji” hedefinin henüz yolun başında olduğunu gösteriyor.

Gecikmenin tek nedeni donanım sorunları da değil. Veri etiketleme sürecinin uzaması da projeyi ileriye itti. Aslında Mayıs ayında piyasada olması beklenen R2, bu aksaklıklar nedeniyle rakiplerinin gerisinde kaldı. Sektördeki oyuncular, bu tür gecikmelerin pazar payını ciddi şekilde etkileyebileceğini belirtiyor.

Uzmanlar, Çin üretimi çiplerin hâlâ Nvidia kadar hızlı, stabil ve yazılım açısından zengin olmadığını vurguluyor. Buna rağmen Pekin yönetimi, yerli üreticilerin pazar payını artırması için yabancı çip siparişlerine kısıtlama getirmeye devam ediyor.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? DeepSeek ve Huawei iş birliği gelecekte bu engelleri aşabilir mi? Türkiye’nin kendi yapay zeka ve donanım alanındaki adımları sizce nasıl olmalı? Görüşlerinizi bizimle paylaşın, daha fazlası için bizi takipte kalın!