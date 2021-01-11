Oyun
Hitman 3 Türkiye fiyatı ve sistem gereksinimleri belli oldu!
Oyun dünyasının köklü serilerinden Hitman serisinin yeni oyunu Hitman 3‘ün çıkışına 10 günden az kaldı. IO Interactive tarafından geliştirilen, yurt dışında 60 dolar olan Hitman 3’ün Türkiye fiyatı belli oldu. Ayrıca oyunun sistem gereksinimleri açıklandı.
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Hitman 3 fiyatı, çıkış tarihi ve sistem gereksinimleri
Uzun bir geçmişe sahip olan Hitman serisinin ikonik ana karakteri Ajan 47, Suikast Dünyası üçlemesinin son oyunu olan Hitman 3 ile birlikte geri dönüyor. IO Interactive tarafından geliştirilen aksiyon-gizlilik türündeki oyun, 20 Ocak 2021 itibarıyla PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S ve Stadia için çıkış yapacak. Oyun, PC platformunda 12 ay süreyle Epic Games Store’a özel olacak. Ayrıca çıkışında PS4 ve PS5 için VR desteği mevcut olacak. Dilerseniz oyunu ön sipariş ile alabilirsiniz.
Hitman 3 Türkiye Fiyatları
- Standart Edition PC – 260 TL
- Deluxe Edition PC – 390 TL
- Standart Edition PS4 – 307 TL
- Deluxe Edition PS4 – 460 TL
- Standart Edition PS5 – 499 TL
- Deluxe Edition PS5 – 639 TL
- Standart Edition Xbox – 260 TL
- Deluxe Edition Xbox – 390 TL
Hitman 3 minimum sistem gereksinimleri
- İşlemci: Intel Core i5-2500K / AMD Phenom II X4 940
- RAM: 8 GB
- İşletim sistemi: 64-bit Windows 10
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7870
- Depolama alanı: 80 GB
Hitman 3 önerilen sistem gereksinimleri
- İşlemci: Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 5 1600
- RAM: 16 GB
- İşletim sistemi: 64-bit Windows 10
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX Vega 56
- Depolama alanı: 80 GB
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Akıllı TV
LG, 2021 TV modellerinde Stadia ve GeForce Now’u destekleyecek
LG Electronics, 2021 TV serisinde Google Stadia ve NVIDIA GeForce Now hizmetlerinin destekleneceğini duyurdu. Böylelikle Stadia, Android TV dışında ilk kez farklı bir platformda kullanıcılarla buluşmuş olacak.
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Bildiğiniz üzere LG, akıllı TV’lerinde Google’ın Android TV işletim sistemini kullanmıyor. Bunun yerine şirket, TV’lerinde kendi geliştirdiği webOS adlı işletim sistemini kullanmayı tercih ediyor. Bu sebepten ötürü uygulama geliştiricileri de, tıpkı Android TV’ye uygulama yazar gibi LG webOS platformuna özel uygulama geliştirmek zorunda kalıyorlar.
CES 2021 etkinliğinde sahne alan LG Electronics, 2021 TV modellerinden itibaren webOS işletim sisteminin Google Stadia ve NVIDIA GeForce Now’u destekleyeceğini açıkladı. Aslında bakacak olursanız Google Stadia televizyonlara ilk kez LG sayesinde gelmiyor, Google’ın Android TV işletim sisteminde Stadia uygulaması zaten bulunuyordu. LG tarafından 2021 serisi TV’lere getirilmesiyle beraber Stadia, Android TV’nin dışında farklı bir platformda kendisine yer edinmeye başlayacak.
2021 serisi LG TV kullanıcıları, Google Stadia veya GeForce Now’dan oyun oynayabilecekler
Google’ın bulut oyun hizmeti Google Stadia, 2021’in ikinci yarısına doğru LG 2021 TV modellerinde kullanıma sunulacak. Tabii ki Stadia yalnızca belirli ülkelerde mevcut olduğundan dolayı, LG de doğal olarak bütün ülkelerdeki TV’lerine Stadia’yı getiremeyecek. Google Stadia hizmetinin mevcut olduğu bir ülkede ikâmet eden LG akıllı TV kullanıcıları, kullanıma açıldığında Stadia’yı LG Content Store’dan indirebilecekler.
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Benzer şekilde NVIDIA’nın bulut oyun hizmeti GeForce Now da 2021 serisi LG TV kullanıcılarının hizmetine açılacak. Fakat GeForce Now’un kullanıma sunulma tarihiyle ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor. Öncelikle Stadia’nın, sonrasında GeForce Now’un LG TV’lerde desteklenmeye başlayacağı biliniyor olsa da, GeForce Now’la ilgili tam bir tarih henüz açıklanmadı.
