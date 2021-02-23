Cezanne ailesinden olan AMD Ryzen 7 5700G internette bir test üzerinde ortaya çıktı. Hiç fena olmayan bir tümleşik ekran kartına sahip olacak işlemcinin; aynı zamanda 8 çekirdek ve 16 işlem parçacığı barındıracağı tahmin ediliyor. Dolayısıyla özellikle daha düşük bütçeli sistemler için oldukça iyi bir seçenek olması muhtemel.

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Twitter üzerindeki Komachi_Ensaka’nın donanım sızıntılarının sıkça görüldüğü Chiphell forumlarında tespit ettiği üzere; işlemcinin bir mühendislik numunesi, MSI B550 anakart ve DDR4 RAM sahibi bir sistemde teste girdi. Kullanılan 16GB Dual Channel RAM MHz değerleri ise kısa sürelerle yükseltilerek denemeye dahil oldu. Sonuç olarak ise bu sağlam sistemde işlemcinin oldukça hızlı bir performans verdiğinin gözlemlendiği bildiriliyor.

Böylelikle Ryzen 7 5700G işlemcinin 4700G tümleşik ekran kartlı işlemciye nazaran hafıza üzerindeki daha yüksek performansı göze çarpıyor. Üstelik bu bir numune olduğundan 5700G işlemcisinin son versiyonunun daha iyi performans göstermesi olası. Yine de bu testlerin her zaman olduğu gibi dikkatle karşılanması gerektiğini not düşelim.

Ayrıca son zamanlarda 5700G için çıkan benchmark testlerini de hatırlatmak lazım. Öyle ki işlemci testlerde performansları ve 65W işlemci güç tüketimi ile 5800X’e kafa tutacak kapasitede. Dolayısıyla Ryzen 7 5700G heyecan uyandırmadı diyemeyiz. Ama önceki Ryzen 4000 versiyonlarında olduğu gibi bu çiplerin de sadece OEM; yani sadece bilgisayar üreticileri tarafından sistemlerde kullanılma ihtimali de mevcut. Böyle bir durumda dışarıdan işlemcilere erişimi olmayıp onlarla üretilen bilgisayarları satın almak gerekecek.

İlk kez Ocak ayında duymaya başladığımız Ryzen 7 5700G işlemcisi için farklı bilgiler de gelmeye devam edecek gibi duruyor.