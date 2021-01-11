Dizi/Film/Kitap
Deadpool 3 filminin MCU’ya dahil olacağı kesinleşti!
Deadpool 3 MCU içerisine dahil oluyor. MCU‘nun en yetkili ismi Kevin Fiege, filmin evrene dahil olacağını resmi olarak duyurdu.
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MCU’da +18 Deadpool 3 filmi görmeye hazır olun!
Marvel Sinematik Evreni, genişlemeye devam ediyor. 2009 yılında Disney‘in satın alması ile birlikte oluşturulan evren çizgi roman hayranlarından büyük beğeni toplamış ve dünya genelinde yeni bir akım başlatmıştı. Marvel içerisinde yer alan çizgi roman karakterlerinin film haklarını da yavaş yavaş toplayan Disney, 2019 yılında 21st Century Fox‘u satın alarak X-Men evreninin MCU‘ya bağlanmasının önünü açtı. Bu evrenin tartışmasız en sevilen karakterlerinden biri olan Deadpool da satın alım sonrası MCU içerisine dahil olma hakkını kazandı. Ancak süper kahraman evreninde sert karakterlere pek yer vermeyen Marvel‘ın nasıl bir hamle yapacağı merakla bekleniyordu. Collider isimli internet sitesine konuşan MCU‘nun en yetkili ismi Kevin Fiege, Ryan Reynolds‘ın başrolünde yer aldığı yapımın olduğu gibi ana evrene dahil olacağını duyurdu.
Kendine has yapısı ile hayranların büyük beğenisini kazanan yapım için çalışmalara başlandığını duyuran Kevin Fiege, çekimlerin bu yıl başlamayacağını ama senaryo üzerinde büyük bir yol katettiklerini belirtti. Ryan Reynolds ile alakalı övgü dolu sözlerde bulunan Fiege, onun karakteri canlandırmasından büyük keyif duyduklarını hayranlarına duyurdu. Bu açıklamalar ile birlikte hayranların kafalarındaki soru işaretleri büyük ölçüde giderilirken Kevin Fiege, Deadpool 3 filminin herhangi bir “yumuşatma” olmadan doğrudan +18 olarak sinema salonlarına çıkacağını açıkladı. Bakalım Marvel, kendi evreninin ilk +18 filmi ile hayranlarını memnun etmeyi başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
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Dizi/Film/Kitap
Netflix şimdiye kadar en çok izlenen 5 orijinal içeriği duyurdu!
Netflix, tarihinde en çok izlenen beş orijinal içerik açıklandı. Listenin bir numarasında oyun dünyasının önemli markalarından The Witcher yer alıyor.
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Netflix tarihinin en çok izlenen dizileri belli oldu!
Yayın platformları denilince akla ilk gelenlerden olan Netflix, orijinal içeriklerini arttırmaya devam ediyor. Geniş dizi film kataloğu ile daha fazla kullanıcıya ulaşmayı başaran platformun, tarihi boyunca en çok izlenen içerikleri ortaya çıktı. Tahmini rakamlardan oluşan listede şaşırtıcı yapımlar yer alıyor.
5. Bridgerton – 1. sezon
Başrollerinde Regé‑Jean Page ve Phoebe Dynevor bulunan dizinin yönetmen koltuğunda ise Shonda Rhimes bulunuyor. Yayınlanalı sadece bir ay olmasına rağmen yaklaşık 63 milyonluk izlenme sayısına ulaşan dizi, eleştirmenlerden de geçer not olmayı başardı. Julia Quinn‘in yazdığı aynı isimli kitaptan uyarlama olan dizi yüksek Londra sosyetesini konu alıyor.
4. Tiger King – 1. sezon
Joe Exotic isimli bir hayvanat bahçesi sorumlusunun hayatını konu alan dizi belgesel tadında havası ile izleyicilerin beğenisini kazanmayı başardı. Mart 2020‘de yani tam da karantina süreçlerinin başladığı dönemde yayınlanan dizi yaklaşık olarak 64 milyon izlenme sayısına ulaşmayı başardı.