GeForce Now kullanıma açıldıktan sonra, tıpkı Stadia’da olduğu gibi kullanıcılar hizmet üzerinden direkt oyun satın alabilecekler ve ardından televizyonlarında oynayabilecekler. Bildiğiniz gibi GeForce Now, kullanıcıların farklı platformlarda satın aldıkları oyunları oynamalarına da izin veriyor. Bu bağlamda kullanıcılar GeForce Now sayesinde dolu dolu bir oyun kataloğuna sahip olabilecekler. Google Stadia ve GeForce Now, kullanılabilir olduktan sonra 2021 serisi webOS6 platformuna sahip LG televizyon modellerinde LG Content Store’dan indirilebilecek.
e-Spor
HyperX’in yeni oyuncu ekipmanları CES 2021’de tanıtıldı
Oyuncu ekipmanları denince akla ilk gelen isimlerden HyperX, CES 2021 kapsamında yeni oyuncu ekipmanlarını tanıttı. HyperX Alloy Origins 60 mekanik oyuncu klavyesi ve ChargePlay Duo şarj istasyonu ilk kez görücüye çıktı. Ayrıca HyperX’in birçok ürünü dünya genelinde satışa çıkıyor.
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HyperX’in yeni oyuncu ekipmanları
Standart bir klavyedeki tuşların yüzde 60’ına sahip olan HyperX Alloy Origins 60 mekanik oyuncu klavyesi, kompakt yapısıyla dikkat çekiyor. Taşınabilirliği ve masasındaki alanı en iyi şekilde değerlendirmek isteyen oyuncuları hedefleyen mekanik klavye, alışıldığı üzere kişiselleştirilebilir LED aydınlatmaya sahip. HyperX Alloy Origins 60’ta HyperX’e ait kırmızı mekanik anahtarlar kullanılmış. Ayrıca, oyun modu bulunan klavyede makro tuşları atanabiliyor ve üç adete kadar profil doğrudan klavyeye kaydedilebiliyor. 22 Şubat’ta Amerika’da satışa sunulacak olan klavye, 100 dolarlık fiyat etiketine sahip.
Yeni tanıtılan diğer HyperX ürünüyse ChargePlay Duo şarj istasyonu. Aynı anda iki adet Xbox One veya Xbox Series X|S kontrolcüsünü şarj edebilen istasyon, Şubat ayında satışa çıkacak ve 40 dolar fiyat etiketine sahip.
Ayrıca, HyperX Cloud II kablosuz oyuncu kulaklığı, hafifliğiyle dikkat çeken Pulsefire Haste oyuncu faresi ve HyperX Cloud Revolver + 7.1 oyuncu kulaklığı olmak üzere daha önce tanıtılan üç HyperX oyuncu ekipmanı dünya genelinde satışa çıkıyor.
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Donanım
Nvidia RTX 3000 mobil ekran kartları 12 Ocak’ta tanıtılacak!
Nvidia, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla birlikte, Nvidia GeForce RTX 3000 mobil ekran kartlarının 12 Ocak’ta tanıtılacağını onayladı. Paylaşılan videoda görünen oyuncu dizüstü bilgisayarı ve mobil form faktöre sahip Nvidia ekran kartı dikkat çekiyor.
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Nvidia RTX 3000 serisi dizüstü bilgisayarlara geliyor
Şimdiye kadar ortaya çıkan sızıntılara göre, 12 Ocak’ta GA104 GPU’su üzerine şekillenen RTX 3070 Mobile ve RTX 3080 Mobile ekran kartları karşımıza çıkacak. Her iki kart da 8GB GDDR6 bellekle birlikte gelecek. Ayrıca, RTX 3080 Mobile’ın 16GB GDDR6 belleğe sahip bir modeli daha olması bekleniyor. Paylaşılan videoda GeForce RTX logolu bir masaüstü ekran kartının yandan çekimini görüyoruz. Bu görüntünün, etkinlikte tanıtılması beklenen 12GB GDDR6 belleğe sahip olacak RTX 3060 Founders Edition’a ait olduğu tahmin ediliyor.
👀👀👀 pic.twitter.com/AHn0BWTYBh
— NVIDIA GeForce (@NVIDIAGeForce) January 9, 2021
Paylaşılan videoda People Can Fly isimli video oyun geliştiricisinin yeni oyunu Outriders’tan bir görsel dikkat çekiyor. Buna göre, oyunun Nvidia’nın teknolojilerinden yararlanacağını tahmin edebiliriz. 1 Nisan 2021’de çıkış yapacak olan oyunun ücretsiz demosu 25 Şubat’ta yayınlanacak. Nvidia GeForce RTX: Game On etkinliği çevrimiçi olarak 12 Ocak’ta gerçekleştirilecek.
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