Days Gone resmen PC’ye geliyor!

Önceden yalnızca dışarıdan görüntülenen makyajlı BMW X4‘ün, bu kez kabini de ortaya çıktı. Tabi görüntülendi dediysek bile halen daha üzerinde kamuflajlar mevcut.

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Kabine ilk bakışta güncel BMW modelleri ile büyük oranda benzer noktalar görmek mümkün. Büyüyen bilgi-eğlence ekranı, yeni havalandırma ızgaraları ve yeni butonlar orta konsolda dikkat çekiyor. Ayrıca araçta yeni direksiyon simidi ve daha sade bir vites topuzu da dikkat çekiyor. Makyajlı X4 ‘ün bu prototipinin gösterge paneli, X4 M40 modeline ait bir logo barındırıyor. Fakat bu ekranın, güncel modele ait bir gösterge paneli olduğu düşünülüyor.

Aracın dışına baktığımızda ise güncel 5 Serisi‘ndeki farların biraz daha ince formlusu olacağı düşünülüyor. Ayrıca yenilenmiş bir ızgara ve ön tamponu da görme ihtimalimiz oldukça yüksek. Arka kısımdaki değişiklikler ise oldukça fark edilmesi zor şekilde. Fakat yeni tasarımlı arka farlar ve yeni bir arka tampon görme ihtimalimiz var.

Makyajla beraber BMW X4 için yeni motor seçeneklerinin gelmeyeceği düşünülüyor. Turbo beslemeli dört silindirli, 248 beygir güç ve 350 Nm torka sahip 2.0 litrelik motoru görme ihtimalimiz yüksek. Ayrıca turbo beslemeli sıralı altı silindirli, 382 beygir güç ve 499 Nm torka sahip 3.0 litrelik motoru da görmemiz olası.

Makyajlanan BMW X4 ve X3’ün bu yılın sonlarına doğru, 2022 yılı modelleri olarak satışa çıkması bekleniyor.

Kaynak: Carscoops

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