3. Stranger Things – 3. sezon
Netflix orijinal içerikleri denilince akla ilk gelen dizilerden biri olan Stranger Things üçüncü sezonu ile listenin üçüncü sırasında kendine yer buluyor. Matt Duffer ve Ross Duffer‘ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği yapım 1980‘li yıllarda ABD’nin kırsal kasabası Hawkins‘te geçiyor. 2016 yılında ilk sezonu ile hayatımıza giren bilim kurgu odaklı dizinin üçüncü sezonu yaklaşık 64 milyon izlenme sayısına ulaştı. Bu yüksek sayıya ulaşılma sebebi olarak ise dizinin ikinci ve üçüncü sezonları arası tam 21 ay hayranları bekletmesi gösterildi.
2. La Casa de Papel (4. sezon)
Dünya dizi tarihinin belki de en çok sevilen dizileri arasında yerini almayı başaran La Casa de Papel, dördüncü sezonu ile listenin ikinci sırasına yerleşiyor. İspanyol yapımı soygun aksiyon dizisi Netflix‘in satın alması ile birlikte büyük sükse yapmış ve dünya genelinde birçok hayrana kendini sevdirmeyi başarmıştı. Yine tam olarak dünya genelinde karantina süreçlerinin başı sayılabilecek bir tarih olan Nisan 2020‘de dördüncü sezonu yayınlanan dizi tam 65 milyonluk izlenmeye ulaşmayı başardı.
1. The Witcher
Oyun dünyasının en önemli eserlerinden biri olan The Witcher ilk sezonu itibariyle, Netflix tarihinde en çok izlenen dizi olmayı başardı. Hanry Cavill‘in başrolde Geralt karakteri ile bizleri karşıladığı dizi oyunun da etkisiyle popülaritesini arttırmayı başardı. Aralık 2019 tarihinde yayınlanan dizi ilk sezonu itibariyle tam 76 milyonluk izlenme sayısını elde etmeyi başardı ve en yakın rakibine oldukça büyük bir fark attı.
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Dizi/Film/Kitap
Azizler filmi, Netflix Orijinal İçeriği olarak yayına girdi
Azizler filmi, dijital yayın platformu Netflix tarafından bugün itibarıyla yayınlandı. Bütün hakları Netflix’e satılan film, “Netflix Orijinal Filmi” etiketiyle duyurulmuştu. Bir Başkadır dizisini yazıp yöneten Berkun Oya’nın kaleminden dökülen Azizler, şampiyonlar ligi gibi bir oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.
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Azizler, pandemi nedeniyle vizyona giremedi; sonra Netflix satın aldı
Azizler filmi pandemi nedeniyle bir türlü vizyona girememişti. Bildiğiniz gibi koronavirüs salgınının derinden yaraladığı sektörlerin başında gelen sinema sektörü, 2020 yılında Türkiye’de ve global pazarda ünlü filmlerini vizyona sokamamıştı. Hatta bu durum nedeniyle Wonder Woman 1984 gibi yüksek bütçeli bir filmin dijital yayın platformu HBO Max’te yayınlandığına şahit olduk. Ancak pandemi nedeniyle dijital yayın platformlarında izleyicilerin karşısına çıkan tek film Wonder Woman 1984 değil.
Azizler ve 9 Kere Leyla adlı iki Türk filmi de Wonder Woman 1984’le aynı kaderi paylaşıyor. Türkiye’de vizyona bir türlü giremeyen bu filmlerin tüm yayın haklarını satın alan Netflix, aralık ayında öncelikle 9 Kere Leyla’yı yayınlamıştı. Şimdiyse Netflix, Azizler filmini de bugün itibarıyla kullanıcılarının beğenisine sundu.
Azizler filminin oyuncu kadrosunda Haluk Bilginer, Binnur Kaya, Engin Günaydın’ın yanı sıra Bir Başkadır’dan tanıdığımız Fatih Artman yer alıyor. Zaten sinema sektörünün duayeni olan bu isimlerin bir araya geldikleri zaman ortaya çıkan bir filmin izlenebilir olmama şansı yok. Hani soğan, biber ve domatesi tencereye atıp üzerine ne eklersen yemek oluyor ya, işte bu oyuncularımız da tam öyleler. Haluk Bilginer, Engin Günaydın ve Binnur Kaya işin içinde olunca otomatikman muhteşem bir içerik mutlaka ortaya çıkacaktır.
