Deadpool 3 filminin MCU’ya dahil olacağı kesinleşti!

Netflix, tarihinde en çok izlenen beş orijinal içerik açıklandı. Listenin bir numarasında oyun dünyasının önemli markalarından The Witcher yer alıyor.

İlginizi çekebilir; 2020 yılında en çok satın alınan teknoloji ürünleri belli oldu

reklam

Netflix tarihinin en çok izlenen dizileri belli oldu!

Yayın platformları denilince akla ilk gelenlerden olan Netflix, orijinal içeriklerini arttırmaya devam ediyor. Geniş dizi film kataloğu ile daha fazla kullanıcıya ulaşmayı başaran platformun, tarihi boyunca en çok izlenen içerikleri ortaya çıktı. Tahmini rakamlardan oluşan listede şaşırtıcı yapımlar yer alıyor.

5. Bridgerton – 1. sezon

Başrollerinde Regé‑Jean Page ve Phoebe Dynevor bulunan dizinin yönetmen koltuğunda ise Shonda Rhimes bulunuyor. Yayınlanalı sadece bir ay olmasına rağmen yaklaşık 63 milyonluk izlenme sayısına ulaşan dizi, eleştirmenlerden de geçer not olmayı başardı. Julia Quinn‘in yazdığı aynı isimli kitaptan uyarlama olan dizi yüksek Londra sosyetesini konu alıyor.

4. Tiger King – 1. sezon

Joe Exotic isimli bir hayvanat bahçesi sorumlusunun hayatını konu alan dizi belgesel tadında havası ile izleyicilerin beğenisini kazanmayı başardı. Mart 2020‘de yani tam da karantina süreçlerinin başladığı dönemde yayınlanan dizi yaklaşık olarak 64 milyon izlenme sayısına ulaşmayı başardı.

3. Stranger Things – 3. sezon

Netflix orijinal içerikleri denilince akla ilk gelen dizilerden biri olan Stranger Things üçüncü sezonu ile listenin üçüncü sırasında kendine yer buluyor. Matt Duffer ve Ross Duffer‘ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği yapım 1980‘li yıllarda ABD’nin kırsal kasabası Hawkins‘te geçiyor. 2016 yılında ilk sezonu ile hayatımıza giren bilim kurgu odaklı dizinin üçüncü sezonu yaklaşık 64 milyon izlenme sayısına ulaştı. Bu yüksek sayıya ulaşılma sebebi olarak ise dizinin ikinci ve üçüncü sezonları arası tam 21 ay hayranları bekletmesi gösterildi.

2. La Casa de Papel (4. sezon)

Dünya dizi tarihinin belki de en çok sevilen dizileri arasında yerini almayı başaran La Casa de Papel, dördüncü sezonu ile listenin ikinci sırasına yerleşiyor. İspanyol yapımı soygun aksiyon dizisi Netflix‘in satın alması ile birlikte büyük sükse yapmış ve dünya genelinde birçok hayrana kendini sevdirmeyi başarmıştı. Yine tam olarak dünya genelinde karantina süreçlerinin başı sayılabilecek bir tarih olan Nisan 2020‘de dördüncü sezonu yayınlanan dizi tam 65 milyonluk izlenmeye ulaşmayı başardı.

1. The Witcher

Oyun dünyasının en önemli eserlerinden biri olan The Witcher ilk sezonu itibariyle, Netflix tarihinde en çok izlenen dizi olmayı başardı. Hanry Cavill‘in başrolde Geralt karakteri ile bizleri karşıladığı dizi oyunun da etkisiyle popülaritesini arttırmayı başardı. Aralık 2019 tarihinde yayınlanan dizi ilk sezonu itibariyle tam 76 milyonluk izlenme sayısını elde etmeyi başardı ve en yakın rakibine oldukça büyük bir fark attı.

Karantina döneminde soluksuz dizi ve film izlerken saatin farkında olmanızı sağlayacak akıllı saat ve bileklik listelerine, Hepsiburada ve Trendyol üzerinden ulaşabilirsiniz!