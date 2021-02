Days Gone resmen PC’ye geliyor!

Days Gone için planlanan PC çıkışı resmiyete kavuştu. Sevilen ve merak edilen oyun ilkbaharda resmi olarak PC platformuna çıkış yapacak.

PlayStation özel oyunları daha fazla kullanıcıya ulaşma hedefinde. Sony’nin yayıncılığını yaptığı oyunlar, artık PC platformunda da kendini gösterecek. Hali hazırda birkaç oyunun PC‘ye geldiği şu günlerde, yeni bir oyun daha oyuncular karşılamak üzere. Çıkışı ile sürpriz yapan ve beklentilerin ötesine çıkmayı başaran Days Gone, PC‘ye geliyor. Oyunun yapımcılığını üstelenen Bend Studio Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile hayranlarına müjdeyi verdi.

Surprise. #DaysGone comes to PC this spring. Stay tuned for more details. pic.twitter.com/vcSYSKgOtn

— Bend Studio #DaysGone (@BendStudio) February 23, 2021