Azizler filmi oyuncuları
- Engin Günaydın
- Haluk Bilginer
- Binnur Kaya
- Öner Erkan
- İrem Sak
- Fatih Artman
- Gülçin Santırcıoğlu
- İlker Aksum
- Hülya Duyar
- Göktuğ Yıldırım
- Helin Kandemir
Azizler filmi konusu: Tekdüze yaşamından ve çevresindeki herkesten bunalan Aziz, saplanıp kaldığı kısır döngüden çıkmak için bir oyun oynamak zorunda. Komik ve trajik bir kaçış hikâyesi. Filmin türü ise Netflix’te kara-komedi ve dram olarak belirtiliyor.
Dizi/Film/Kitap
Exxen Mobil Uygulaması Play Store ve App Store’da Yayınlandı!
Exxen‘in mobil uygulaması iOS ve Android için yayınlandı. Şu anda Exxen mobil uygulamasını App Store ve Play Store’dan indirebilirsiniz.
Acun Ilıcalı‘nın yeni yayın platformu Exxen, günden güne popüler olmaya devam ediyor. Piyasaya girdiği günden bu yana mobil uygulamasını bekleyen kullanıcılar, nihayet beklediği haberi aldılar. Exxen’in mobil uygulaması Android ve iOS için yayınlandı!
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Exxen için beklenilen haberlerden birisi bugün geldi. Exxen’in resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Acun Ilıcalı‘nın yeni yayın platformunun artık mobil platforma da taşındığı haberi verildi. App Store ve Play Store‘da yerini alan Exxen mobil uygulaması, iOS ve Android için artık indirilebilir.
Yeni bir platform olması nedeniyle eksiklikler barındıran Exxen, yavaş yavaş bu açıkları kapatıyor. Abonelik iptali özelliğini daha yeni getiren Exxen, bugün mobil uygulamasını da edinmiş oldu.
Exxen her an yanında! 💛
Apple Store ve Google Play’den uygulamayı indirerek Exxen’in tüm içeriklerini izleyebilirsin!
IOS: https://t.co/qKfzNrxOMv
Android: https://t.co/FfPZvzUfAb pic.twitter.com/fWmSkCeNYu
— Exxen (@exxentr) January 6, 2021
Exxen, App Store ve Play Store’da!
App Store‘da ortalama 30Mb boyutunda olan Exxen mobil uygulaması, şu anda App Store üzerinde eğlence kategorisinde birinci sırada yer alıyor. Ancak uygulamanın App Store’daki puanı 2,9/5,0. Play Store tarafına baktığımızda ise şimdiden 10 binin üzerinde indirilen Exxen, bu platformda 13Mb gibi bir boyuta sahip. Uygulamanın Play Store üzerindeki puanı ise 3,7/5,0.
Tabi mobil uygulamanın ilk versiyonu olduğunu düşündüğümüzde hatalar ve donmalar yaşanacağını hepimiz biliyoruz. Bu nedenle uygulamanın sorunlu olduğunu düşünen kullanıcılar değerlendirme puanlarını düşük veriyor. İlerleyen zamanlarda Exxen mobil uygulamasının güncellenmesi ile bu sorunlar çözülecektir.
Her ne olursa olsun kısa sürede ülkemizde önemli yer edinen yayın platformu Exxen‘in başarılı olduğunu düşünüyorum. Ancak mobil uygulama tarafındaki güncellemeler çabuk gelmezse kullanıcılar Exxen mobil uygulamasını kullanmaktan sıkılacaklardır. Bakalım Exxen gerekli güncellemeleri uygulamasına ne zaman ekleyecek. Sizce Acun Ilıcalı getirdiği bu yeni yayın platformunda beklediği başarıyı yakalayacak mı?
Exxen’i Play Store üzerinden indirmek için tıklayınız!
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