Dark Sky Android uygulaması kapatıldı

Dark Sky uygulaması, Apple tarafından satın alınmasının ardından 1 Ağustos itibariyle Android ve Wear OS işletim sistemlerine desteğini resmen sonlandırdı.

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Dark Sky artık Android’de çalışmayacak

Her ne kadar tüm ülkelerde hizmet vermiyor olsa da Dark Sky, kullanıcılara tam olarak bulundukları konuma ait veriler gösterme özelliği sayesinde kendisini diğer hava durumu uygulamalarından ayırıyor. Apple, geçtiğimiz aylarda satın almasının ardından, klasikleşmiş stratejisini yine devam ettirerek uygulamayı Android işletim sisteminden kaldırma kararı almıştı.

Uygulamanın 1 Temmuz‘da kaldırılması planlanıyordu ancak bu süre sonradan Ağustos‘a atıldı. Dün ise beklenen oldu ve uygulama, iOS dışındaki platformlara kapatıldı. Bugünden itibaren Dark Sky‘ın Android uygulaması artık çalışmıyor. Uygulamanın ana ekranında ise, kapatıldığını ifade eden “The Dark Sky app has shut down” mesajı yer alıyor.

API desteği de yakında sonlanıyor

Bunun yanı sıra Apple, uygulamanın API desteğini de sonlandıracak. Dark Sky‘ın basit bir hava durumu uygulamasından öte, aslında hava durumu sağlayıcısı da olduğunu biliyoruz. Son kullanıcının yanı sıra bir de geliştiricilere; örneğin Carrot Weather, DuckDuckGo, Microsoft gibi şirketlere API desteği sunarak bu şirketlerin, hava durumu uygulamalarında Dark Sky‘dan faydalanması sağlanıyordu.

Yakında bu da olmayacak. Apple, Dark Sky’ın API desteğini 2021‘in sonlarında durdurma kararı aldı. Yani özetle Apple, uygulamayı artık sadece iOS ekosistemine hizmet verecek şekilde yapılandıracak.