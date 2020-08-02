GeForce Now ile uyumlu olan oyunları bulma derdi bitiyor

GeForce Now platformuna gelen yeni özellik, artık kullanıcıların hangi oyunun uyumlu olup olmadığını bulma derdini bitirecek. NVIDIA, yayınladığı yeni güncellemede Steam kütüphanesiyle senkronize olma özelliği getirdi.

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GeForce Now ile Steam senkronize olabilecek

Yeni özellik kullanıcıların Steam kütüphanesini senkronize ederek, uyumlu olan oyunların otomatik olarak GeForce Now kütüphanesine aktarılmasını sağlıyor. GeForce Now aslında Steam, Epic Games Store ve Uplay dahil olmak üzere çeşitli platformlardaki oyunlara destek veriyordu ancak en önemli sorun, kullanıcıların hangi oyunun uyumlu olduğunu bulma noktasındaydı.

Şimdi ise NVIDIA, bu sorunu en azından Steam tarafında çözdü. Game Sync adı verilen yeni özellik, çalışma mantığı itibariyle sizin Steam kütüphanenizde bulunan oyunları otomatik olarak senkronize ediyor. Akabinde uyumlu oyunlar, GeForce Now uygulamasındaki Game Sync (Oyun Senkronizasyonu) bölümü altında bulunan Kütüphanem bölümüne ekleniyor.

NVIDIA, özelliğin nasıl kullanılacağı ile alakalı yayınladığı rehberde, “PC ve MacOS için 2.0.22 güncellemesinden sonra kullanıcılar Ayarlar > Oyun Senkronizasyonu bölümüne giderek Steam kütüphanelerini senkronize edebilir.” dedi.

Desteklenen oyun sayısı artırıldı

Ayrıca NVIDIA, yaptığı duyuruyla birlikte GeForce Now’un desteklediği yeni oyunları da açıkladı. Oyunların listesi şu şekilde;

Blightbound

Hellpoint

Dead Age 2

Far Cry 3

For The King

Life is Strange – Before the Storm

Magic the Gathering: Arena

South Park: The Stick of Tru th

Stationeers

This War of Mine

Warface

GeForce Now‘a önümüzdeki günlerde Steam‘in yanı sıra Epic Games Store gibi diğer oyun platformlarıyla da buna benzer bir senkronizasyon özelliği gelirse, piyasadaki rakiplerine göre oldukça avantajlı konuma yükselmiş olacak.