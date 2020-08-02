Oyun
GeForce Now ile uyumlu olan oyunları bulma derdi bitiyor
GeForce Now platformuna gelen yeni özellik, artık kullanıcıların hangi oyunun uyumlu olup olmadığını bulma derdini bitirecek. NVIDIA, yayınladığı yeni güncellemede Steam kütüphanesiyle senkronize olma özelliği getirdi.
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GeForce Now ile Steam senkronize olabilecek
Yeni özellik kullanıcıların Steam kütüphanesini senkronize ederek, uyumlu olan oyunların otomatik olarak GeForce Now kütüphanesine aktarılmasını sağlıyor. GeForce Now aslında Steam, Epic Games Store ve Uplay dahil olmak üzere çeşitli platformlardaki oyunlara destek veriyordu ancak en önemli sorun, kullanıcıların hangi oyunun uyumlu olduğunu bulma noktasındaydı.
Şimdi ise NVIDIA, bu sorunu en azından Steam tarafında çözdü. Game Sync adı verilen yeni özellik, çalışma mantığı itibariyle sizin Steam kütüphanenizde bulunan oyunları otomatik olarak senkronize ediyor. Akabinde uyumlu oyunlar, GeForce Now uygulamasındaki Game Sync (Oyun Senkronizasyonu) bölümü altında bulunan Kütüphanem bölümüne ekleniyor.
NVIDIA, özelliğin nasıl kullanılacağı ile alakalı yayınladığı rehberde, “PC ve MacOS için 2.0.22 güncellemesinden sonra kullanıcılar Ayarlar > Oyun Senkronizasyonu bölümüne giderek Steam kütüphanelerini senkronize edebilir.” dedi.
Desteklenen oyun sayısı artırıldı
Ayrıca NVIDIA, yaptığı duyuruyla birlikte GeForce Now’un desteklediği yeni oyunları da açıkladı. Oyunların listesi şu şekilde;
- Blightbound
- Hellpoint
- Dead Age 2
- Far Cry 3
- For The King
- Life is Strange – Before the Storm
- Magic the Gathering: Arena
- South Park: The Stick of Tru th
- Stationeers
- This War of Mine
- Warface
GeForce Now‘a önümüzdeki günlerde Steam‘in yanı sıra Epic Games Store gibi diğer oyun platformlarıyla da buna benzer bir senkronizasyon özelliği gelirse, piyasadaki rakiplerine göre oldukça avantajlı konuma yükselmiş olacak.
İnceleme
Forza Street oynadık! | Cepte Forza keyfi
Microsoft’un ve Xbox’ın en sevilen oyunlarından Forza serisi Forza Street ile cebe taşınıyor.
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Android ve iOS cihazlar için yayınlanan Forza Street’e ilk bakış niteliğinde ve oyunun kalitesini görebileceğiniz bir video ile karşınızdayız.
Forza Street Android indir; https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.gravity&hl=tr
Forza Street iOS indir; https://apps.apple.com/US/app/id1453783746?mt=8
İyi seyirler…
Mobil
Facebook Gaming uygulaması Android Store’da!
Geçtiğimiz yıl ülkemizde de yatırımlarını hızla artıran Facebook Gaming platformunun mobil uygulaması Android Store’a geldi.
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Facebook Gaming uygulaması kullanıcılara neler sunuyor?
Facebook Gaming üzerinden arkadaşlarınızla basit oyunlar oynayabilirsiniz ancak uygulamanın asıl odak noktası oyun yayınlarını izleyicilere ulaştırmak. Yayınlar sırasında sohbet işlevi aynı yayını izleyen diğer insanlarla konuşmanıza olanak tanımakta ve uygulama ile birlikte yerleşik olarak geliyor. Şu an için uygulama içerisinde reklamlar bulunmuyor. Bunun yerine yayıncıların para kazanabilmesi için Twitch’in bitlerine benzer şekilde yıldız sistemi ve yayıncılara abone olma imkanı mevcut. Uygulama üzerinden canlı yayın açabilmek de oldukça kolay ve hızlı. Tek yapmanız gereken sağ alt kısımdaki kamera simgesine dokunmak ve canlı yayına geç özelliğini kullanmak. Uygulamayı ilk başlattığınızda favori oyunlarınızı ve güncel olarak platformda trend olan içerikleri vurgulayan keşfet sekmesini göreceksiniz. Tıpkı Facebook üzerinde olduğu gibi paylaşımlara yorum yazabilecek ya da onları beğenebileceksiniz.
Henüz sadece Android Play Store üzerinde yayınlanan uygulamanın iOS sürümünün de kısa sürede geleceği öngörülüyor. Facebook tarafından Gaming platformu üzerine uzun süredir yatırım yapılmaktaydı. Bu yüzden böyle bir uygulamayı görmüş olmak şaşırtıcı değil. Şirketin oyun yayın platformlarının giderek büyüyecek bir sektör olduğunu düşündüğünü söyleyebiliriz. Twitch’in oyun yayın platformu olarak hakimiyetini göz önüne aldığımızda Facebook için hala çok uzun bir yol var.
İnceleme
LOL’ün geliştiricisinden CS:GO’ya rakip oyun: VALORANT
League of Legends ile yıllardır en popüler espor oyunlarından birini yaratan Riot Games, VALORANT isimli FPS oyununun kapalı beta sürecini başlattı. Biz de bu videomuzda VALORANT’ın detaylarına bakıyoruz.
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VALORANT Nedir?
VALORANT, bir süredir Riot Games tarafından geliştirilen FPS türündeki bir oyun olarak dikkat çekiyor. Tamamen ücretsiz olacak oyun geçtiğimiz yıl Project A olarak duyurulmuştu. 7 Nisan tarihi itibarıyla kapalı beta sürecine başlayan oyun 2020 sonunda tüm oyunculara açılacak.
Tıpkı CS:GO gibi 5’e 5 karşılaşmaların olduğu oyunda Counter Strike benzeri bir yapı bulunuyor. İki takımdan biri A veya B noktasına “spike” adı verilen bomba kurulumu yapmayı amaçlarken diğer takım ise bunu engellemeye çalışıyor.
Ancak CS:GO’dan en büyük farkı ise oyundaki karakterlerin tıpkı Blizzard tarafından geliştirilen Overwatch gibi özelliklere sahip olması diyebiliriz. 8 ayrı karakterde 2 farklı özel güç ve bir de üstün güç diyebileceğimiz ulti gücü oyundaki dengelerin değişmesine katkı sağlıyor. CS:GO ve Overwatch karışımı bir oyun diyebileceğimiz VALORANT, her raundda 100 dakika süre tanırken 25 raund kazanan takımın maçı kazanması ile sonuçlanıyor.
Kapalı betaya nasıl katılabilirim?
- Bir Riot Games hesabı edinmek için kayıt ol. (https://hwp.to/2Xk4SVT)
- Hesabını Twitch hesabına bağla. (https://hwp.to/3dYSLUa)
- Belirli yayınları Twitch üzerinden izleyerek betaya katılma şansını yakala! (https://hwp.to/39U4yA7)